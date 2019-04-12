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Автор Редакция health.pravda.ru

В возрасте надо работать, но только на четверть

Здоровье » Здравоохранение

Процесс старения неизбежен, но его можно отсрочить и замедлить. Как прожить долго и счастливо? Надо следить за всеми системами организма. И надо работать и в пожилом возрасте — умственно и физически. Но это ни в коем случае не должен быть изнуряющий труд ради выживания! Труд должен быть в радость и на четверть от обычной работы.


Старение начинается в 30 лет

Об этом "Правде.Ру" рассказали председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ Валерий Новоселов и член правления Московского отделения геронтологического общества РАН Валерий Мамаев.

Читайте начало интервью:

С какого возраста начинается старение

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— Как дожить до преклонного возраста с бодрым телом и светлым духом?

Валерий Мамаев: Вообще самая лучшая профилактика и самое лучшее лекарство — это собственная кровь. Поэтому мозг, мышцы и все тело должны регулярно проигрывать, прокачивать кровь. Но это нужно делать не как спортсмен, когда важен результат, а важно поработать для организма. Мышца поработает — и тогда она не так быстро стареет. Мозг тоже медленнее стареет, если работает. Поэтому мозг надо нагружать в том числе.

Известно, что у людей, которые постоянно нагружают свой мозг, медленнее все это развивается и не так страшно. Это могут быть даже простые и не очень практически значимые упражнения. Если человек учит новый язык на старости лет, это значит, что он делает профилактику своего мозга. Потому что он заставляет мозг прокачивать и убирает то лишнее, что там залежалось, завалялось.

Что такое Альцгеймер? Это выпадение мембранных белков, которые свое отработали. Их бы надо убрать. Но до этого руки не доходят. А когда человек начинает нагружать свой мозг, он прочищает это. И самое простое, конечно, — это решать кроссворды. Это, понятно, маленькая нагрузка для мозга, но все-таки.

Лучше языки учить и вообще как-то жить активной, насыщенной жизнью. И это самая лучшая профилактика из всего того, что мы знаем, можем придумать и сделать. Потому что все эти медикаментозные средства, как правило, больше даже вредят, чем помогают. Хотя есть люди, которым это помогает. Вот принял таблетку и прошло…

— В последнее время, в том числе и из-за повышения в нашей стране пенсионного возраста, стали появляться различные курсы для обучения пожилых людей: языкам, компьютерной грамотности и т. д. Скажите, насколько эффективно вообще обучать пожилых людей каким-то новым навыкам? Насколько они восприимчивы к этому? Есть ли смысл в таких курсах?

В.М.: Вначале нужно определить, каких людей называть пожилыми. Дело в том, что если смотреть общую ментальность человека, то она не меняется до 60-65 лет.

То есть это довольно поздний процесс. Но и после этого мозг еще работает и очень даже неплохо. Если он его нагружает регулярно, то он еще проработает. Мы знаем много примеров, когда большие светлые умы были светлыми почти до конца.

Валерий Новоселов: Население стареет. И под словом "стареет" уже появляется немного другой смысл. Людей более зрелого возраста становится больше. Но это означает прямо противоположное. Человек дожил до этого возраста потому, что он до этого больше сохранил молодость.

— Прекрасно, если человек в 60 лет пошел учить японский язык. Мы все рады. Но выучит ли он его?

— Несомненно, пластичность мозга, способность к обучению в зрелом возрасте уже меньше, чем в молодом. Но тем не менее он все-таки воспринимает новую информацию. И в этом возрасте люди при желании могут выучить язык и говорить на нем в достаточной мере хорошо, так, что его будут понимать.

У нас 86 миллиардов нейронов. Каждый год мы теряем где-то 0,29 процента количества клеток. И вес мозга снижается со средних 1350 граммов в 25 лет у мужчины до 1180 граммов у 75-80-летнего мужчины. То есть количество нейронов падает. Ясно, что это сказывается отрицательно. Плюс еще идут слабоумные процессы, та же самая болезнь Альцгеймера, с которой работают врачи в двух кодах — психиатрическом и неврологическом.

Но российские врачи-неврологи плохо с ней работают, плохо диагностируют болезнь Альцгеймера. Ясно, что если больной с Альцгеймером пойдет на начальных стадиях обучаться, обучение будет недостаточно хорошим. На это стоит обратить внимание. Это проявляется в том, что люди стали плохо обучаться и теряют память на какие-то значимые события, особенно последние, забывают ключи, газ выключить.

От субъективных когнитивных расстройств нарушения продвигаются. Я обычно рекомендую работать как можно дольше. Но ни в коем случае не в обычном изнуряющем режиме, а на четверть ставочки. Особенно если это работа интеллектуальная, связанная с деятельностью, которую человек всю жизнь вел.

У меня очень много таких пациентов, в том числе профессора, академики, ученые… Они стараются заниматься как можно дольше. Это я приветствую. Если же это тяжелая физическая работа, которую человек уже не может нормально выполнять, конечно, работа идет в тягость и никакой пользы не принесет. От трудной работы, которая нужна для выживания, будет только вред.

Для того, чтобы дольше жить, надо иметь высокое качество жизни. Чтобы иметь высокое качество жизни, надо иметь здоровые системы организма, все системы. Я думаю, что вряд ли человек, который имеет какие-то сердечно-сосудистые проблемы, будет иметь хорошее качество жизни и хороший мозг. Потому что все в организме взаимосвязано.

Гериатры ориентированы именно на то, чтобы свести этот сложный персональный ребус к какому-то внятному состоянию и показать человеку, где его проблема: с питанием, с физической активностью или с чем-то еще.

Первым делом, когда я получаю в руки пациента 90-летнего, я смотрю, сколько он двигается и как он двигается. А потом все остальное: как ест, какая его социальная среда, что у него происходит, как устроен быт, как он может упасть, например, ночью, зацепившись на шнур, и т. д. Для моей профессии люди старше 65-75 лет являются целевой аудиторией. Поэтому у нас в отличие от биологов конкретные знания имеют конкретную прагматичную направленность.

Беседовала Лада Коротун

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Смотрите интервью полностью: Старение начинается в 30 лет

Темы старение долголетие геронтология качество жизни Валерий Мамаев Валерий Новоселов пенсионная реформа работа в пожилом возрасте повышение пенсионного возраста
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