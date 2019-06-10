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Автор Александра Балан-Сенчук

Типы прыщей: от обычных до опасных

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Прыщи — это физиологическое заболевание волосяных сальных узлов кожи. Эти единицы состоят из волосяного фолликула и сальной железы и наиболее многочисленны на лице, груди и верхней части спины. Железа производит жирную секрецию, называемую кожным салом. Под влиянием гормонов полового созревания, таких как тестостерон и эстроген, сальные железы становятся гиперактивными, образуя больше кожного сала с измененными характеристиками.


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Причины

Сальные железы прикрепляются к волосяным фолликулам в соотношении 1: 1. Это места, где волосы образуются и выходят на кожу через крошечные отверстия. Когда эти отверстия блокируются волосами, маслом и выделениями, кожное сало накапливается позади них, вызывая появление прыщей.

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Бактерия под названием Propionobacterium acnes, которая является кожным колонистом на нормальной коже, начинает расти внутри пробки масла и мертвых кератиноцитов, высвобождая больше воспалительных химических веществ. Таким образом, накопленное кожное сало образует небольшой бугорок под кожей. Это место может стать воспаленным, формируя красный прыщ. Некоторые прыщи закрыты или покрыты кожей, в то время как другие открыты снаружи. В последнем случае обнаженное кожное сало может окислиться и стать черным, образуя черную головку.

Причины появления прыщей могут варьироваться от наследственной предрасположенности до гормональных изменений.

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Воспалительные проявления прыщей:

  • Папулезные прыщи — это тип воспаленных и болезненных прыщей, которые выступают над кожей и имеют характерный красный оттенок.
  • Пустула — это инфицированная папула, содержащая кожное сало, которое в верхней части превратилось в гной. Повреждение может иметь красноватое основание, но в верхней части имеет беловатую или желтоватую точку.
  • Узелок — это более крупное поражение, которое находится относительно глубоко в коже и является твердым и чувствительным.
  • Кистозные прыщи означают наличие болезненных глубоких поражений внутри волосяного фолликула, которые могут ощущаться нестабильными из-за разрыва стенки фолликула.

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Классификация

Прыщи — это продолжающееся кожное заболевание, которое сохраняется в течение многих месяцев и даже лет. Они могут классифицироваться, как легкие, умеренные и серьезные прыщи.

  • Легкие прыщи характеризуются наличием нескольких пустул или папул без узелков.
  • Умеренные прыщи. В этой ситуации на коже имеется большое количество пустулезных или папулезных поражений с несколькими узлами.
  • Тяжелые прыщи характеризуются наличием кистозных или узловых прыщей. Эти прыщи, как правило, очень болезненные, эритематозные и оставляющие рубцы.

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Темы прыщи дерматология воспаления на коже
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Дерматология
Типы прыщей: от обычных до опасных
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