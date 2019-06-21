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Автор Александра Балан-Сенчук

Упражнения Кегеля - зачем нужно и как выполнять

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Упражнения Кегеля — это специальные упражнения, предназначенные для тонуса мышц тазового дна. Слабость этих мышц вызывает такие состояния здоровья, как слабость открытия влагалища и недержание мочи, а также пролапс тазовых органов. Тазовое дно можно укрепить с помощью упражнений Кегеля. Эти упражнения также называют тренировкой мышц тазового дна и чаще всего назначаются для лечения стрессового недержания у женщин или в качестве профилактических мер для предотвращения ослабления мыщц после родов.


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Как почувствовать мышцы тазового дна?

Проще всего обнаружить эти мышцы, выполняя обычное мочеиспускание. Попробуйте остановить процесс до его окончания и ощутите, какими мышцами вы это сделали. Мышцы, которыми вы останавливаете мочеиспускание, как раз и будем тренировать. Расслабьте и напрягите их несколько раз, не сжимая при этом ягодицы и бедра. Почувствуйте эти мышцы и запомните ощущения. 

Упражнения Кегеля имеют наибольшую эффективность, только если они выполняются с использованием правильных мышц и с правильной техникой. По этой причине многие медицинские работники рекомендуют научиться выполнять эти упражнения под наблюдением квалифицированного физиотерапевта или другого специалиста.

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Как делать упражнения для мышц тазового дна?

Лягте или сядьте в удобное положение и сожмите мышцы, которые вы определили как мышцы тазового дна и посчитайте до 3. Теперь расслабьте их и сосчитайте до 3. Повторите цикл сжатия-расслабления 10-15 раз подряд.

Важная мера предосторожности: убедитесь, что вы не сжимаете и не напрягаете мышцы живота, ягодиц или бедер в это время, так как это может привести к усталости мышц. Дышите нормально, пока вы сжимаете мышцы и расслабляетесь.

Лучшая часть упражнений Кегеля в том, что никто не знает, что вы их выполняете, поэтому вы можете выполнять их в любом положении: лежа, сидя за столом или стоя, ожидая в очереди или работая дома.

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Для чего нужны в повседневной жизни:

  • Для глубокого массажа органов малого таза
  • Для предотвращения венозного застоя и улучшения работы почек
  • Для улучшения качества сексуальной жизни

Упражнение Кегеля является профилактикой геморроя, выпадения органов малого таза и нарушений мочеиспускания. Поэтому выполнять его полезно не только женщинам в любом возрасте, но и мужчинам. 

Результаты упражнений тазового дна

Эти упражнения предназначены для использования очень маленьких мышц, поэтому эффект накапливается медленно в течение нескольких недель или месяцев. Тем не менее, в течение месяца вы сможете увидеть некоторое влияние на контроль потока мочи. Кроме того, вы можете обнаружить, что процесс сексуального взаимодействия с партнером становится более приятным, а кульминация более интенсивной, так как влагалище лучше поддерживается тонизированными мышцами тазового дна. Эти упражнения улучшают общее качество жизни женщины.

Они также могут быть полезны для мужчин, которые страдают от эректильной дисфункции или недержания мочи. При правильном использовании мышц таза они могут препятствовать раздражительности мочевого пузыря и еще больше снижать недержание мочи.

Важно не прекращать выполнять упражнения Кегеля, когда вы начинаете видеть результаты, так как они должны продолжаться в течение длительного времени, предпочтительно пожизненного, на уровне технического обслуживания. Упражнения Кегеля безопасны во время беременности, так как они не используют никакую часть тела, кроме тазового дна.

Биологическая обратная связь в тренировке мышц тазового дна

Эти упражнения иногда выполняются с использованием биологической обратной связи, чтобы помочь женщине определить, сокращает ли она нужные мышцы, и мотивировать ее продолжать. Биологическая обратная связь может быть получена с помощью электронных регистраторов, которые сообщают вам о сжатии нужных мышц. 

Существует несколько способов применения биологической обратной связи:

  • Использование вагинального или анального зонда, который определяет сокращения мышц таза и отправляет их на монитор
  • Использование специального электрода, который улавливает мышечные сокращения и посылает сигнал на монитор

Фото превью: prelest.com

Темы здоровье тренировка упражнение кегеля внутренние органы
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Упражнения Кегеля - зачем нужно и как выполнять
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