Задержка отделения плаценты

Процесс родов не завершается на этапе рождения ребенка. Последняя стадия родов — это выход плаценты из матки. После рождения ребенка плацента обычно выходит в течение 30 минут. В некоторых случаях этого может не произойти автоматически, и плацента будет сохранена. Если плацента остается в утробе матери, это может вызвать инфекцию, тяжелую потерю крови и даже смерть.



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Признаки и причины

Ниже приведены признаки задержки плаценты:

1. Выделение из влагалища с неприятным запахом

2. Большие кусочки ткани, выходящие из плаценты

3. Обильная потеря крови

4. Боль

5. Лихорадка

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Потенциальные осложнения

Если плацента не удаляется в течение 60 минут после родов, она создает осложнения примерно у 2% рожениц. Существует риск сильного кровотечения — послеродового кровотечения (ППГ), когда период выхода плаценты превышает 30 минут. ППГ является основной причиной смерти среди женщин в развивающихся странах. Большинство случаев ППГ связаны с задержкой плаценты. В более развитых странах уровень смертности в данной ситуации крайне низок. В подобных ситуациях врачи используют общую анестезию. После введения анестетика врачи удаляют плаценту и другие мембраны, которые остаются внутри. Для предотвращения инфекции антибиотики вводятся внутривенно, но при данном методе стоит очень аккуратно кормить новорожденного ребенка грудью, ведь организм сохраняет небольшое количество лекарств, которое может попасть в организм ребенка во время кормления и вызвать непредсказуемую реакцию.

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Лечение и профилактика

Врачи удаляют плаценту из матки любым из следующих методов:

1. Ручное удаление плаценты. Этот метод может вызвать инфекцию и перфорацию в матке, а некоторые части плаценты могут и вовсе остаться в матке. Чтобы избежать кровоизлияния, этот метод удаления плаценты выполняется в течение нескольких часов после родов.

2. Лекарственные препараты. Препараты назначают, чтобы матка сжималась и изгоняла плаценту самостоятельно.

В некоторых случаях помогает грудное вскармливание. Этот процесс приводит к тому, что матка сжимается настолько, что плацента может быть удалена. Иногда мочеиспускание эффективно при удалении плаценты.

Хирургия является последним вариантом. Она используется, когда ни один из вышеперечисленных методов не работает. Неотложная операция является последним средством из-за осложнений, связанных с ней. Рецидив задержанной плаценты не может быть предотвращен. Фактически, вероятность наличия задержанной плаценты возрастает в тех случаях, когда женщины ранее имели опыт удержанной плаценты. Однако это вовсе не означает, что каждая женщина, которая сталкивалась с осложнениями ранее, столкнется с ними вновь.

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Фото превью: mama-likes.ru