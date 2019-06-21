Лечение ретинобластомы у детей

Ретинобластома — это редкая злокачественная опухоль сетчатки. Встречается как наследственная, так и ненаследственная формы. Обычно это наблюдается у детей младше 5 лет.
Диагноз ретинобластома является клиническим диагнозом. Наиболее характерным симптомом является беловатый рефлекс зрачков пораженного глаза у детей. Чаще всего это происходит при съемке со вспышкой, когда зрачки выглядят белыми вместо обычного оранжево-красного свечения. Этот признак называется лейкокорией или зрачком кошачьего глаза.
Другие симптомы включают косоглазие. Это может быть обнаружено родителями и может быть подтверждено, открывая каждый глаз по очереди, пока ребенок смотрит на какой-то предмет. Некоторые дети жалуются на покраснение и болезненность глаз. Это псевдо-воспаление наблюдается примерно у десятой части таких пациентов.
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Другие менее распространенные симптомы включают вздутие глазного яблока, изменение цвета радужной оболочки глаза с опухолью, различия в размере, форме и активности зрачка пораженного глаза, а также симптомы, связанные с метастазированием, такие как боль в костях. Может быть нарушена острота зрения или ребенок может жаловаться на двойное зрение.
Лечение ретинобластомы
Способ лечения ретинобластомы зависит от следующих факторов:
В любом случае, лечение ретинобластомы требует услуг команды медицинских работников, которые имеют опыт лечения рака у детей. Цели лечения заключаются в том, чтобы предотвратить смерть от рака, а также, по возможности, спасти глаз ребенка и зрение, а также достичь минимально возможных побочных эффектов.
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Подходы к лечению
Доступны различные варианты, в том числе:
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Побочные эффекты лечения ретинобластомы
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Фото превью: nii-onco.ru
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