Пародонтит. Причины, симптомы, лечение

Пародонтит — воспаление периодонта, опорных тканей, костей и связок вокруг зубов. В тяжелых случаях альвеолярная кость в области челюсти может деградировать и без лечения в конечном итоге привести к потере зубов. Пародонтит является основной причиной потери зубов у взрослых.



Как чистить зубы правильно, чтобы сберечь десны / Новости от 15.04.2019 11:26

Причины

На начальных этапах между деснами и основанием зубов образуется зубной налет и зубной камень. Это приводит к воспалению в области, известной как гингивит. Если его не лечить, пародонтит обычно возникает как осложнение гингивита. Инфекция распространяется от десен к кости и связкам, поддерживающим зубы, вызывая ослабление структур.

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Симптомы

Симптомы пародонтита могут включать в себя:

Опухание и воспаление десен

Боль при использовании зубной нити или чистке зубов и десен

Эрозия приводит к промежуткам между зубами

Гной между зубами и деснами

Металлический привкус во рту

Неприятный запах изо рта

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Факторы риска и профилактика

Некоторые люди подвергаются большему риску развития пародонтита. К ним относятся:

Курильщики

Женщины претерпевают гормональные изменения (например, половое созревание, менопауза или беременность)

Диабетики

Больные СПИДом

Больные раком

Люди, принимающие определенные лекарства

Люди, подверженные риску заболевания, должны проявлять особую осторожность, чтобы предотвратить пародонтит. Им следует избегать курения и соблюдать правила гигиены полости рта. Кроме того, людям важно знать о симптомах гингивита, чтобы они могли обратиться за профилактическим лечением до того, как он перерастет в пародонтит.

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Начальное лечение

Диагноз пародонтита может быть поставлен при осмотре мягкой ткани десны, окружающей зубы, с помощью зонда и рентгенографии. Это помогает определить степень потери костной массы вокруг зубов и помогает в плане лечения этого заболевания.

Первоначальное лечение включает удаление зубного налета и зубного камня. Для лечения инфекции десен может быть назначено противомикробное полоскание рта хлоргексидином. Антибиотик гель, такой как доксициклин, может быть нанесен на пораженный участок, чтобы контролировать рост бактерий и уменьшить размер пародонтальных карманов. Антибиотические микросферы, содержащие миноциклин, также могут быть использованы для борьбы с инфекцией. Также в некоторых случаях могут потребоваться антибиотики.

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Хирургия

В тяжелых случаях при лечении пародонтита может потребоваться стоматологическая хирургия. Успех этих процедур сильно варьируется и зависит от конкретного случая. Лоскутная хирургия является одной из техник, которая включает удаление зубного налета в глубоких карманах и уменьшение размера кармана. В некоторых случаях может потребоваться пересадка кости и ткани, что способствует регенерации костной и десневой ткани. Новая кость помещается там, где она была повреждена или разрушена и помогает кости отрастать естественным путем.

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Фото превью: доктор-стом.рф