Рад бы жить, да государство доживать заставляет

Чтобы люди жили долго и счастливо, деньги надо давать, а не отнимать их. Россияне и так долго не живут. Логично было бы сначала сделать, чтобы они жили дольше, а потом уже у них взять деньги и добавить им время работы. Интересы и государства, и человека жить дольше в хорошем качестве совпадают. Но почему-то власть опять пошла своим путем по тем же граблям.



Старение начинается в 30 лет

Об этом "Правде.Ру" рассказали председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ Валерий Новоселов и член правления Московского отделения геронтологического общества РАН Валерий Мамаев.

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— Валерий Борисович, за чем надо следить в первую очередь в организме, за какими системами? За тем же сердцем, суставами, сосудами, чтобы как можно дольше даже уже в пожилом возрасте оставаться бодрым?

Валерий Мамаев: На мой взгляд, за сердечно-сосудистой системой очень сложно следить и еще сложнее влиять не нее. Потому что разные отделы сердечно-сосудистой системы стареют в разное время. Аорта начинает изменяться даже в молодом возрасте. Там образуются бляшки, но сначала они не играют роли, потому что просвет огромный.

Вот когда это доходит до более мелких сосудов, до сердца, тогда появляются инфаркты. Там это уже существенно для человека, от этого зависит, будет ли у него инфаркт и в конечном счете живет он дальше или не живет…

А уже третья история — это бляшки в центральной нервной системе, то есть в головном мозге, которые появляются уже после 60 лет. Как-то, на мой взгляд, эти стадии распределяются на три возрастные группы. И по-разному надо за этим следить. Но суть-то все-таки не в этом. Что люди могут точно сделать, это обеспечить свой организм всем необходимым.

Известны все соединения, все микроэлементы, которые нужны человеку. Но мало кто это делает, хотя это самое главное, что необходимо. Например, я регулярно смотрю, все ли у меня в порядке. Если чего-то не хватает, то принимаю это. Сейчас все это есть в аптеках.

— Валерий Михайлович, а вы как думаете, за какими системами организма нужно следить прежде всего, чтобы подольше оставаться бодрым и активным?

Валерий Новоселов: Очень сложный вопрос. Мое мнение такое, что эволюция человека — это эволюция мозга в первую очередь. Поскольку мы не разбираемся в мозге, на сегодня для нас это как бы tabula rasa, чистый лист фактически, то, соответственно, мы не поймем, что происходит и со старением. Для всех нас характерно, что мы что-то начинаем забывать, и нас это нервирует.

Несомненно, многие отгадки механизма старения именно человека в его качестве жизни. Активное долголетие зависит от состояния мозга. В первую очередь, когда происходит что-то с мозгом, человек теряет свое качество. Многие люди говорят: я готов быть в инвалидной коляске, но я не готов быть слабоумным, жить в таком низком качестве.

В первую очередь, надо постараться к 60 годам подойти с минимальным количеством патологий, то есть возрастных заболеваний, травм. За этим надо смотреть. Хранить свое здоровье надо на протяжении всей жизни, заниматься активной физической деятельностью.

Для россиян еще характерно, что мы очень мало двигаемся. В метро стоим, в автобусе сидим… Двигательная активность минимальна. А наши предки все очень много ходили. И даже мы раньше намного больше двигались. Игры были подвижные, потом сама жизнь заставляла.

Чем интересны современные пенсионеры — они очень много всего знают, поэтому хочется, чтобы они жили дольше. Они рассказывают иногда такие вещи, что просто нигде не прочитаешь. Это крайне интересно, важно и полезно.

Поэтому к 60 годам надо подойти как можно с меньшей патологией. Надо смотреть за своим питанием, чтобы оно было сбалансированное по белкам. Белково-энергетическое, сбалансированное — это очень важно. Ведь, несомненно, при выходе на пенсию теряется качество жизни. Потому что теряются доходы, многие уже не могут себе позволить поехать на курорт.

Поэтому я отношусь очень плохо к этой пенсионной реформе. Потому что, чтобы жить долго, деньги надо давать, а не отнимать их.

Поскольку россияне и так долго не живут, логично было бы сначала, не глядя на соседей, сделать, чтобы они жили дольше, а потом уже у них взять деньги и добавить им время работы. Потому что многие люди в 60 лет уже не могут выполнять работу, которую они делали, с той же интенсивностью. Соответственно, теряется качество и работы, и жизни.

Надо стараться, чтобы люди нормально жили в своей старости, чтобы у нас было счастливое долголетие… Сейчас же многие люди просто доживают, еле выживая. Например, сегодня россияне, дожившие до 60 лет, в большинстве будут жить еще около 16 лет. То есть человек доживет до своей старости в 75 лет и умрет около 76 лет.

Хотелось бы, чтобы они жили в нормальном качестве. Но для этого еще многое надо сделать. Потому что люди страдают в качестве своем, они функционально зависимы, им нужно помочь. Конечно, здесь нагрузка и на государство ложится, и на семью. В данном случае интересы и государства, и человека жить дольше в хорошем качестве совпадают.

Для этого есть и все возможности сегодня. У нас есть соответствующие научные достижения, конкретные разработки и обоснованные предложения. Развитие науки и экономики в целом это тоже позволяет сделать. И геронтология идет семимильными шагами. И, соответственно, есть социальный заказ на это. Но почему-то власть пошла другим путем…

Беседовала Лада Коротун

К публикации подготовил Юрий Кондратьев