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Автор Александра Балан-Сенчук

Уретрит. Причины, симптомы, лечение

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Уретрит — это заболевание выделительной системы человека, характеризуется воспалением в мочеиспускательном канале, возможен отек и раздражение в областях, которые могут затруднить выделение мочи. 


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Причины

Уретрит чаще всего возникает в результате инфицирования бактериями или вирусами. Бактерии кишечной палочки, венерические заболевания, такие как хламидиоз и гонорея, а также вирусы, такие как вирус простого герпеса и цитомегаловирус, могут быть ответственны за инфекцию. Другие причинные факторы включают повреждение области и химические вещества, используемые в области малого таза, такие как спермициды и противозачаточные мази и кремы. Люди, которые занимаются незащищенным сексом с большим количеством партнеров, обычно имеют более высокий риск заражения инфекцией.

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Симптомы и осложнения

Из-за различий в анатомии мочеиспускательного канала между мужчинами и женщинами симптомы, испытываемые больными этим заболеванием, часто значительно различаются.

Многие женщины вообще не замечают никаких симптомов, хотя могут испытывать некоторые боли в животе и жжение при мочеиспускании. Также может возникнуть лихорадка и учащенное мочеиспускание.

Мужчины чаще сообщают о таких симптомах, как:

  • Наличие крови в моче и / или сперме
  • Расстройство мочеиспускания
  • Белые выделения из полового члена
  • Частое мочеиспускание
  • Воспаленный пенис
  • Увеличение лимфатических узлов
  • Боль при эякуляции

Отсутствие должного лечения может привести к дальнейшим осложнениям, таким как инфекция мочевого пузыря, яичек или шейки матки, в зависимости от пола человека.

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Диагностика

Когда у человека появляются симптомы уретрита, первоначальная диагностика обычно начинается с визуального осмотра мочеиспускательного канала для выявления признаков покраснения, выделения и опухших лимфатических узлов.

Затем из мочеиспускательного канала берут специальный мазок, который может быть болезненным для пациента, так как не используется смазка, и его исследуют в лаборатории на предмет наличия инфекции.

Если это пациент мужского пола, может потребоваться цифровое ректальное исследование, чтобы проверить предстательную железу на предмет любых связанных с ней отеков или воспалений, которые могут вызывать симптомы.

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Лечение

Выбор лечения зависит от причины инфекции. Если инфекция вызвана бактериями, то врач обычно прописывает антибиотики, такие клотримазол, флуконазол, метронидазол и триметоприм. Это лекарства действительно эффективны против бактерий-возбудителей. Препараты для облегчения боли, такие как ацетаминофен, ибупрофен и феназопиридин также могут быть показаны для немедленного обезболивающего эффекта до того, как антибиотики начнут действовать.

Во время лечения пациенты должны избегать секса или использовать презервативы во время полового акта, чтобы предотвратить распространение инфекции. Кроме того, любой постоянный сексуальный партнер должен также пройти курс лечения, чтобы избежать вероятности повторного инфицирования пациента.

Фото превью: Старый Лекарь

Темы Уретрит болезни инфекция здоровье выделительная система
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