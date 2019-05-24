Причины храпа у мужчин и женщин

Спокойный полноценный сон очень важен. Однако очень часто находится большое количество причин ему препятствующих. Спать мешает чрезмерная физическая усталость, тревожащие мысли, посторонние шумы в квартире или за ее пределами. А еще сон может нарушать спящий рядом близкий человек. Точнее, его храп. Громкий и раздражающий.



Здоровые советы. Храп. Выпуск 27

С подобной проблемой сталкивались многие и наверняка знают, что храпеть могут и взрослые, и дети обоих полов.

Что же является причиной храпа? И как от него избавиться?

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Причины возникновения

Механизмом появления ненавистных для многих свистящих и похрапывающих звуков становится следующее: дыхание человека, находящегося в состоянии сна происходит особым образом — воздух, движущийся по носоглотке, задерживается на некоторых ее участках. Это неравномерное движение вызывает вибрации язычка, который располагается у глотки. В результате, и слышатся звуки, называемые храпом.

Почему воздух проходит через носоглотку неправильно? Скорее всего, по причине постоянно открытого во сне рта, из-за чего возникает излишнее расслабление мышц гортани. Вызывать подобную особенность могут следующие состояния:

— заболевания дыхательных путей (аллергия, астма),

— большой стаж курения,

— пожилой возраст (естественное возрастное ослабление мышц гортани),

— острые и хронические простудные заболевания, вызывающие затрудненное дыхание носом, особенно во время сна,

— механические травмы носа и их последствия,

— избыток веса и сахарный диабет (оба состояния делают ткани гортани более мягкими и слабыми).

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Опасность для здоровья

Представляет ли храп угрозу для здоровья? Безусловно, да, определенная опасность существует. В первую очередь, он может стать симптомом ряда заболеваний, таких как, астма и диабет. Помимо этого, всхрапывания провоцируют кратковременные нарушения кислородного снабжения головного мозга. В результате чего, возникают, как минимум, признаки постоянной усталости, а в худшем случае в разы возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, и повышаются риски развития ишемий.

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Можно ли справиться с храпом?

Попытаться избавиться от собственного храпа или помочь справиться с ним близким людям, можно. Для этого нужно предпринять ряд некоторых бытовых действий:

— убрать аллергены (пыль, домашние животные, избыток шерстяных изделий в доме и ковров),

— следить за влажностью воздуха в спальне (проветривание, увлажнитель воздуха),

— замена кровати на более жесткую (мягкий матрас может искривлять спину и шею во время сна).

Помимо вышеперечисленного стоит также заняться своим здоровьем, при необходимости пройти медицинские обследования, а также контролировать свой вес, отказаться от вредных привычек и приема лекарственных средств без консультации с врачом.

Будьте здоровыми и хорошо выспавшимися!

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Фото превью: IVETTA