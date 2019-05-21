Экспериментальный препарат может предотвратить болезнь Альцгеймера

Препарат, который ученые в настоящее время разрабатывают для лечения людей после инсульта, также может помочь предотвратить болезнь Альцгеймера. Современные лекарства могут облегчить только некоторые симптомы заболевания, и пока нет никакого способа остановить его прогрессирование. Нейродегенерация, которая встречается у людей с болезнью Альцгеймера, является результатом накопления белка, называемого бета-амилоидом в мозге. Бета-амилоид присутствует в здоровом мозге, но неправильно свернутые белки могут накапливаться с образованием амилоидных бляшек.



Ученые остановили развитие болезни Альцгеймера у мышей при помощи чая и моркови

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Эти бляшки уменьшают приток крови к мозгу, что приводит к разрушению клеток мозга. За прошедшие годы исследователи изучили множество фармакологических путей борьбы с этими бляшками, но на сегодняшний день ни один из них не привел к разработке эффективных лекарств. Недавно исследователи из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе создали новый инновационный состав, который может стать первым шагом на пути создания лекарства от болезни Альцгеймера.

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3K3A-APC представляет собой модифицированную версию активированного белка С, который представляет собой белок, защищающий клетки мозга и кровеносные сосуды от повреждений, вызванных воспалением .

Активированный белок С является мощным антикоагулянтом. Однако изменения, внесенные учеными в новую модифицированную версию, снизили его антикоагулянтные свойства примерно на 90 процентов, сохраняя при этом его защитные свойства.

Исследователи уже проверили 3K3A-APC на животных с рассеянным склерозом, боковым амиотрофическим склерозом и черепно-мозговой травмой. Результаты получились обнадеживающими.

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В настоящее время препарат разрабатывается для лечения мозговых кровотечений у людей, перенесших инсульт.

В результате положительных результатов 3K3A-APC в других исследованиях авторы настоящего исследования решили использовать его против болезни Альцгеймера.

Ученые провели исследование с использованием мышей с рядом генетических мутаций, которые, как показали исследования, увеличивают риск болезни Альцгеймера. Эти животные продуцируют высокие уровни бета-амилоида и демонстрируют как снижение когнитивных функций, так и нейровоспаление. Как предположили исследователи, 3K3A-APC уменьшал накопление токсического белка в мозге этих мышей.

Кроме того, мыши не продемонстрировали ожидаемого дефицита памяти, который вызывает накопление белка, и мозговой кровоток был нормальным. При болезни Альцгеймера распространены признаки воспаления в головном мозге. У мышей, получавших 3K3A-APC, команда отметила значительное снижение воспаления.

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Фото превью: ptzgovorit.ru