Дизентерия. Факторы риска, диагностика, лечение

Дизентерия - это инфекция кишечника, которая характеризуется стулом с примесью крови смешанного со слизью. Это состояние вызвано бактериями, такими как Shigella или паразитами, такими как Entamoeba. Такие формы заболевания называются бактериальной дизентерией, шигеллезом или амебной дизентерией.



Вспышка острой кишечной инфекции произошла...

Другие симптомы дизентерии включают судороги, вздутие живота и лихорадку, а также очень обильный стул. В более тяжелых случаях могут возникнуть боли при прикосновении к животу, сильная диарея, о чем свидетельствует 10 или более походов в туалет в день, тошнота и рвота. Также для данного состояния характерна высокая температура, усталость, ректальная боль во время прохождения стула и потеря веса без какой-либо существенной причины. Большинство случаев проявляются через неделю или меньше. Если симптомы не проходят, необходима медицинская помощь.

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Симптомы амебной дизентерии могут варьироваться от боли в животе, вздутия живота и метеоризма до хронической диареи. Entamoeba histolytica - крошечный бесформенный паразит, который может жить в кишечнике с симптомами или без них. Паразиты иногда попадают в кровоток и распространяются в печень или редко в мозг или легкие, вызывая образование абсцесса.

Симптомы амебной дизентерии возникают в течение 7-28 дней после заражения. Однако большинство инфекций протекает бессимптомно и не вызывает никаких проблем. Инфекция Shigella вызывает симптомы в течение 1-3 дней. Наиболее тяжелая форма связана с Shigella dysenteriae.

Бактерии или паразиты обычно передаются фекально-оральным путем. Плохая санитария является основной причиной передачи инфекции в районах и регионах с низким уровнем дохода.

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Факторы риска

Алкоголизм

Плохое питание

Злокачественные опухоли

Лекарства, такие как стероиды, которые ослабляют иммунитет

Беременность

Возраст (дети и пожилые люди)

Путешествие в место с высокой распространенностью инфекции

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Диагностика и лечение

Диагноз основывается на истории возможного контакта с паразитом или бактериями, например на выезде за границу, что подтверждается другими тестами:

Анализы крови на Entamoeba или Shigella

Анализ стула

Микроскопия на наличие паразита или бактерий

Эндоскопическое исследование внутренней части толстой кишки, где обычно обнаруживается паразит.

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Управление дизентерией включает в себя:

Употребление большого количества жидкости, включая раствор для пероральной регидратации, чтобы избежать обезвоживания

Парацетамол от боли и лихорадки

Употребление лекарств от рвоты

В тяжелых случаях шигеллеза может потребоваться короткий курс антибиотиков для ликвидации инфекции.

В большинстве случаев амебной дизентерии антибиотики необходимы, чтобы избежать развития рецидивирующей или хронической инфекции.

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Фото превью: 40gkp.by