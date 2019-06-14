Стеноз почечных артерий. Причины, симптомы, лечение

Стеноз почечной артерии относится к группе заболеваний с различной этиологией. Наиболее заметными среди них являются фибромышечная дисплазия и атеросклеротический стеноз. Стеноз почечной артерии представляет собой вариант заболевания периферических артерий.



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Атеросклеротический стеноз обычно встречается у пожилых людей и имеет одинаковую распространенность у мужчин и женщин. Напротив, фибромышечная дисплазия чаще наблюдается у молодых женщин и обычно связана с гипертонией без почечной недостаточности.

Другие причины включают в себя:

Васкулитные условия

Врожденные волокнистые полосы

Сжатие почечных артерий неизбежными массами

Радиационная травма

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Признаки и симптомы

Стеноз почечной артерии всегда является односторонним состоянием. Механизм обычно является результатом недостаточной перфузии почек из-за проксимального стеноза почечной артерии. Это приводит к активации оси ренин-ангиотензин-альдостерон. Это приводит к отсутствию симптомов в большинстве случаев, но в некоторых случаях пациенты могут страдать от гипертонии, нефропатии и в конечном итоге застойной сердечной недостаточности.

Признаки почечной недостаточности могут включать:

Атрофия одной почки

Необъяснимый быстрый отек легких

Многие сосуды ног или сердца при атеросклерозе

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Диагностика и лечение

Диагноз основывается на анамнезе, подтвержденном визуальными тестами, предпочтительно ультразвуковым сканированием, с почечной ангиограммой по мере необходимости. Лечение в основном поддерживающее, с гипотензивными средствами и хорошим контролем холестерина и сахара в крови. Другие отчаянные меры включают в себя борьбу с курением и контроль уровня холестерина. Могут быть назначены антитромбоцитарные препараты. Почечная реваскуляризация является окончательным вариантом.

Магнитно-резонансная ангиография имеет зарегистрированную чувствительность и специфичность от 90 до 100% и не требует использования йодированного контраста или излучения. МРА не следует применять у пациентов с определенными имплантированными устройствами (например, кардиостимуляторы, дефибрилляторы, кохлеарные имплантаты и стимуляторы спинного мозга) или у пациентов с клаустрофобией.

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В дополнение к оценке тяжести стеноза, ангиография может обнаружить внутрипочечные сосудистые аномалии и анатомические аномалии почек, почечных артерий и аорты. Цифровая ангиография вычитания улучшает контрастное разрешение и может уменьшить необходимый объем контраста до 15 мл.

Использование ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента и блокаторов рецепторов ангиотензина для ингибирования симпатической и ренин-ангиотензиновой систем соответственно рекомендуется для контроля гипертонии и для снижения клинических явлений у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Фото превью: Rus-Urologiya.ru