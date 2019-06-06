Пародонтит — воспаление периодонта, опорных тканей, костей и связок вокруг зубов. В тяжелых случаях альвеолярная кость в области челюсти может деградировать и без лечения в конечном итоге привести к потере зубов. Пародонтит является основной причиной потери зубов у взрослых.
Причины
На начальных этапах между деснами и основанием зубов образуется зубной налет и зубной камень. Это приводит к воспалению в области, известной как гингивит. Если его не лечить, пародонтит обычно возникает как осложнение гингивита. Инфекция распространяется от десен к кости и связкам, поддерживающим зубы, вызывая ослабление структур.
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Симптомы
Симптомы пародонтита могут включать в себя:
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Факторы риска и профилактика
Некоторые люди подвергаются большему риску развития пародонтита. К ним относятся:
Люди, подверженные риску заболевания, должны проявлять особую осторожность, чтобы предотвратить пародонтит. Им следует избегать курения и соблюдать правила гигиены полости рта. Кроме того, людям важно знать о симптомах гингивита, чтобы они могли обратиться за профилактическим лечением до того, как он перерастет в пародонтит.
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Начальное лечение
Диагноз пародонтита может быть поставлен при осмотре мягкой ткани десны, окружающей зубы, с помощью зонда и рентгенографии. Это помогает определить степень потери костной массы вокруг зубов и помогает в плане лечения этого заболевания.
Первоначальное лечение включает удаление зубного налета и зубного камня. Для лечения инфекции десен может быть назначено противомикробное полоскание рта хлоргексидином. Антибиотик гель, такой как доксициклин, может быть нанесен на пораженный участок, чтобы контролировать рост бактерий и уменьшить размер пародонтальных карманов. Антибиотические микросферы, содержащие миноциклин, также могут быть использованы для борьбы с инфекцией. Также в некоторых случаях могут потребоваться антибиотики.
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Хирургия
В тяжелых случаях при лечении пародонтита может потребоваться стоматологическая хирургия. Успех этих процедур сильно варьируется и зависит от конкретного случая. Лоскутная хирургия является одной из техник, которая включает удаление зубного налета в глубоких карманах и уменьшение размера кармана. В некоторых случаях может потребоваться пересадка кости и ткани, что способствует регенерации костной и десневой ткани. Новая кость помещается там, где она была повреждена или разрушена и помогает кости отрастать естественным путем.
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Фото превью: доктор-стом.рф
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