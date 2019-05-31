Ишиас. Симптомы, диагностика, лечение

Ишиас — это возникновение боли в бедре, ноге и ягодице из-за защемления седалищного нерва. Этот большой нерв образуется из ряда более мелких нервов, которые покидают спинной мозг между соседними позвоночными позвонками. Как только они соединяются, седалищный нерв переходит в ягодицу, а затем в заднюю часть бедра и ногу. Он может быть прижат к основной кости в разных точках ее пути от спинного мозга к ноге.



Защемление нерва в шейном отделе. Шейный...

Симптомы ишиаса

Пострадавший человек обычно жалуется на онемение, покалывание или боль, которая начинается в области бедра и распространяется вниз по ноге к лодыжке или ступне. Боль может быть мучительной и сделать нормальное функционирование невозможным.

Боль обычно усиливается, когда человек поднимается, сгибается или напрягается и может возникать при чихании, кашле или смехе. Поскольку седалищный нерв контролирует как чувствительность, так и функцию мышц ног, человек также может испытывать мышечную слабость.

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Причины ишиаса

Грыжа поясничного диска.

Остеоартритные изменения в поясничном отделе позвоночника с ростом костных отростков, утолщением позвоночных позвонков и сужением дисков. Все это вызывает сужение межпозвонкового пространства или позвоночного канала, оба из которых оказывают давление на нервные корешки, которые составляют седалищный нерв.

Дегенерация диска из-за возрастных изменений.

Травма позвоночника или опухоль позвоночника.

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Диагностика и лечение ишиаса

Диагноз ишиас в основном ставится на основании клинических симптомов и признаков. В большинстве случаев проскальзывающие диски заживают в течение от 6 недель до 3 месяцев. Лечение состоит из снижения активности и мер по уменьшению боли, в острой фазе.

Полноценный постельный режим не рекомендуется, хотя вам может потребоваться несколько выходных дней. Мягкие физические упражнения или физиотерапия полезны для укрепления нижней части спины, предпочтительно в бассейне, который снимает вес с позвоночника. Упражнения помогают снять скованность, держать мышцы в тонусе и помогают быстрее приступить к нормальной деятельности.

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Обезболивающие и противовоспалительные средства, пакеты со льдом и теплые ванны помогают уменьшить острую боль. Другие важные меры включают в себя:

Правильная осанка.

Твердый матрас для поддержки спины.

Отказ от подъема тяжестей

Регулярная смена положения

Улучшение физического состояния.

Потеря веса при избыточном весе.

При сильном выпадении диска могут потребоваться эпидуральные инъекции для устранения боли. В некоторых случаях рекомендуется операция на диске или дискэктомия.

Осложнения нервного состояния, вызывающие ишиас, встречаются довольно редко. Однако, если присутствует сильная боль, слабость, онемение или потеря контроля над кишечником или мочевым пузырем, это может указывать на острое сильное давление на спинной мозг, требующее неотложного лечения.

Фото превью: aksenova49.ru