В чем разница между пищевой аллергией и пищевой непереносимостью?

Побочные реакции на пищу могут быть вызваны иммунологическими или неиммунологическими причинами. Иммунологические состояния включают опосредованные антителами реакции на продукты питания. Это происходит потому, что пища содержит определенные эпитопы, которые очень похожи на антигены других микробов или биологического вещества, включая споры и пыльцу.



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Побочные реакции на нетоксичные продукты, вызванные неиммунологическими механизмами, называются пищевой непереносимостью. Когда они опосредованы иммунологией, они являются пищевой аллергией. Пищевая непереносимость составляет большинство реакций чувствительности пищи. Истинные пищевые аллергии встречаются гораздо реже, составляя всего 2-5% всех пищевых реакций.

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Симптомы

Как пищевая непереносимость, так и пищевая аллергия вызывают широкий спектр неприятных симптомов. Они могут включать кожные, сосудистые, желудочно-кишечные и респираторные симптомы.

При пищевой аллергии кожные симптомы являются наиболее распространенными реакциями, которые проявляются практически сразу. Отдельные респираторные симптомы никогда не наблюдаются при пищевой аллергии. Однако анафилактические реакции наблюдаются только при пищевой аллергии и могут быть опасными для жизни.

Пищевая аллергия очень специфична и возникает только в ответ на определенные компоненты пищи. Небольшое количество аллергена достаточно, чтобы вызвать реакцию. Напротив, пищевая непереносимость неспецифична и требует порогового количества пищи для проявления симптомов.

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Начало состояния и связанные с ним условия

Пищевая аллергия начинает вызывать симптомы в течение нескольких минут после приема пищи. Реакции характеризуются их началом в течение максимум 2 часов с момента приема. Пищевая непереносимость характеризуется задержкой в ​​несколько часов между приемом пищи и появлением симптомов, которые часто длятся в течение нескольких дней после этого.

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Пищевая аллергия зачастую характеризуется наличием атопических расстройств, таких как астма, аллергический ринит или экзема. Экзема, возникающая в течение первых 12 месяцев жизни, часто связана с определенной пищевой аллергией или генетической предрасположенностью. Пищевая непереносимость не связана с историей аллергии или атопии. Стоит заметить, что эти два состояния невероятно разнятся, но многие все же путают их из-за общей неосведомленности.

Резюме

Пищевая аллергия характеризуется немедленным появлением симптомов после воздействия аллергена. Могут возникнуть острые анафилактические и кожные реакции. Симптомы пищевой непереносимости никогда не появляются сразу и не связаны с анафилактическими реакциями.

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Фото превью: youtube.com