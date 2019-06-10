"Это дает надежду": борьба за сохранение фертильности у детей, больных раком

По мере того, как все больше детей и подростков выздоравливали после рака, врачи столкнулись с новой проблемой. Они видели детей, которые смело перенесли химиотерапию, лучевую терапию и многократные операции, только чтобы быть раздавленными долгосрочными побочными эффектами. Одним из них было бесплодие. Определенные виды химиотерапии могут убивать яйцеклетки, сперму и даже так называемые половые клетки в яичках маленького мальчика, которые впоследствии перерастут в сперму. Радиотерапия может косвенно влиять на фертильность, нарушая выработку гормонов. Это может также повредить яичники, матку и яички.



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Ученые обнаружили, что ткани яичка, взятые у молодых обезьян, которые затем замораживаются и пересаживаются обратно в их тела в более позднем возрасте, могут породить сперматозоиды и дать им возможность производить потомство.

Хотя этот подход ранее был успешным у других животных, в том числе у мышей, впервые примат произвел потомство в результате этой процедуры. Команда сообщает, что родившаяся макака-резус родилась здоровой женщиной, которую назвали Грэди.

Это событие было названо крупным прорывом, который может иметь перспективы для молодых мальчиков перенесшие рак.

Медицинское лечение, такое как химиотерапия и облучение, может повредить стволовые клетки в яичках, влияя на выработку сперматозоидов. Взрослые мужчины могут сохранить сперму до прохождения таких процедур в то время как мальчики, которые еще не прошли половое созревание, еще не производят сперму и остаются уязвимыми при планировании будущего потомства.

"Этот шаг является важным шагом на пути к тому, чтобы у молодых больных раком во всем мире появилась возможность иметь семью в будущем", — сказал профессор Кайл Орвиг, соавтор исследования из Медицинской школы Университета Питтсбурга.

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Результаты своих исследований исследователи опубликовали в журнале "Наука", Орвиг и его коллеги рассказывают, как они удаляли яички у пяти макак-резус в два этапа. Один был удален до наступления половой зрелости у животных, ткань была разрезана на мелкие кусочки и заморожена. Другой был удален через пять-семь месяцев по мере того, как они приближались к половому созреванию, при этом ткани также разрезались.

Несколько часов спустя эту свежую ткань, и ткань, взятую месяцами ранее, повторно имплантировали в обезьян, при этом три ткани каждого типа были помещены под кожу на спине животных и по одному из каждого типа были привиты под кожу их мошонки.

Месяцы спустя было обнаружено, что оба типа тканей выросли и производили сперму.

От одной обезьяны команда взяла сперму, произведенную после имплантации ранее замороженной ткани под кожу мошонки. Затем эту сперму использовали для оплодотворения яйцеклеток самок макак-резусов. Из 138 использованных яиц было получено 16 эмбрионов. Из 11 эмбрионов, имплантированных женщинам-макакам, один ребенок родился от операции кесарева сечения: Грейди.

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Эксперты поспешили приветствовать эту новость, указав, что существует острая необходимость в способах сохранения фертильности молодых мальчиков, получающих лечение от рака.

"В настоящее время мы можем сохранить мужскую фертильность только путем замораживания сперматозоидов, и поэтому это не вариант для мальчиков младше 13 лет, потому что они еще не прошли половое созревание и не начали их вырабатывать", — сказала Аллан Пейси, профессор андрологии в университете Шеффилда.

Пейси и другие сказали, что пройдет некоторое время, прежде чем такой подход станет доступным для молодых пациентов, и необходимы дальнейшие исследования, чтобы показать, что он работает на людях и безопасен.

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Команда последних исследований подчеркивает, что у людей не удаляются яички, поэтому необходима дальнейшая работа, чтобы убедиться, что подход будет работать. Они добавляют, что он может не подходить для пациентов, где существует риск, что удаленная ткань может содержать раковые клетки.

Дэниел Бризон, профессор клинической эмбриологии в Университете Манчестера, сказал, что исследование является важным доказательством концепции, но эти вопросы остаются.

"Исследование ограничено тем фактом, что было рождено только одно животное, и в настоящее время требуются более обширные доклинические исследования для оценки долгосрочного здоровья людей, зачатых этим методом", — сказал он.

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