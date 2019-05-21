Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье » Здоровье и профилактика
Диета Психотерапия Флебология Профилактика
Автор Диана Гаврилова

Экспериментальный препарат может предотвратить болезнь Альцгеймера

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Препарат, который ученые в настоящее время разрабатывают для лечения людей после инсульта, также может помочь предотвратить болезнь Альцгеймера. Современные лекарства могут облегчить только некоторые симптомы заболевания, и пока нет никакого способа остановить его прогрессирование. Нейродегенерация, которая встречается у людей с болезнью Альцгеймера, является результатом накопления белка, называемого бета-амилоидом в мозге. Бета-амилоид присутствует в здоровом мозге, но неправильно свернутые белки могут накапливаться с образованием амилоидных бляшек.


Ученые остановили развитие болезни Альцгеймера у мышей при помощи чая и моркови

Читайте также: Как болезнь десен может привести к болезни Альцгеймера

Эти бляшки уменьшают приток крови к мозгу, что приводит к разрушению клеток мозга. За прошедшие годы исследователи изучили множество фармакологических путей борьбы с этими бляшками, но на сегодняшний день ни один из них не привел к разработке эффективных лекарств. Недавно исследователи из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе создали новый инновационный состав, который может стать первым шагом на пути создания лекарства от болезни Альцгеймера.

Читайте также: Разработан способ лечения болезни Альцгеймера

3K3A-APC представляет собой модифицированную версию активированного белка С, который представляет собой белок, защищающий клетки мозга и кровеносные сосуды от повреждений, вызванных воспалением .

Активированный белок С является мощным антикоагулянтом. Однако изменения, внесенные учеными в новую модифицированную версию, снизили его антикоагулянтные свойства примерно на 90 процентов, сохраняя при этом его защитные свойства.

Исследователи уже проверили 3K3A-APC на животных с рассеянным склерозом, боковым амиотрофическим склерозом и черепно-мозговой травмой. Результаты получились обнадеживающими.

Читайте также: Шокирующее открытие. Болезнь Альцгеймера передается вирусом?

В настоящее время препарат разрабатывается для лечения мозговых кровотечений у людей, перенесших инсульт. 

В результате положительных результатов 3K3A-APC в других исследованиях авторы настоящего исследования решили использовать его против болезни Альцгеймера.

Ученые провели исследование с использованием мышей с рядом генетических мутаций, которые, как показали исследования, увеличивают риск болезни Альцгеймера. Эти животные продуцируют высокие уровни бета-амилоида и демонстрируют как снижение когнитивных функций, так и нейровоспаление. Как предположили исследователи, 3K3A-APC уменьшал накопление токсического белка в мозге этих мышей.

Кроме того, мыши не продемонстрировали ожидаемого дефицита памяти, который вызывает накопление белка, и мозговой кровоток был нормальным. При болезни Альцгеймера распространены признаки воспаления в головном мозге. У мышей, получавших 3K3A-APC, команда отметила значительное снижение воспаления.

Читайте также: Назван главный фактор, провоцирующий болезнь Альцгеймера

Фото превью: ptzgovorit.ru  

Темы деменция лекарство болезнь Альцгеймера
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Витамин Е и его влияние на здоровье
Здоровье и профилактика
Экспериментальный препарат может предотвратить болезнь Альцгеймера
Здоровье и профилактика
Иммуносупрессия. Диагностика и лечение
Новости Все >
В московском метро сбой: пассажиров эвакуировали
Сервисы объявлений фиксируют рост продаж смартфонов Huawei
Специалисты предупредили об опасности совмещения крепкого алкоголя и чая
Агент Марио Фернандеса подтвердил интерес к игроку со стороны "Атлетико"
МИД Чехии направил поздравление взошедшему на престол Вестероса
"Зенит" проведет чемпионский парад на теплоходе по рекам Санкт-Петербурга
Зеленский назначил досрочные выборы в Верховную раду на 21 июля
СМИ: Бердыев может возглавить ЦСКА вместо Гончаренко
Депутат Госдумы предложил запретить СМИ писать о звездах без их разрешения
Саакашвили отозвался на призыв Зеленского "вернуться и строить новую Украину"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Культура
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем

СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.

Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Американский эксперт рассказал о применении боевой авиации в Донбассе после выдачи российских паспортов
Военные новости
Американский эксперт рассказал о применении боевой авиации в Донбассе после выдачи российских паспортов
Экономика
Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы
Новости Украины
Лукашенко проигнорировал инаугурацию Зеленского
Культура
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем

СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.

Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Путин "хирургически" зачистил Россию от олигархов - Греф
Власть
Путин "хирургически" зачистил Россию от олигархов - Греф
США и Канада. Новости и аналитика
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
Бывший СССР
Кадыров посоветовал Зеленскому забыть про Крым
Экономика
Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы

Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.

Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Культура
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Новости Европы
Глава МВД Италии назвал европейских чиновников экстремистами
Новости Украины
Украинский министр обороны "разрушил" Кремль с помощью фоторедактора
Рустем Сафронов Соединенные Штаты ведут наступление на аборты Рустем Сафронов Любовь Степушова Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму Любовь Степушова Игорь Буккер Археологические загадки: "сосуды для мертвых" из Лаоса Игорь Буккер
Комментарии
Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов
Оставшийся единственным в России Ту-134 выполнил свой последний рейс
Чего хотят русские эстонцы
Арашуков-старший содержится в одной из худших камер СИЗО "Лефортово"
Витамин Е и его влияние на здоровье
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Пилот о трагедии с Superjet-100: это была не посадка, а атака самолетом полосы
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
Как в России вернуть власть народа
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Психолог советует молодежи не уступать место пожилым людям в метро
В минтруде предложили единый порядок расчета величины прожиточного минимума для пенсионеров
Психолог советует молодежи не уступать место пожилым людям в метро
Российским музыкантам в музее Польши запретили исполнять песню "Темная ночь"
В московском метро сбой: пассажиров эвакуировали
Кадыров посоветовал Зеленскому забыть про Крым
"Зенит" проведет чемпионский парад на теплоходе по рекам Санкт-Петербурга
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
СМИ: Бердыев может возглавить ЦСКА вместо Гончаренко
История и современность Все >
Миллиардер обещает погасить студенческие кредиты для всего выпускного класса
Миллиардер обещает погасить студенческие кредиты для всего выпускного класса
Парализованный броненосец катается в инвалидной коляске по зоопарку
Парализованный броненосец катается в инвалидной коляске по зоопарку
Замглавы МВД РФ сообщил о падении уровня жизни российских полицейских
Замглавы МВД РФ сообщил о падении уровня жизни российских полицейских
На Украине был создан новый боевой робот ''Ласка''
На Украине был создан новый боевой робот ''Ласка''
СК обвинил замглаву Росрезерва в хищении более 3 млрд рублей
СК обвинил замглаву Росрезерва в хищении более 3 млрд рублей
Правительство РФ признало невозможность сохранения ДРСМД
Правительство РФ признало невозможность сохранения ДРСМД
Почему Богдан Хмельницкий пошел на союз с разорителями украинских земель
Почему Богдан Хмельницкий пошел на союз с разорителями украинских земель
Как предотвратить рейдерский захват. Пресс-конференция в "Правде.Ру"
Как предотвратить рейдерский захват. Пресс-конференция в "Правде.Ру"
Порошенко обвинен в госизмене и провокации войны
Порошенко обвинен в госизмене и провокации войны
Получится ли у рейдеров "отжать" бизнес в Тюмени? Пресс-конференция в "Правде.Ру"
Получится ли у рейдеров "отжать" бизнес в Тюмени? Пресс-конференция в "Правде.Ру"
Домашнее Все >
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Цветы и растения
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Виды и сорта капусты, их особенности
Овощи
Виды и сорта капусты, их особенности
Что нужно знать про обрезку деревьев и кустарников
Деревья и кустарники
Что нужно знать про обрезку деревьев и кустарников
Выращиваем на участке чеснок Гулливер
Овощи
Выращиваем на участке чеснок Гулливер
Создаем вечернее освещение в саду
Ландшафтный дизайн
Создаем вечернее освещение в саду
Неприятное соседство: что нельзя сажать рядом
Деревья и кустарники
Неприятное соседство: что нельзя сажать рядом
Викторию Лопыреву раскритиковали за роды заграницей
Викторию Лопыреву раскритиковали за роды заграницей
В суше-баре Саратовской области ищут причины отравления посетителей
В суше-баре Саратовской области ищут причины отравления посетителей
Ольга Бузова отправилась петь в трусах
Ольга Бузова отправилась петь в трусах
Юлиана Караулова выпустила песню
Юлиана Караулова выпустила песню
Что такое лазерная эпиляция?
Что такое лазерная эпиляция?
Татьяна Абрамова и Юрий Беляев отпраздновали деревянную свадьбу
Татьяна Абрамова и Юрий Беляев отпраздновали деревянную свадьбу
Катя Гордон заболела рипофобией
Катя Гордон заболела рипофобией
Юлия Ковальчук: фото vs. текст
Юлия Ковальчук: фото vs. текст
Психологи составили перечень факторов, убивающих брак
Психологи составили перечень факторов, убивающих брак
Ученые советуют не заправлять постель сразу после подъема
Ученые советуют не заправлять постель сразу после подъема
Мужское Все >
Мечта рыболова - стерлядь
Мечта рыболова - стерлядь
Завершился Кубок России по рыбной ловле
Завершился Кубок России по рыбной ловле
Как оформить интерьер в индустриальном стиле?
Как оформить интерьер в индустриальном стиле?
Десять лайфхаков по приготовлению и хранению продуктов
Десять лайфхаков по приготовлению и хранению продуктов
Привычные вещи, которые несут опасность для здоровья
Привычные вещи, которые несут опасность для здоровья
Ошибки в дизайне интерьере, которых нужно избегать
Ошибки в дизайне интерьере, которых нужно избегать
Как перестать оставлять в магазинах большие суммы денег?
Как перестать оставлять в магазинах большие суммы денег?
Полный гид по креатину - популярной добавке
Новости спорта
Полный гид по креатину - популярной добавке
Йога для новичков: семь полезных советов
Новости спорта
Йога для новичков: семь полезных советов
Полезные лайфхаки для любителей бега
Новости спорта
Полезные лайфхаки для любителей бега
Питание до и после спортивной тренировки
Новости спорта
Питание до и после спортивной тренировки
Правила спортивной диеты для наращивания мышц
Новости спорта
Правила спортивной диеты для наращивания мышц
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Прибалтика
Чего хотят русские эстонцы

Даже после визита Керсти Кальюлайд в Москву враждебная пол﻿итика Эстонии не изменилась. Продолжаетс﻿я и притеснение русскоязычных. Может ли Россия их защитить?

Чего хотят русские эстонцы
Эксперт: России нужно срочно подбирать кадры под Зеленского
Новости Украины
Эксперт: России нужно срочно подбирать кадры под Зеленского
Не Моисей: эксперты назвали ключевые моменты в речи Зеленского
Новости Украины
Не Моисей: эксперты назвали ключевые моменты в речи Зеленского
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
США и Канада. Новости и аналитика
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
Кто и почему в Японии грезит "отвоевать" Курилы у России
Дальний Восток
Кто и почему в Японии грезит "отвоевать" Курилы у России
При Зеленском активистов будут убивать за русский язык - украинский блогер
Новости Украины
При Зеленском активистов будут убивать за русский язык - украинский блогер
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Новости Украины
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
"Россия - не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?
Ближний Восток
"Россия - не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?
Меркель может отказаться от "Северного потока - 2"
Евросоюз
Меркель может отказаться от "Северного потока - 2"
Давид Шнейдеров: почему Зеленский лучше
Новости Украины
Давид Шнейдеров: почему Зеленский лучше
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ