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Автор Александра Балан-Сенчук

Витамин Е и его влияние на здоровье

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Витамин Е является жирорастворимым веществом, это 8 похожих, но то же время различных соединений. Один из них альфа-токоферол является антиоксидантом, который необходим для поддержания здоровья клеточных мембран и может защищать клеточные компоненты от воздействия окислительного стресса. Его полезные для здоровья эффекты зависят от его продемонстрированных функций, таких как:


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  • предотвращение окислительного повреждения
  • защита липидов в клеточных мембранах
  • регуляция агрегации тромбоцитов и воспалительной продукции простагландинов

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Польза витамина Е для здоровья была изучена со ссылкой на четыре области:

Ишемическая болезнь сердца

Исследования показали, что витамин Е предотвращает окисление холестерина ЛПНП, что считается первым шагом в формировании атеросклеротической бляшки. Он также ингибирует образование тромбоцитарного сгустка, который ускоряет образование коронарного тромба.

В нескольких обсервационных исследованиях обнаружена обратная корреляция между сердечными заболеваниями и потреблением витамина Е с пищей или добавками.

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Рак

Считается, что антиоксидантное действие витамина Е оказывает профилактическое воздействие на развитие рака, блокируя повреждение клеток в результате действия свободных радикалов. Несколько крупных исследований показали снижение рака простаты с добавлением витамина Е. Однако заявления о преимуществах снижения заболеваемости раком толстой кишки и мочевого пузыря еще предстоит подтвердить.

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Глазные расстройства

Значительная потеря зрения обусловлена возрастной дегенерацией желтого пятна и катарактой у большинства пожилых людей. Поскольку считается, что они возникают в результате кумулятивного повреждения, вызванного окислением свободных радикалов, добавление витамина Е считалось полезным. Однако и это не было доказано. 

Снижение когнитивных способностей

Мозг потребляет много кислорода, а также содержит много жирных кислот в своих нейрональных мембранах. Прогрессирование повреждения головного мозга при болезни Альцгеймера связано с механизмом, который включает производство перекиси водорода в присутствии бета-амилоидного белка, который является отличительной чертой этого болезненного процесса в мозге.

Витамин Е предотвращает это окисление и в высоких дозах задерживает время институционализации и функционального ухудшения у пожилых пациентов с умеренной степенью болезни Альцгеймера. Однако у здоровых людей он не замедляет снижение когнитивных функций.

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Другие применения витамина Е

ВИЧ / СПИД

Некоторые исследователи обнаружили, что высокие дозы витамина Е восстанавливают клеточную иммунную функцию и стимулируют пролиферацию CD4. Риск прогрессирования заболевания был значительно меньше при высоком уровне витамина Е в крови.

Сахарный диабет

Эффект приема витамина Е в течение длительного времени оказался полезным при сахарном диабете за счет снижения уровня HbA1C и уровня инсулина натощак, что позволяет предположить более низкие концентрации глюкозы в крови. Это также улучшило функцию эндотелия у диабетиков с нормальным или избыточным весом, но не у тучных диабетиков. Тем не менее, другие исследования не показали снижения риска сосудистых осложнений или смертности от диабета или заболеваемости диабетом.

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Фото превью: heaclub.ru

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