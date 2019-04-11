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Автор Редакция health.pravda.ru

Проблемы с сердцем могут отозваться болью в зубах

Здоровье » Здравоохранение

Сердце болит. У кого-то чаще и сильней, у кого-то редко, но случаются такие боли у всех. Но точно ли это сердце? Ведь в грудной клетке еще много чего есть? А бывает, что как раз серьезные проблемы с сердцем проявляются болью в других частях тела. Ведь в нашем организме все взаимосвязано. Так почему и как? На что надо обращать внимание? Когда надо срочно обращаться за медицинской помощью?


Ишемия - как распознать болезнь и не испугаться

Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Галина Лазаренко.

Читайте начало интервью:

Ишемическая болезнь сердца скрывается и прогрессирует

Ишемия: симптомы заболевания

— Галина Николаевна, боли в груди могут возникать по очень многим и разным причинам. Это может быть остеохондроз, невралгия и все что угодно, и совершенно необязательно это сердечные боли. Но при этом, если какие-то проблемы с сердцем, может болеть в других местах…

— Да. Сердце — это очень важно и страшно, если оно начинает болеть, потому что от этого зависит наша жизнь.

— Как же понять, что болит именно сердце?

— Давайте разбираться, почему так происходит. Грудная клетка вмещает в себя очень много всего: легкие, сердце, средостение, сосуды и еще очень много всего. И когда что-то там болит, хочется, чтобы это было не сердце, но в первую очередь думаем как раз про него. Это очень правильно, потому что сначала нам нужно исключить наиболее серьезные вещи, не допустить инфаркта миокарда.

Конечно, когда возникает боль, в первую очередь все-таки надо пойти к кардиологу и поразбираться, что же это такое. Но как можно на первом этапе понять, относится это к сердцу или нет? Есть три самых важных параметра.

Первое — как правило, возникает боль за грудиной. Впервые это было описано как грудная жаба. Очень емкое название для этой болезни, потому что, действительно, пациент описывает, как что-то сжимает за грудиной, не дает дышать, появляется тревога, какое-то чувство страха. Но все-таки так бывает не всегда.

Боль действительно может отдавать в руку, в нижнюю челюсть, в шею… Иногда даже нудная тупая боль в зубе тоже может быть отражением сердечной боли. Потому что иннервация сердца и его связь с разными органами действительно очень большая и разнообразная. Поэтому такие разнообразные радиации могут быть.

Но самое главное, что мы должны знать, что эта боль чаще всего — нудная, тупая, давящая, сжимающая. Она провоцируется физической или психоэмоциональной нагрузкой. Это ключевой момент для ишемической болезни сердца.

Но часто пациенты говорят: появилась нудная боль, давящая, возникает она в положении лежа, длится часами или даже целые сутки. И вот это с очень большой долей вероятности никакого отношения к сердцу как раз не имеет. А если боль спровоцировалась каким-то стрессом, физической нагрузкой — это повод задуматься об ишемической болезни сердца.

Если эта боль проходит в покое через несколько минут, вероятность того, что это ишемическая болезнь сердца, очень высокая. Или после принятия нитроглицерина, который воздействует как донатор оксида азота. Тогда расширяются сосуды сердца и соответственно, боль уходит.

— Почему вообще возникает боль? И что такое вообще ишемическая болезнь сердца?

— Это состояние, когда сердцу по каким-то причинам нужно больше крови, а из-за того, что есть атеросклеротические бляшки, крови недостаточно. И мышца в этой области, которая кровоснабжает суженной артерией сердце, начинает страдать от ишемии. То есть кислорода туда не пришло в достаточном количестве. И, собственно, это и лежит в основе стенокардии или болезни сердца.

Могут быть еще другие кардиальные причины. Например, так называемая относительная коронарная недостаточность может возникнуть при стенозах аортального клапана или при гипертрофической кардиомиопатии, когда крови выбрасывается в аорту недостаточно из-за очень толстых стенок левого желудочка, в том числе межжелудочковой перегородки, есть препятствие для выброса крови.

Гипертрофия на фоне тяжелой артериальной гипертензии тоже может быть причиной болей в сердце. Боли могут быть и на фоне диастолической дисфункции, когда кровообращение в сердце внутри мышц сердца происходит в диастолу, то есть когда сердце расслаблено.

Все остальные органы кровоснабжаются, наоборот, в момент систолы, когда сердце сократилось и выбросило определенное количество крови и оно пошло на обеспечение органов и систем. А в то время, пока эта кровь там усваивается, сердце расслабляется и в этот момент происходит его кровообращение.

А если нарушается диастолическая функция, то есть эта функция расслабления снижена, первопричиной такого состояния чаще всего является сердечная недостаточность диастолическая. Это очень часто случается у пациентов с инсулинорезистентностью, с сахарным диабетом.

Лет десять назад еще мы не знали важности оценки функции диастолической и не обращали на это такого серьезного внимания. Считали, что это просто особенность какая-то. Не понятно, что с этим было делать. Сейчас мы точно знаем, что это серьезная проблема.

И это первая ситуация, с которой столкнется пациент с метаболическим синдромом и сахарным диабетом. И в итоге это приведет как раз к повреждению микроваскулярного русла.

— Какие-то еще причины могут быть?

— Могут быть не кардиальные причины болей за грудиной. Это расслоение аорты, например. Очень часто это аневризма аорты, когда расширяется аорта после каких-то серьезных травм. Но период от события до возникновения боли может занять несколько лет. Необязательно это случится сразу после травмы.

И поэтому очень важно обратиться к врачу. Могут быть и действительно какие-то мышечные боли. Есть синдром Титце, когда воспаляются грудино-реберные суставы. Это может имитировать боль в сердце. Часто такое бывает у женщин.

И, опять же, возвращаясь к стенокардии, еще одна важная причина для боли в сердце, совсем не связанная никак непосредственно с сердцем, — это нехватка кислорода не из-за того, что сужен сосуд, а из-за того, что кислородная емкость крови очень низкая. В таком случае проблема возникает при анемиях.

И в зависимости от того, насколько снижен уровень гемоглобина, железа, выраженность похожих на стенокардию болей будет тоже. И мы на ЭКГ даже видим изменения, это действительно достоверно приводит к ишемии сердца.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Смотрите видео интервью целиком: Ишемия — как распознать болезнь и не испугаться

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