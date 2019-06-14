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Автор Александра Балан-Сенчук

Что такое хирургическая менопауза

Здоровье » Акушерство и гинекология print

Менопауза определяется как прекращение менструальных периодов женщины в течение более 12 месяцев подряд, и это связано с не функционированием ее яичников. Это может произойти спонтанно, средний возраст начала болезни составляет 51 год. Однако иногда это также может произойти после операции или лечения рака.


Женское здоровье №1

Хирургическая менопауза относится к наступлению менопаузы после хирургического удаления обоих яичников. За этим следует немедленное прекращение менструации и резкое снижение половых гормонов. Симптомы менопаузы начинаются почти сразу. Хирургическая менопауза также возникает у женщины, которая подвергается тотальной или радикальной гистерэктомии, которая подразумевает удаление яичников и всей матки.

Операция по удалению яичников не всегда необходима или показана женщинам с гистерэктомией. Некоторые рекомендации включают в себя:

  • Удаление яичников, если существует значительный риск заболевания, включая рак яичников
  • Профилактическое удаление, если у вашей семьи был рак яичников или рак молочной железы

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Симптомы

Симптомы менопаузы включают в себя:

  • Вазомоторные симптомы, такие как приливы и потливость
  • Снижение полового влечения
  • Усталость
  • Бессонница
  • Смена настроения
  • Депрессия
  • Сухость влагалища
  • Снижение когнитивных способностей

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Управление хирургической менопаузой

Если у женщины полная гистерэктомия в возрасте до 40 лет, она будет испытывать симптомы преждевременной или ранней менопаузы. Смертность и заболеваемость выше у женщин, перенесших раннюю менопаузу. Это связано с повышением риска ишемической болезни сердца, остеопороза и снижения когнитивных функций.

Общие меры по облегчению менопаузального перехода включают:

  • Обеспечение здорового питания
  • Сокращение натрия и простых сахаров
  • Исключение насыщенных и транс-жиров
  • Употребление достаточного количества витамина D и кальция
  • Управление своим весом
  • Регулярные физические упражнения
  • Отказ от курения и алкоголя

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Заместительная гормональная терапия

Если симптомы хирургической менопаузы очень серьезны или пациент желает облегчить симптомы, целесообразно обсудить возможность заместительной гормональной терапии (ЗГТ). Она состоит из эстрогена и прогестерона в комбинации, для женщин, у которых все еще есть их матка, или только эстрогена после полной гистерэктомии.

Противопоказания к такому способу лечения включают личный или семейный анамнез рака молочной железы или некоторых видов заболеваний печени.

Психологические проблемы после хирургической менопаузы

Хирургическая менопауза может вызвать как облегчение, так и стресс. Женщины, которые боролись с проблемами с кровотечением или болью, связанной с менструацией, могут испытать облегчение после хирургического удаления яичников. Но есть и те, для кого данное вмешательство — стресс, вызывающий депрессию и психическую нестабильность. К тому же, считается, что внезапная потеря как эстрогена, так и андрогенов частично ответственна за эти психологические изменения.

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Влияние на иммунную функцию

Хирургическая менопауза может вызывать различные воздействия на иммунную функцию, что приводит к нарушению иммунитета, вызванному дефицитом эстрогена. Заместительная терапия эстрогенами может привести к улучшению иммунного статуса.

Снижение когнитивных способностей

Эстроген обладает нейропротекторным эффектом, при этом быстрое и резкое падение уровня эстрогена (ниже 50 процентов) связано с большим снижением когнитивных функций и деменцией, включая болезнь Альцгеймера. Удаление одного или обоих яичников до спонтанной менопаузы увеличивает риск этих состояний в зависимости от возраста, причем более молодые женщины подвергаются большему риску.

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Фото превью: KakProsto.ru

Темы гинекология здоровье женщины хирургическая менопауза
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