Врачей нужно приравнять к пожарным

Фигуральное выражение "перекладывать с больной головы на здоровую" обрело материальное воплощение, когда врачи районных поликлиник начали вносить в медицинские карты пациентов услуги, в которых те попросту не нуждались. Что нужно предпринять?

Сообщалось, что приблизительно девять тысяч жителей столицы обнаружили на сайте "Госуслуги" вранье об оказании им врачебных услуг. Приписки в сфере оказания медицинских услуг стали достоянием уже не только СМИ, ответственные чиновники заерзали на своих самых высоких креслах.

Официальный представитель минздрава Олег Салагай доложил общественности, что "в связи с появлением информации о врачебных приписках, отраженных в информационной системе московского Фонда обязательного медицинского страхования, министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой дано поручение Федеральному фонду обязательного медицинского страхования провести проверку по данному факту".

"Приписки, — сказала в беседе с "Правдой.Ру" директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, — вполне себе естественная история при ситуации, когда врач получает заработную плату в зависимости от количества услуг, которые он оказывает. Система оплаты в поликлинике сейчас принята по так называемому душевому нормативу. Медицинское учреждение получает аванс в соответствии с количеством прикрепленного населения, а взаиморасчеты в конце по количеству услуг, которые оказаны этому прикрепленному населению. И понятно: чем больше услуг оказано, чем более больное население, чем чаще оно ходит к врачу в поликлинику, тем больше денег поликлиника имеет".

"Учитывая, что работоспособное население вообще значительно меньше ходит в поликлинику, получается, что те медицинские учреждения или те регионы, где большая доля работоспособного населения, зачастую не добирают медицинские услуги относительно нормативов. Им бы просто не на что было жить, если бы врачи искусственно не увеличивали количество услуг", — отметила собеседница "Правды.Ру".

И привела характерный пример: "В Москве одно время оплачивали поликлиники без проверки того, сколько услуг они оказали прикрепленному населению. И медицинские учреждения что начали делать? Они начали забивать лоты записи на прием к врачу: талон невозможно взять, а у врача никого нет. А зачем ему, чтобы к нему ходили пациенты, если он и так свои деньги получал? Поэтому подкреплять обязательным учетом того, кто приходит и какие услуги оказаны, нужно. И вот здесь возникает как раз та самая коллизия: если нечем прикреплять, то это нужно приписать".

В беседе с директором Института экономики здравоохранения ВШЭ мы также коснулись реакции страховых компаний, за которыми закреплено законное право проверять лишь десять процентов страховых случаев. Не слишком ли они жируют?

Лариса Попович сказала "Правде.Ру": "Ситуация с приписками время от времени вскрывается, если есть инструмент для такого рода проверок. В принципе, это должны отслеживать страховые компании. Они должны сделать выборочную проверку. Если нет личного кабинета, должны делать подворовый обход. Одно время была законодательная инициатива, которая почему-то сейчас не обсуждается, об обязанности страховых компаний информировать каждого застрахованного о том, какие услуги на него приписали и сколько это стоило. Как бы такая тоже была норма. Что-то я не слышала, чтобы она выполнялась. Видимо, как-то ее потихонечку задвинули. Это тоже было сделано для того, чтобы заставить самого пациента контролировать все эти приписки".

Ничего хорошего в истории с медицинскими приписками нет, поскольку мы не знаем, чем это может нам аукнуться. Лариса Попович обрисовала в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" гипотетическую ситуацию: если все деньги выбраны по припискам, то в случае необходимости на нуждающегося пациента не хватит средств, чтобы ему оказали помощь.

По мнению собеседницы "Правды.Ру", "нужно менять систему финансирования и ориентировать ее на результативность. Платить медицинскому учреждению обязательно надо, так же как мы пожарную команду содержим, но увеличивать оплату и бонусы делать в зависимости от того, насколько здоровым является население подведомственной территории. Мы не привыкли сопоставлять систему здравоохранения с системами чрезвычайных ситуаций. Но вполне корректна аналогия с пожарной командой или с ГАИ. Чем лучше ситуация на дороге, тем больше должны получать гаишники. Нельзя ставить их зарплату в зависимости от количества нарушений".