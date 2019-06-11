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Автор Александра Балан-Сенчук

Питание во время родов

Здоровье » Акушерство и гинекология » Репродуктология print

Беременность и роды - это энергоемкий процесс, при котором весь организм переживает важные изменения.


Дыхание во время Родов, упражнения с Тренером, подготовка к родам💖 Марина Ведрова

Роды, как правило,  длятся примерно 12 часов, начинаясь с едва заметных схваток. Постепенно интенсивность болезненных ощущений только нарастает, а до начала потуг проходит достаточное количество времени, чтобы проголодаться, а голодная (а порой еще и невыспавшаяся) роженица может практически сразу лишиться сил, что в итоге никому не пойдет на пользу. На сегодняшний день врачи пришли к общему выводу, что питание в родах приветствуется исключительно в первой стадии, поскольку именно в этот период беременный организм должен запастись ценной энергией, которая обязательно понадобится во второй и третьей стадии родов.

Запасы жира в организме, как правило, разрушаются, когда углеводы недоступны, а это приводит к выработке кетонов в процессе утилизации жира.

Повышенные уровни кетонов в крови указывают на метаболический стресс. Это видно во время тяжелых упражнений, голодания, некоторых форм диабетической комы и в некоторых случаях родов. Важно отметить, что связь между продолжительными родами  и стрессом была впервые описана более двадцати лет назад, а также была связана с более высоким уровнем кетонов. Является ли повышение уровня кетонов причиной или следствием увеличения продолжительности родов, пока неизвестно, но метаболизм обычно не направлен на выработку кетонов.

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Общеизвестно, что беременность и роды связаны с замедлением моторики желудочно-кишечного тракта. Отказ от питания сам по себе не снижает опасность аспирации по той простой причине, что объем желудочной жидкости остается неизменным ни в результате этой, ни в результате фармакологических мер.

Применение анестезиологических мер предосторожности по-прежнему является единственным способом предотвращения аспирации. Когда используются лекарства, целесообразно исключить питание и оставить лишь воду, потому что эти препараты значительно замедляют опорожнение желудка.

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Современная ситуация

Практика анестезии во время родов улучшилась до неузнаваемости, поэтому общая анестезия очень редко используется в современном кесаревом сечении. Тем не менее, акушеры продолжают придерживаться старых правил, согласно которым женщине опасно есть или пить что-либо во время родов. Но недавние исследования доказывают, что употребление пищи и воды во время родов не влечет за собой никаких опасных последствий.  

Конечно, многие женщины даже не думают о еде в процессе деторождения, однако есть и те, кто испытывает чувство голода. Таким женщинам можно без лишних опасений употреблять легкие питательные блюда, включая цельнозерновой хлеб, молоко и нежирные бульоны. Вода должна подаваться по мере необходимости.

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Является ли принудительное голодание вмешательством?

Важно понимать, что женщины в раннем периоде родов могут свободно есть и пить, если они находятся дома, поэтому ограничение этой свободы, когда они находятся в больнице для родов, является вмешательством.

Замена привычного питания

Для замены привычного питания роженицам традиционно давали внутривенную жидкость, обычно изотоническую декстрозу, но это сильно ограничивало свободу движений пациента, увеличивает риск получения слишком большого количества жидкости и нарушая равновесие жидкости и питательных веществ.

Научно доказано, что растворы концентрированного сахара могут вызывать гипонатриемию. Когда нет медицинских противопоказаний, отказ от пищи или питья женщине, которая может быть в родах до 48 часов, считается неоправданным и неэтичным. Это способствует возникновению чувства беспомощности и страха, а также может снизить удовлетворенность опытом и результатами родов.

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Фото превью: pampers-gorodok.ru

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