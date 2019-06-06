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Автор Александра Балан-Сенчук

Пародонтит. Причины, симптомы, лечение

Здоровье » Стоматология print

Пародонтит — воспаление периодонта, опорных тканей, костей и связок вокруг зубов. В тяжелых случаях альвеолярная кость в области челюсти может деградировать и без лечения в конечном итоге привести к потере зубов. Пародонтит является основной причиной потери зубов у взрослых.


Как чистить зубы правильно, чтобы сберечь десны / Новости от 15.04.2019 11:26

Причины

На начальных этапах между деснами и основанием зубов образуется зубной налет и зубной камень. Это приводит к воспалению в области, известной как гингивит. Если его не лечить, пародонтит обычно возникает как осложнение гингивита. Инфекция распространяется от десен к кости и связкам, поддерживающим зубы, вызывая ослабление структур.

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Симптомы

Симптомы пародонтита могут включать в себя:

  • Опухание и воспаление десен
  • Боль при использовании зубной нити или чистке зубов и десен
  • Эрозия приводит к промежуткам между зубами
  • Гной между зубами и деснами
  • Металлический привкус во рту
  • Неприятный запах изо рта

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Факторы риска и профилактика

Некоторые люди подвергаются большему риску развития пародонтита. К ним относятся:

  • Курильщики
  • Женщины претерпевают гормональные изменения (например, половое созревание, менопауза или беременность)
  • Диабетики
  • Больные СПИДом
  • Больные раком
  • Люди, принимающие определенные лекарства

Люди, подверженные риску заболевания, должны проявлять особую осторожность, чтобы предотвратить пародонтит. Им следует избегать курения и соблюдать правила гигиены полости рта. Кроме того, людям важно знать о симптомах гингивита, чтобы они могли обратиться за профилактическим лечением до того, как он перерастет в пародонтит.

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Начальное лечение

Диагноз пародонтита может быть поставлен при осмотре мягкой ткани десны, окружающей зубы, с помощью зонда и рентгенографии. Это помогает определить степень потери костной массы вокруг зубов и помогает в плане лечения этого заболевания.

Первоначальное лечение включает удаление зубного налета и зубного камня. Для лечения инфекции десен может быть назначено противомикробное полоскание рта хлоргексидином. Антибиотик гель, такой как доксициклин, может быть нанесен на пораженный участок, чтобы контролировать рост бактерий и уменьшить размер пародонтальных карманов. Антибиотические микросферы, содержащие миноциклин, также могут быть использованы для борьбы с инфекцией. Также в некоторых случаях могут потребоваться антибиотики.

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Хирургия

В тяжелых случаях при лечении пародонтита может потребоваться стоматологическая хирургия. Успех этих процедур сильно варьируется и зависит от конкретного случая. Лоскутная хирургия является одной из техник, которая включает удаление зубного налета в глубоких карманах и уменьшение размера кармана. В некоторых случаях может потребоваться пересадка кости и ткани, что способствует регенерации костной и десневой ткани. Новая кость помещается там, где она была повреждена или разрушена и помогает кости отрастать естественным путем.

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Фото превью: доктор-стом.рф

Темы пародонтит стоматология заболевание десен
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Пародонтит. Причины, симптомы, лечение
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