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Автор Александра Балан-Сенчук

Острое повреждение почек - диагностика и методы лечения

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Острое повреждение почек (ОПП), также известное как острая почечная недостаточность, относится к внезапной потере экскреторной функции почек. Об этом свидетельствует накопление токсичных продуктов метаболизма (мочевины и креатинина) в организме, уменьшение объема мочи, не связанное с дополнительными почечными проблемами, или и то, и другое.


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Признаки и симптомы

  • Повышение уровня метаболитов азота в крови
  • Олигурия (производство аномально малого объема мочи), вызванная быстрым падением скорости клубочковой фильтрации из-за снижения почечного кровотока.

Это не исключает внутреннюю почечную патологию, но может быть вызвано преренальными состояниями, такими как острое кровоизлияние или дегидратация.

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Типы острой почечной травмы

  • Тубулярный, а именно острый тубулярный некроз
  • Гломерулярный, такой как острый гломерулонефрит
  • Интерстициальный, как при остром интерстициальном нефрите
  • Сосудистая, например, вызванная злокачественной гипертонией

Патофизиология

Острое повреждение почек является проявлением множества клинических состояний, которые действуют через одни и те же патофизиологические механизмы, а именно:

  • Гипоксия
  • Ишемия
  • Нефротоксины

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Факторы риска

ОПП распространено в условиях, включающих:

  • Гиповолемию
  • Сепсис
  • Предсуществующее заболевание сердца, почек или печени
  • Гипотонию
  • Сахарный диабет
  • Возраст
  • Критические заболевания, при которых обычно повреждение почек вызывается изменениями, связанными с сепсисом

ОПП встречается у 3-5% госпитализированных пациентов. Частота почти 70% была отмечена у пациентов в отделениях интенсивной терапии, а 4-5% нуждались в заместительной почечной терапии.

Госпитализированные или больные пациенты с ОПП имеют уровень смертности в 5,5-6,5 раза выше, чем у пациентов с аналогичным заболеванием с нормальной функцией почек, несмотря на широкое использование диализа сегодня.

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Диагностика и лечение

Диагностика ОПП начинается с поиска возможной причины, например, лекарств или заболеваний. Обязательна физическая оценка, за которой следуют тесты на функцию почек и тесты для выявления отклонений в моче. Визуальные тесты часто жизненно необходимы.

Лечение включает в себя выявление причины травмы, выявление других медицинских состояний, которые сосуществуют с травмой почки, оценку состояния объема и исправление его как можно раньше с помощью жидкостей и вазопрессоров, а также использование правильных мер для исправления или остановки почечных нарушений. Требуется тщательный мониторинг.

Лечение острого повреждения почек скорее поддерживающее, чем лечебное. Функция почек медленно улучшается по мере лечения основного клинического состояния и удаления токсичных продуктов. Пищевой статус должен контролироваться и тщательно поддерживаться, с нормальным гликемическим уровнем. Электролиты и кислотно-основные уровни также должны поддерживаться в пределах нормы.

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Заместительная почечная терапия

Заместительная почечная терапия или диализ с использованием целлюлозы или синтетических мембран назначается, если:

  • Наблюдается значительная перегрузка
  • Биохимические показатели критически изменены
  • Существует опасное накопление метаболитов, таких как мочевина и креатинин

Фото превью: kardiobit.ru

Темы почки здоровье острое повреждение почек почечная недостаточность заболевание мочеполовой системы
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