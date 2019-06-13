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Автор Александра Балан-Сенчук

Фолликулит. Симптомы, диагностика, лечение

Здоровье » Красота » Дерматология print

Волосяные фолликулы представляют собой крошечные мешочки с генерирующими волосы клетками на дне. Фолликулит — это воспаление одного или нескольких волосяных фолликулов. Это явление чаще всего наблюдается в области бороды (так называемый "зуд парикмахера"), рук, спины, ягодиц и ног. Это обычно происходит из-за бактериальной инфекции. Однако вирусы, такие как опоясывающий лишай, грибы или дрожжевые организмы также могут вызывать фолликулит.


Кожные заболевания сигнализируют о других опасных диагнозах

Фолликулит также распространен, когда поры кожи заблокированы, что позволяет кожному салу накапливаться. Другим предрасполагающим фактором является раздражение кожи или наличие другого кожного заболевания. Неинфекционный тип фолликулита возникает из-за отрастания волос после удаления волос, выщипывания, электролиза или бритья.

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На развитие фолликулита могут влиять следующие факторы:

  • Использование тупого лезвия бритвы
  • Использование колючих тканей
  • Использование обтягивающей одежды
  • Чрезмерное потоотделение
  • Использование тяжелого макияжа
  • Контакт с машинными маслами
  • Наличие инфекции на коже
  • Наличие иммуносупрессии, как при ВИЧ или диабете

Все это вызывает раздражение фолликулов, что делает их склонными к воспалению.

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Симптомы

Основными симптомами фолликулита являются появление небольших отеков на коже, которые выглядят скорее как прыщи. Каждый отек сосредоточен на волоске. Они красные и болезненные, часто покрытые коркой или гнойничками, могут быть зудящими или жгучими. Они могут в конечном итоге взорваться, выпуская немного гноя или немного запятнанной кровью жидкости. Фолликулит "горячей ванны" представляет собой несколько небольших красноватых отеков на животе, руках или ногах. Некоторые люди также испытывают лихорадку или расстройство желудка.

Диагностика и лечение

Фолликулит диагностируется по расположению отеков вокруг волос на коже и по наличию факторов риска в вашей истории. Чаще всего фолликулит лечится специальными антибиотическими кремами. Иногда фолликулит может имитировать другие кожные заболевания, такие как тепловая сыпь, но специальные тесты помогают установить диагноз.

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В большинстве случаев фолликулит нуждается только в симптоматическом лечении, поскольку воспаление часто проходит через неделю или 10 дней без какого-либо специального лечения. Применение теплых компрессов к пораженному участку дает облегчение от жжения или зуда. Может помочь добавление соли в теплую воду. Противогрибковые или антисептические шампуни помогут лечить фолликулит кожи головы или лица. Следует избегать бритья и удаления волос в раздраженной области до момента полного исчезновения симптомов.

Показания к лечению антибиотиками при фолликулите включают:

  • Стойкость фолликулита
  • Ухудшение состояния при симптоматическом лечении
  • Частые рецидивы состояния
  • Появление инфекционных симптомов, таких как распространяющееся покраснение, тепло и боль, особенно при лихорадке

Однако, если фолликулит вызван грибковой инфекцией, следует избегать применения антибиотиков и увлажнителей, заменив их противогрибковыми средствами.

Хронический фолликулит часто возникает из-за постоянной бактериальной колонизации кожи какой-либо части тела, например, носа. Это требует как системных, так и местных антибиотиков в течение периода, достаточного для уничтожения организма, вызывающего фолликулит. Кроме того, антисептическое мытье тела и дезинфекция всего постельного белья и одежды помогают избавиться от симптомов.

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Фото превью: med-look.ru  

Темы болезни здоровье фолликулит кожные заболевания
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Фолликулит. Симптомы, диагностика, лечение
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