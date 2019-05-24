Синдром Тричера-Коллинза, также называемый челюстно-лицевым дизостозом, является генетическим заболеванием, вызывающим аномальное развитие костей, составляющих нижнюю часть лица. Синдром, затрагивающий 1 на 50 000 человек, приводит к некоторым или всем следующим последствиям:
Синдром Тричера-Коллинза затрагивает как мужчин, так и женщин. Проявления могут варьироваться от слабых и почти незаметных при рождении до тяжелых.
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Причины
Синдром Тричера Коллинза обусловлен мутацией в гене, который регулирует синтез рибосомальной РНК. Это влияет на образование белков, которые составляют кости лица. Ген TCOF1 участвует в 93% всех пораженных людей.
Другие гены, такие как ген POLR1C или POLR1D, затрагиваются, но гораздо реже. Мутация гена TCOF1 или POLR1D является аутосомно-доминантной. Поэтому одна копия мутированного гена в клетке будет вызывать проявления болезни, даже если вторая копия нормальная. Несмотря на то, что это генетическое заболевание, в 60% случаев родители ребенка с данным заболеванием могут быть абсолютно нормальными. В оставшихся 40% случаев мутантный ген наследуется от пораженного родителя.
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Когда затрагивается ген POLR1C, он вызывает аутосомно-рецессивный паттерн наследования. Это значит, что обе копии гена должны быть аномальными для проявления болезни. Если присутствует только одна копия, пострадавший является носителем дефектного гена, но не проявляет никаких физических признаков. Оба родителя детей с данным синдромом из-за мутации POLR1C имеют одну дефектную копию гена, но физически нормальны. Однако в большинстве случаев мутация не наследуется, но может передаваться потомству.
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Диагностика и лечение
Дети с синдромом Тричера Коллинза легко диагностируются в большинстве случаев из-за их характерных аномалий лица. У них нормальный интеллект. Их основные трудности заключаются в нормальном питании, глотании и речи из-за наличия расщелины неба и потери слуха.
Лечение направлено на исправление практических трудностей ребенка. При данном заболевании может быть серьезная обструкция дыхательных путей из-за плохого роста лицевых костей, поэтому человеку зачастую требуется трахеостомия. Лечение также необходимо для коррекции слуха и корректировки профиля лица.
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Фото превью: peoples.ru
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