Ожирением страдают почти полмиллиарда человек во всем мире. Оно стремительно становится главным убийцей, обгоняя таких долгосрочных хищников, как табак и алкоголь.
Последствия ожирения варьируются от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, которые имеют метаболическое происхождение, до рака эндометрия, молочной железы и толстой кишки. Вторичные осложнения ожирения включают связанную с диабетом слепоту, почечную недостаточность и психологические расстройства.
Читайте также: Найдено средство, которое помогает много есть и не толстеть
Традиционные методы лечения ожирения
Лечение ожирения в течение долгого времени фокусировалось на методах регуляции питания, физических нагрузках и изменениях поведения. Некоторые лекарства также используются при лечении ожирения, но они зачастую связаны с неприемлемыми побочными эффектами.
Бариатрическая хирургия рекомендуется пациентам с патологическим ожирением, где индекс массы тела составляет 40 или выше. К ним относятся методы, которые уменьшают объем желудка, или те, которые препятствуют правильному пищеварению. Считается, что они обладают высокой эффективностью в отдельных группах пациентов, однако при неизменных привычках питания даже после бариатрической операции может последовать постепенный возврат к прибавке в весе.
Читайте также: Кого считать "жиртрестом". И сколько можно съесть таблеток от ожирения
Бариатрическая артериальная эмболизация
Желудок снабжается левой и правой желудочными артериями, а также правой желудочно-сальниковой артерией и короткими желудочными артериями. Эмболизация некоторых сосудов в верхнем желудочно-кишечном тракте является хорошо отработанной практикой при лечении желудочно-кишечных кровотечений, как при портальном циррозе печени с результирующей портальной гипертензией. Этот метод редко вызывает кишечную ишемию из-за многочисленных коллатеральных сосудов в передней кишке.
Процедура представляет собой инъекцию микроскопических шариков через тонкий катетер, вводимый в небольшой разрез кожи паха или запястья. Местом назначения этих шариков являются сосуды дна желудка - региона, продуцирующего основную часть грелина, являющегося одним из основных регулирующих чувство голода гормонов. Шарики затрудняют кровоток в этой области, ограничивая секрецию грелина, что способствует подавлению голода и запуску процесса снижения массы тела.
Важность грелина в ожирении
Желудок - это не просто хранилище пищи и орган пищеварения. Это также нейрогормональная система. Грелин - это пептидный гормон, высвобождаемый главным образом из дна желудка, который регулирует длительный аппетит и поддержание энергии. Следующим крупным участком производства грелина является двенадцатиперстная кишка, которая выделяет пептид в концентрациях, в 20 раз меньших, чем на дне желудка.
В ответ на секрецию грелина происходят следующие действия:
Повышенные уровни грелина приводят к увеличению отложения жировой ткани и ожирению.
Читайте также: Ожирение повышает вероятность развития девяти форм рака
Осложнения
Читайте также: Новый способ борьбы с ожирением разработали ученые США
Фото превью: jolypic.com
Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
"Чемодановка - вокзал - Москва", - кричали, наверное, сегодня на всепоселенском сходе, на который с испугу приехал аж целый губернатор Иван Белозерцев, полковник и целый член президиума Госсовета России
Минюст разрабатывает законопроект, согласно которому у чиновников можно будет изымать деньги со счетов, легальность получения которых не будет подтверждена.