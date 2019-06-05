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Автор Александра Балан-Сенчук

Вросший ноготь. Симптомы, диагностика, лечение

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Вросший ноготь (онихокрипто́з) - врастание ногтевой пластины в боковой край ногтевого валика (чаще всего на большом пальце ноги, чаще внешний край). Это весьма распространённое заболевание. При этом ногтевой валик становится красным и отёчным, начинается воспаление, вызывающее сильную боль. В дальнейшем возможно развитие хронического воспалительного процесса. 


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Вросшие ногти подвергаются риску заражения, поэтому важно своевременно выявлять и лечить их, чтобы предотвратить осложнения. Это особенно важно для определенных групп населения, которые подвержены таким заболеваниям, как диабет или другие заболевания, влияющие на периферическую нервную систему.

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Риски

Выделяются различные факторы, которые могут увеличить риск врастания ногтя, в их числе:

  • Неправильная стрижка ногтей
  • Неправильная форма ногтей
  • Неподходящая обувь
  • Утолщение ногтей
  • Излишнее потоотделение

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Симптомы и осложнения

Начальные признаки данного заболевания включают чувствительный, опухший и отвердевший кожный покров, окружающий ноготь. Также может образовываться жидкость вокруг пальца.

Вросшие ногти склонны к развитию инфекции, которая может стать причиной дополнительных симптомов, таких как кровотечение или гной. Некоторые группы населения подвергаются более высокому риску осложнений. К ним относятся люди с диабетом или плохой циркуляцией конечностей.

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Лечение

Лучше всего диагностировать и лечить данное заболевание как можно быстрее, чтобы предотвратить ухудшение состояния. Как правило,  вросший ноготь можно вылечить в домашних условиях, но при диабете рекомендуется консультация специалиста.

Лечение вросшего ногтя дома возможно только на начальных этапах развития проблемы. Если же ситуация осложнилась нагноением и открытой раной, то следует незамедлительно обратиться за помощью к врачу. 

Первоочередная задача - "освобождение" ногтевой пластины из-под бокового валика. Для этого ноги следует размягчить в теплой воде 20-25 минут, а воспаленную область слегка помассировать, чтобы аккуратно извлечь ногтевую пластину из-под ногтевого валика. Обработать антисептиком и наложить лекарственную повязку. Делать такую процедуру необходимо 2 раза в день. 

Для немедленного облегчения боли могут быть эффективны простые обезболивающие препараты, такие как парацетамол или нестероидные противовоспалительные препараты.

В более тяжелых случаях может потребоваться частичное или полное удаление пораженного ногтя. Обычно это делается под местной анестезией, чтобы обезболить область. Пациенты могут вернуться домой вскоре после операции, хотя они должны избегать давления или веса на носок в течение 24-48 часов после процедуры. 

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Профилактика

Есть несколько способов помочь предотвратить вросшие ногти на ногах и связанные с ними осложнения. Они включают:

  • Правильно подстригать ногти
  • Держать ноги чистыми и сухими
  • Избегать узких туфель и плотных носков

Для пациентов важно регулярно осматривать ногти на ногах, чтобы проверять наличие любых изменений, которые могут быть ранним признаком вросшего ногтя. Это позволяет им начать лечение в домашних условиях как можно скорее и помогает предотвратить прогрессирование заболевания.

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Фото превью:  Men's Health

Темы болезни здоровье ног вросший ноготь
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Вросший ноготь. Симптомы, диагностика, лечение
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