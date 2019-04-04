Ишемия: симптомы заболевания

Ишемическая болезнь сердца хорошо скрывается, распознать ее порой бывает очень трудно. Боль при ней некоторые люди даже не чувствуют. Других это не сильно беспокоит, поэтому они тоже не обращаются за медицинской помощью.



Ишемия - как распознать болезнь и не испугаться

Какие особенности ишемии у мужчин и женщин? Почему эректильная дисфункция — ее ранний маркер? И что нужно делать, чтобы быстрее выявить и начать лечить? Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Галина Лазаренко.

Читайте начало интервью: Ишемическая болезнь сердца скрывается и прогрессирует

— Галина Николаевна, вы сказали, что при ишемической болезни сердца не все чувствуют боль, а некоторые просто не обращаются за помощью?

— Да, и так, и так бывает довольно часто. Очень грустно мне как кардиологу с этим сталкиваться. Действительно не все чувствуют боль. По статистике, примерно у 11-12 процентов людей с ишемической болезнью сердца она является безболевой или даже бессимптомной вообще. И мы можем это выявить только во время каких-то исследований.

Это могут быть люди, которых обследовали, потому что они болеют, например, сахарным диабетом или метаболическим синдромом. У таких пациентов чаще всего эти болевые рецепторы практически не чувствительны к боли или их нет. Очень часто у курильщиков такая же ситуация бывает.

Поэтому если есть метаболический синдром, мы подозреваем, что есть инсулинорезистентность. Это повод задуматься и более тщательно обследовать таких пациентов. И людям с такими вещами тоже надо самим обратиться к врачу вовремя. Вполне возможно, что у них безболевая ишемия.

Есть особенности в кровоснабжении и проявлениях ишемической болезни сердца у мужчин и женщин. Они проявляются по-разному. У мужчин болезнь сердца диагностируется чаще, чем у женщин до 55 лет. Это связано с гормональной защитой у женщины. Эстрогены защищают от неблагоприятных коронарных событий.

По опроснику, у женщин можно заподозрить серьезные поражения коронарных артерий только чаще примерно в 1,2 раза. Но если мы сделаем коронарографию, то есть посмотрим на сосуды на самом деле, что там происходит, окажется, что окклюзирующие поражения сосудов сердца у мужчин чаще.

А у женщин выявляется такое состояние, как микроваскулярная стенокардия. Раньше это называли синдромом Х. Мы не видим повреждений самих сосудов больших коронарных, но на микроуровне кровоток страдает. И женщинам от этого не легче, может быть, даже хуже, потому что беспокоит боль и мало что помогает.

— Что со всем этим можно сделать? Как включить этот механизм микроциркуляции?

— Как раз в этом-то большая проблема. Мы можем доказать нарушения микроциркуляции на таком уровне несколькими способами. Например, есть инвазивные методики, например, введение аденозина внутривенно. Это не самый лучший способ, потому что много противопоказаний и много каких-то последствий может быть.

Мы смотрим, как поддается сосуд расслаблению именно на мелком таком крошечном микроскопическом уровне. Но есть методики, которые позволяют оценить микрососудистое русло и функцию эндотелия. Они являются неинвазивными, и это очень просто провести в любой поликлинике, в любой амбулаторной практике.

— Как они выполняются?

— На плечо накладывается обычная манжета от тонометра и на пять минут пережимается плечевая артерия. Дальше мы можем посмотреть ультразвуковым датчиком, установленным на артерию. Мы смотрим и сравниваем до и после — уровень расширения этого сосуда и будет отражением эндотелиальной дисфункции.

Еще более простой метод — это "АнгиоСкан", маленький простой аппарат. На пальчик мы надеваем датчик и смотрим, как микроциркуляторное капиллярное русло реагирует на пережатие плечевой артерии. Эти очень чувствительные методики позволяют нам узнать очень много про функцию эндотелия и, соответственно, правильные шаги сделать в сторону здоровья.

Еще важно простое наблюдение за собой. Если вы видите, что вдруг давление стало меньше или больше, то это серьезный повод обратиться к врачу… Очень часто люди говорят, что вдруг начало скакать давление. Это говорит о том, что нарушена как раз функция эндотелия, то есть функция релаксации, расслабления артерии, и дилатация по каким-то причинам нарушилась.

— Какие еще варианты возможны?

— Еще одна очень серьезная показательная проблема может быть. Мужчины могут столкнуться с этим. Это эректильная дисфункция. И это можно практически поставить знак равенства: эректильная дисфункция равна эндотелиальной дисфункции.

— И почему так происходит?

— Потому что пенильные артерии, кровоснабжающие половой член, мелкого диаметра. И, соответственно, они страдают раньше других. Но эндотелиальная дисфункция затрагивает весь организм в целом. Нельзя сказать, что в одном сосуде будет эндотелиальная дисфункция, а в другом нет. Так не бывает, потому что факторы риска для всех одинаковые.

Просто в мелких сосудах, как правило, наиболее выражен этот процесс, и атеросклероз там появится раньше. С момента, когда появляется эректильная дисфункция (четкие статистические данные накоплены доказательной медициной), около пяти лет нам дается на то, чтобы принять правильные меры для профилактики ишемической болезни сердца. Эректильная дисфункция — это ранний маркер ишемической болезни сердца.

Мужчины при эректильной дисфункции бегут к урологу в первую очередь: "У меня что-то там с простатой, так-то и так-то…" Где простата и где эректильная дисфункция? Это два отдельных совершенно вопроса. И дай Бог, чтобы они попали к правильному урологу, который эти вопросы знает. В основном так и происходит.

Но бывает, что начинаются проблемы хождения по кругу, лечение непонятно чего. Понятно, что упущенное время приводит к тому, что сильнее развивается ишемическая болезнь сердца. Атеросклероз неминуемо поражает коронарные артерии. И, опять же, по статистике, причина около 80 процентов случаев эректильной дисфункции кроется в сосудах. Только 20 процентов остается на какие-то психологические моменты, первозаболевания и т. д.

Продолжение следует…

Источник фото: Минздрав РФ

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев