Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье » Здоровье и профилактика
Психотерапия Диета Флебология Профилактика Первая помощь
Автор Александра Балан-Сенчук

Стеноз почечных артерий. Причины, симптомы, лечение

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Стеноз почечной артерии относится к группе заболеваний с различной этиологией. Наиболее заметными среди них являются фибромышечная дисплазия и атеросклеротический стеноз. Стеноз почечной артерии представляет собой вариант заболевания периферических артерий.


Екатеринбургские врачи начали оперировать почки без разрезов и проколов

Атеросклеротический стеноз обычно встречается у пожилых людей и имеет одинаковую распространенность у мужчин и женщин. Напротив, фибромышечная дисплазия чаще наблюдается у молодых женщин и обычно связана с гипертонией без почечной недостаточности.

Другие причины включают в себя:

  • Васкулитные условия
  • Врожденные волокнистые полосы
  • Сжатие почечных артерий неизбежными массами
  • Радиационная травма

Читайте также: Атеросклероз почечных артерий

Признаки и симптомы

Стеноз почечной артерии всегда является односторонним состоянием. Механизм обычно является результатом недостаточной перфузии почек из-за проксимального стеноза почечной артерии. Это приводит к активации оси ренин-ангиотензин-альдостерон. Это приводит к отсутствию симптомов в большинстве случаев, но в некоторых случаях пациенты могут страдать от гипертонии, нефропатии и в конечном итоге застойной сердечной недостаточности.

Признаки почечной недостаточности могут включать:

  • Атрофия одной почки
  • Необъяснимый быстрый отек легких
  • Многие сосуды ног или сердца при атеросклерозе

Читайте также: Киста почки - никакого повода для паники

Диагностика и лечение

Диагноз основывается на анамнезе, подтвержденном визуальными тестами, предпочтительно ультразвуковым сканированием, с почечной ангиограммой по мере необходимости. Лечение в основном поддерживающее, с гипотензивными средствами и хорошим контролем холестерина и сахара в крови. Другие отчаянные меры включают в себя борьбу с курением и контроль уровня холестерина. Могут быть назначены антитромбоцитарные препараты. Почечная реваскуляризация является окончательным вариантом.

Магнитно-резонансная ангиография имеет зарегистрированную чувствительность и специфичность от 90 до 100% и не требует использования йодированного контраста или излучения. МРА не следует применять у пациентов с определенными имплантированными устройствами (например, кардиостимуляторы, дефибрилляторы, кохлеарные имплантаты и стимуляторы спинного мозга) или у пациентов с клаустрофобией.

Читайте также: Пять способов убить почки 

В дополнение к оценке тяжести стеноза, ангиография может обнаружить внутрипочечные сосудистые аномалии и анатомические аномалии почек, почечных артерий и аорты. Цифровая ангиография вычитания улучшает контрастное разрешение и может уменьшить необходимый объем контраста до 15 мл.

Использование ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента и блокаторов рецепторов ангиотензина для ингибирования симпатической и ренин-ангиотензиновой систем соответственно рекомендуется для контроля гипертонии и для снижения клинических явлений у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Читайте также: Особенности "почечной недостаточности" в России

Фото превью: Rus-Urologiya.ru

Темы болезни урология андрология стеноз почечных артерий
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Стеноз почечных артерий. Причины, симптомы, лечение
Ближний Восток
Сирия продолжает борьбу против мировых сил зла - эксперт
Здоровье и профилактика
Китайская медицина, ее особенности и методы
Новости Все >
Кадыров: За инцидентом на границе с Дагестаном стоят "отдельные люди"
Жиросжигающие упражнения в домашних условиях
ЦБ ведет переговоры с Белоруссией по созданию общей валюты - Набиуллина
"Спартак" отказался продавать футболиста Зе Луиша в "Порту"
Роскомнадзор изучит обращение "Коммунистов России" о блокировке "Чернобыля"
Здание-мост в виде казахского флага возведут в Нур-Султане
В Димитровграде коммунисты намерены объявить голодовку из-за срыва выборов мэра
Борис Джонсон признался, что употреблял кокаин
Московское "Динамо" подписало контракт с Калининым, имеющим гражданство Украины и России
"ЕР" выдвинула беспартийного врио главы Липецкой области кандидатом в губернаторы
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Грузии
Потомок Кантарии: власти Грузии бессильны против Сталина

Так называемая Хартия свободы запрещает в Грузии все "коммунистическое", в том числе Иосифа Сталина. О ситуации в Грузии "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Потомок Кантарии: власти Грузии бессильны против Сталина
Наши партнеры по ЕАЭС пока только "трижды снимают сливки" с России - мнение
Бывший СССР
Наши партнеры по ЕАЭС пока только "трижды снимают сливки" с России - мнение
Новости спорта
УЕФА открыл дело против сборной Украины после разгрома Сербии
Политика. Новости и аналитика
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Политика. Новости и аналитика
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана

Конфликт между Чечней и Дагестаном по поводу границ этих субъектов продолжает развиваться - и стороны, кажется, сознательно идут на его эскалацию.

Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Полиция задержала более 200 участников несанкционированной акции в центре Москвы
Происшествия
Полиция задержала более 200 участников несанкционированной акции в центре Москвы
Новости полиции и криминала
МВД России прекратило уголовное дело против корреспондента "Медузы" Голунова
США и Канада. Новости и аналитика
США сняли ограничения на наступательные операции в киберсфере
Политика. Новости и аналитика
Депутат Госдумы предложил приравнять "оборотней" к шпионам

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил приравнять преступления, совершаемые людьми в погонах с использованием своего служебного положения, к госизмене.

Депутат Госдумы предложил приравнять "оборотней" к шпионам
Уголовное дело против Голунова закрыто - глава МВД
Новости полиции и криминала
Уголовное дело против Голунова закрыто - глава МВД
Новости Белоруссии
В Белоруссии будут сажать за реабилитацию нацизма
Технологии
СМИ: Huawei может заменить Android российской операционной системой
Рустем Сафронов "Ястреб" Болтон натравливает Трампа на Иран Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Бутовский полигон: вчера расстреливали, сегодня - развлекаемся
Наши партнеры по ЕАЭС пока только "трижды снимают сливки" с России - мнение
Малышева посоветовала критикам посмотреть её передачу о "детях-кретинах"
"ЕР" выдвинула беспартийного врио главы Липецкой области кандидатом в губернаторы
Роскомнадзор изучит обращение "Коммунистов России" о блокировке "Чернобыля"
Жириновский выступил против возвращения России в ПАСЕ
Следователи обнародуют новую информацию о крушении MH17 в Донбассе 19 июня
Борис Джонсон признался, что употреблял кокаин
ВЦИОМ: уровень доверия россиян к власти остается стабильным
Скандальные решения судебной системы: нужна ли выборность судей?
ВЦИОМ: уровень доверия россиян к власти остается стабильным
Китайские инвестиции не идут в Россию по политическим причинам - эксперт
Китайские инвестиции не идут в Россию по политическим причинам - эксперт
"Ястреб" Болтон натравливает Трампа на Иран
Китайские инвестиции не идут в Россию по политическим причинам - эксперт
Спикер Госдумы поддержал инициативу об изъятии у чиновников денег неизвестного происхождения
Певица МакSим переведена в реанимацию
Зачем власть гробит недопенсионеров?
Зачем власть гробит недопенсионеров?
Зачем власть гробит недопенсионеров?
Зачем власть гробит недопенсионеров?
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ