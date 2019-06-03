Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье » Здоровье и профилактика
Психотерапия Диета Флебология Профилактика
Автор Александра Балан-Сенчук

Онхоцеркоз. Симптомы, диагностика, лечение

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Онхоцеркоз, также известный как речная слепота, является инфекционным заболеванием кожи и глаз, которое вызывается паразитарным червем Onchocerca volvulus. Подавляющее большинство случаев происходит в африканских странах, хотя болезнь существует в других регионах мира, таких как Латинская Америка.


10 Ужасных Паразитов, которые могут жить в тебе

Жизненный цикл

  • Зараженная муха (род Simulium) кусает человека-хозяина, внедряя нитевидные личинки третьей стадии в подкожные ткани кожи человека.
  • Личинки перемещаются по лимфатической системе человека и превращаются в зрелую особь - филярии и могут находиться в виде подкожных узлов в течение приблизительно 15 лет.
  • Узелки, которые содержат как мужские, так и женские филярии, могут давать миллионы личинок, называемых микрофиляриями, которые имеют продолжительность жизни от одного до двух лет.
  • Микрофилярии могут быть обнаружены в соединительной ткани, коже, крови, моче и мокроте.

Читайте также: Какие лекарства помогают бороться с паразитами

Симптомы

Лица, инфицированные онхоцеркозом изначально не испытывают симптомов, так как инфекция требует времени для роста и распространения. Личинки созревают в течение одного года после укуса и живут в узлах на коже в течение приблизительно 15 лет. Узелки обычно находятся возле бедер, таза, ребер, лопаток и черепа. Именно на эти области изначально влияют такие симптомы, как:

  • Зуд кожи
  • Узелки под кожей
  • Грубая кожа
  • Гиперпигментация кожи
  • Поражения глаз
  • Изменения зрения

Без лечения могут быть отмечены значительные изменения кожи, в том числе шероховатость, грубость и гиперпигментация. После продолжительной тяжелой инфекции могут возникнуть поражения глаз, вызванные гибелью личинок в глазах. В результате небольшие непрозрачные пятна на роговице могут привести к помутнению или полной потере зрения. В результате этого онхоцеркоз является второй по значимости причиной слепоты из-за инфекционного заболевания после трахомы.

Читайте также: Какие болезни подстерегают российского туриста

Диагностика

Люди, инфицированные онхоцеркозом, не сразу обнаружат признаки заболевания, поэтому диагноз может быть поставлен через 3-15 месяцев после первоначальной инфекции. При физическом осмотре могут быть видны локализованные дерматиты или подкожные узелки, а биопсия пораженного участка может быть проанализирована на наличие микрофилярий в лаборатории. Если есть подозрение на онхоцеркоз, узелки могут быть удалены и проанализированы для выявления взрослых червей. Для легких инфекций, полимеразная цепная реакция может использоваться, чтобы диагностировать инфекцию.

Лечение

Лечение онхоцеркоза включает в себя уничтожение микрофилярий, поскольку современные методы лечения, предназначенные для взрослых червей, токсичны для человека.

Для пациентов с этим заболеванием чаще всего рекомендуется ивермектин, так как он безопасен и эффективен. Поскольку это предназначается для микрофилярий, это уменьшает размножение червей, а болезнь не прогрессирует. Однако лечение требуется на долгосрочной основе, так как взрослые самки червей могут продолжать размножать микрофилярии еще 10-15 лет. Стандартное лечение проводится один раз в год, хотя некоторым пациентам требуется более частое дозирование.

Читайте также: Заграница нам поможет... обзавестись паразитами

Фото превью: viewangle.net

Темы болезни онхоцеркоз речная слепота инфекционные болезни
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Онхоцеркоз. Симптомы, диагностика, лечение
Зрение
Искры из глаз: научное объяснение
Новости спорта
Четыре положительных эффекта для вашего организма при обычной ходьбе
Новости Все >
Россиян освободят от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках
Более трети россиян изъявили желание стать кандидатами в космонавты - ВЦИОМ
В ПАСЕ предложили вернуть полномочия России для участия в июньской сессии
Вратарь ЦСКА на руках вынесла травмированную партнершу с поля
Вологодский губернатор: МИД РФ поддержал инициативу об учреждении Дня русской Америки
Хоккеист Кузнецов во второй раз стал отцом
Антироссийские санкции стали полной неожиданностью для Вексельберга - предприниматель
В IAAF и МОК ничего не знают об отстранении России от Олимпиады-2020
"Единая Россия" приостановила членство экс-губернатора Ивановской области
Сборная России по футболу разгромила "Чертаново"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны

США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.

Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны
Лавров: Россия не будет игнорировать объявление ее врагом США
Мир. Новости мира
Лавров: Россия не будет игнорировать объявление ее врагом США
Новости Украины
Савченко: армейские склады взрывали по личному приказу Порошенко
Новости Молдовы
Миссия невыполнима: Россия, США и ЕС делят Молдавию
Военные новости
Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны

США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.

Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны
"Левада-центр" подтвердил данные ВЦИОМ о рейтинге Путина
Политика. Новости и аналитика
"Левада-центр" подтвердил данные ВЦИОМ о рейтинге Путина
Новости Украины
Пушков рассказал о точке невозврата в украинской политике
Мир. Новости мира
Лавров: Россия не будет игнорировать объявление ее врагом США
Общество
Сердюков получил пост вице-президента Союза машиностроителей России

В середине мая Сердюков также был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

Сердюков получил пост вице-президента Союза машиностроителей России
Православная церковь Украины может стать причиной низложения Вселенского патриарха
Религия
Православная церковь Украины может стать причиной низложения Вселенского патриарха
Общество
ФОМ: в России повышается уровень социального пессимизма
Мир. Новости мира
Роструд напомнил работодателям о сокращении рабочего дня в жаркие дни
Любовь Степушова Жесткие санкции России против Украины пока показушные Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 10 Владимир Губарев Игорь Буккер Святые таинства не для всех, или Лица "достойных" прихожан Игорь Буккер
Комментарии
Трагедия в Подмосковье показала низкую оперативность правоохранителей - эксперт
Трагедия в Подмосковье показала низкую оперативность правоохранителей - эксперт
Яков Кедми: "не надо нервничать" накануне встречи Россия-Израиль-США
Rand Corporation опубликовал план разрушения России
"Цивилизованный" румынский журналист удивился "деградации" Украины
Более трети россиян изъявили желание стать кандидатами в космонавты - ВЦИОМ
Зюганов: Путин и Шойгу должны восстать против сноса памятника Жукову
Зюганов: Путин и Шойгу должны восстать против сноса памятника Жукову
Антироссийские санкции стали полной неожиданностью для Вексельберга - предприниматель
Яков Кедми: "не надо нервничать" накануне встречи Россия-Израиль-США
Яков Кедми: "не надо нервничать" накануне встречи Россия-Израиль-США
Зюганов: Путин и Шойгу должны восстать против сноса памятника Жукову
Яков Кедми: "не надо нервничать" накануне встречи Россия-Израиль-США
Зюганов: Путин и Шойгу должны восстать против сноса памятника Жукову
Зюганов: Путин и Шойгу должны восстать против сноса памятника Жукову
Зюганов: Путин и Шойгу должны восстать против сноса памятника Жукову
"Цивилизованный" румынский журналист удивился "деградации" Украины
Эксперт назвал слухи об отстранении России от Олимпиады-2020 политтехнологией
В ПАСЕ предложили вернуть полномочия России для участия в июньской сессии
Яков Кедми: "не надо нервничать" накануне встречи Россия-Израиль-США
В ПАСЕ предложили вернуть полномочия России для участия в июньской сессии
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ