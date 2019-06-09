Дизентерия. Факторы риска, диагностика, лечение

Дизентерия - это инфекция кишечника, которая характеризуется стулом с примесью крови смешанного со слизью. Это состояние вызвано бактериями, такими как Shigella или паразитами, такими как Entamoeba. Такие формы заболевания называются бактериальной дизентерией, шигеллезом или амебной дизентерией.
Другие симптомы дизентерии включают судороги, вздутие живота и лихорадку, а также очень обильный стул. В более тяжелых случаях могут возникнуть боли при прикосновении к животу, сильная диарея, о чем свидетельствует 10 или более походов в туалет в день, тошнота и рвота. Также для данного состояния характерна высокая температура, усталость, ректальная боль во время прохождения стула и потеря веса без какой-либо существенной причины. Большинство случаев проявляются через неделю или меньше. Если симптомы не проходят, необходима медицинская помощь.
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Симптомы амебной дизентерии могут варьироваться от боли в животе, вздутия живота и метеоризма до хронической диареи. Entamoeba histolytica - крошечный бесформенный паразит, который может жить в кишечнике с симптомами или без них. Паразиты иногда попадают в кровоток и распространяются в печень или редко в мозг или легкие, вызывая образование абсцесса.
Симптомы амебной дизентерии возникают в течение 7-28 дней после заражения. Однако большинство инфекций протекает бессимптомно и не вызывает никаких проблем. Инфекция Shigella вызывает симптомы в течение 1-3 дней. Наиболее тяжелая форма связана с Shigella dysenteriae.
Бактерии или паразиты обычно передаются фекально-оральным путем. Плохая санитария является основной причиной передачи инфекции в районах и регионах с низким уровнем дохода.
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Факторы риска
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Диагностика и лечение
Диагноз основывается на истории возможного контакта с паразитом или бактериями, например на выезде за границу, что подтверждается другими тестами:
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Управление дизентерией включает в себя:
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Фото превью: 40gkp.by
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