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Автор Редакция health.pravda.ru

Ишемическая болезнь сердца скрывается и прогрессирует

Здоровье » Здравоохранение

Ишемическая болезнь сердца далеко не всегда заметна. Несмотря на это число зафиксированных заболеваний постоянно увеличивается. И болезнь молодеет. Что простому человеку нужно знать об ишемической болезни сердца? И главное — как не докатиться до этого? Можно ли ее предотвратить? Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Галина Лазаренко.


Ишемия - как распознать болезнь и не испугаться

— Галина Николаевна, в ишемической болезни сердца наиболее ярко проявляются недостатки и проблемы нашего образа жизни, и она касается не только людей почтенных и пожилых, но и, как и многие болезни сейчас, молодеет. Это так?

— Да, совершенно согласна. Хотя очень часто молодые люди думают, что это проблема возрастных пациентов, и не задумываются о том, как не допустить развития этой болезни у них. А связана она с эндотелиальной, с митохондриальной дисфункцией… Эта структура отвечает за энергообеспечение клетки. Первопричина ишемической болезни сердца и многих других болезней связана с болезнью клетки исходно.

Ишемическая болезнь сердца много последних десятилетий занимает первое место по заболеваемости и причинам смертности как в нашей стране, так и в других развитых странах. Казалось бы, очень много мы знаем, врачи накопили огромное количество информации. Доказательная медицина сейчас как никогда обладает знаниями по профилактике и лечению тех или иных заболеваний.

Тем не менее уровень этих заболеваний остается высоким. По статистике, в год — 30-40 тысяч новых случаев ишемической болезни сердца в мире. Но это далеко не все. Потому что диагностика хронических форм очень сложна и зависит от того, пришел человек или нет. Мы точно знаем о количестве острых инфарктов, других острых состояний, потому что есть госпитализация.

А с хронической ишемической болезнью — большая сложность. Очень сложно провести большое рандомизированное исследование для того, чтобы понять, сколько же на самом деле таких случаев. В этом очень помогают четко сформированные опросники, которые позволяют доктору заподозрить ишемическую болезнь сердца на первом этапе и уже потом доказывать или отрицать это, проводить дифференциальную диагностику этого заболевания.

Начинается же формирование атеросклеротической бляшки как таковой еще в раннем детском возрасте. У маленьких детей уже можно увидеть желтое пятно, которое впоследствии станет атеросклеротической бляшкой при благоприятных для нее условиях. Поэтому очень важно задуматься об этом как можно раньше.

Есть факторы риска, на которые человек может повлиять и не допустить болезнь. Это курение, гиподинамия, когда недостаточно ежедневной нагрузки, хронические стрессы, неправильное питание за счет большого количества углеводов и низкого содержания правильных полиненасыщенных жиров и т. д.

Это все приводит к повреждению сосудистой стенки — эндотелиальной дисфункции, высокому содержанию холестерина за счет неправильных его форм, перекисному окислению холестерина и повреждению клетки на уровне как раз того самого первичного звена в митохондрии. И в итоге клетка страдает, болеет.

Уровень воспаления в стенке сосуда такой высокий, что повреждение неизбежно. А раз есть повреждение, значит, есть рост атеросклеротической бляшки. Это происходит каждый день. Поэтому если мы каждый день не думаем о себе, об этих наших клетках, то в итоге это приводит к катастрофе.

— А как об этом нужно думать? Надо действовать, что-то предпринимать, делать каждый день?

— Да, конечно. Чуть позже я расскажу об этом. И четкие рекомендации, безусловно, я дам. Они доказаны очень многими жизнями. Но сначала еще немножечко расскажу про механизм эндотелиальной функции и дисфункции очень простым языком, чтобы было понятнее. Эндотелий сосудов — это большущий, огромный, самый большой в нашем организме гормональный орган.

Если все сосуды плавно выстелить на футбольном поле, это как раз будет размер эндотелия. Ни одного такого похожего гормонального органа в теле человека нет. И постоянно каждую секунду там происходят некие процессы по регуляции тонуса сосудов, для чего, собственно, и нужен этот эндотелий.

И если по разным, в том числе по вышесказанным, причинам нарушается функция эндотелия, то происходит неправильная выработка NO. Это — оксид азота, который отвечает за расслабление сосуда, за дилатацию сосуда, которая нам необходима, безусловно, в условиях стресса при больших нагрузках и особенно у пациентов, у которых уже есть ишемическая болезнь сердца.

Есть препараты, которые мы назначаем для того, чтобы уменьшить количество приступов стенокардии, то есть болей в области сердца, болей сердца. Мы назначаем препараты, которые как раз являются донаторами оксида азота. То есть они расширяют, дилатируют сосуды, если у сосудов своих резервов уже на это не хватает.

NO синтезируется из L-аргинина. Это аминокислота, которая поступает с пищей, в том числе при помощи фермента NO-синтазы. Собственно, основная проблема на уровне эндотелия происходит как раз в этом звене. Есть еще один регулятор — аденозин. Он вырабатывается в эндотелии на спазм сосуда. Тоже могут быть разные причины для этого.

Это могут быть какие-то атеросклеротические процессы, которые приводят в итоге к спазмированию. Это могут быть спазмы на уровне большого серьезного стресса или хронического стресса, потому что уровень катехоламинов, то есть сосудосуживающих веществ, очень высокий.

Основная функция аденозина — тоже вазодилатирующая. Но у него есть еще один механизм, защищающий человека, по сути, от смерти. Он является болевой субстанцией. То есть именно благодаря ему возникает боль в сердце, которая заставляет человека обратиться за помощью. Но этот механизм, к сожалению, не у всех так ярко проявлен…

— Не все чувствуют боль?

— Не все.

— Или все-таки, чувствуя боль, не все обращаются за помощью?

— И так, и так бывает на самом деле. И об этом тоже обязательно надо знать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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