Бариатрическая эмболизация артерий против ожирения

Ожирением страдают почти полмиллиарда человек во всем мире. Оно стремительно становится главным убийцей, обгоняя таких долгосрочных хищников, как табак и алкоголь.



Эксперты рассказали о лечении ожирения с помощью бариатрической хирургии

Последствия ожирения варьируются от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, которые имеют метаболическое происхождение, до рака эндометрия, молочной железы и толстой кишки. Вторичные осложнения ожирения включают связанную с диабетом слепоту, почечную недостаточность и психологические расстройства.

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Традиционные методы лечения ожирения

Лечение ожирения в течение долгого времени фокусировалось на методах регуляции питания, физических нагрузках и изменениях поведения. Некоторые лекарства также используются при лечении ожирения, но они зачастую связаны с неприемлемыми побочными эффектами.

Бариатрическая хирургия рекомендуется пациентам с патологическим ожирением, где индекс массы тела составляет 40 или выше. К ним относятся методы, которые уменьшают объем желудка, или те, которые препятствуют правильному пищеварению. Считается, что они обладают высокой эффективностью в отдельных группах пациентов, однако при неизменных привычках питания даже после бариатрической операции может последовать постепенный возврат к прибавке в весе.

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Бариатрическая артериальная эмболизация

Желудок снабжается левой и правой желудочными артериями, а также правой желудочно-сальниковой артерией и короткими желудочными артериями. Эмболизация некоторых сосудов в верхнем желудочно-кишечном тракте является хорошо отработанной практикой при лечении желудочно-кишечных кровотечений, как при портальном циррозе печени с результирующей портальной гипертензией. Этот метод редко вызывает кишечную ишемию из-за многочисленных коллатеральных сосудов в передней кишке.

Процедура представляет собой инъекцию микроскопических шариков через тонкий катетер, вводимый в небольшой разрез кожи паха или запястья. Местом назначения этих шариков являются сосуды дна желудка - региона, продуцирующего основную часть грелина, являющегося одним из основных регулирующих чувство голода гормонов. Шарики затрудняют кровоток в этой области, ограничивая секрецию грелина, что способствует подавлению голода и запуску процесса снижения массы тела.

Важность грелина в ожирении

Желудок - это не просто хранилище пищи и орган пищеварения. Это также нейрогормональная система. Грелин - это пептидный гормон, высвобождаемый главным образом из дна желудка, который регулирует длительный аппетит и поддержание энергии. Следующим крупным участком производства грелина является двенадцатиперстная кишка, которая выделяет пептид в концентрациях, в 20 раз меньших, чем на дне желудка.

В ответ на секрецию грелина происходят следующие действия:

рост выброса гормона роста

повышение секреции желудочной кислоты

Повышенная моторика желудка

быстрее опорожнение желудка

снижение секреции инсулина

Повышенные уровни грелина приводят к увеличению отложения жировой ткани и ожирению.

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Осложнения

Легочная эмболия

Перфорированные язвы желудка

Гастрит

Стриктура дистального отдела пищевода

Нецелевая эмболизация с непреднамеренным повреждением тканей

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Фото превью: jolypic.com