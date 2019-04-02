Бюрократия для жизни минус, хороший климат и питание - плюс

От чего зависит качество жизни и долголетия. Оказывается, больше всего ухудшают здоровье и сокращают жизнь чиновники и коррупция. А вот что может улучшить и продлить жизнь? С этим, увы, сложнее. Но хоть что-то науке уже известно.
Об этом "Правде.Ру" рассказали председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ Валерий Новоселов и член правления Московского отделения геронтологического общества РАН Валерий Мамаев.
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— Валерий Михайлович, вы говорите, что чиновники — один из основных факторов, негативно влияющий не только на нашу жизнь, но и на ее продолжительность. Почему?
Валерий Новоселов: Да, они отрицательно влияют. Они, их интересы — важный фактор, сокращающий возраст жизни. Потому что в любом месте, куда вы ни обратитесь, интересы конкретных семей всегда превалируют. Что бы вы ни делали (поставки лекарств, медтехники, укладка плитки — что угодно), везде их интересы на первом плане.
Эти коррупционные составляющие, тем более все вместе, очень сильно ухудшают и сокращают жизнь всем. А в тех странах, где долго живут, например, Северная Европа, — там же коррупция минимальная. А мы все-таки по коррупции на ведущих местах… Поэтому быстрее стареем и раньше умираем.
— А если взять питание, погоду, какие-то другие условия жизни?…
В.Н.: Конечно, конечно… Все это тоже влияет. Наша страна — узкая полоска вдоль полярного круга. Понятно, что тут с долголетием сложнее… Хотя есть пример, та же Скандинавия, который показывает, что не это все-таки главное.
Я недавно говорил с директором Gerontology Research Group Робертом Янгом, который занимается фиксацией рекордов сверхдолголетия для Книги рекордов Гиннесса. Он сказал, что сине-голубых зон на сегодня пять. Это Коста-Рика (Никоя), Калифорния, две в Средиземном море и префектура Окинава. Сине-голубые зоны — это очень конфликтное определение, но тем не менее можно принять это за основу. Важно, что все они находятся на определенной широте в Северном полушарии…
— Это зоны долголетия?
В.Н.: Да. Для этих зон характерно определенное питание, склонность к средиземноморской диете. Но, с другой стороны, это не является однозначной причиной. Возможно, важно то, что люди живут просто около морей. Там ориентировочно у всех 50-70-километровая морская зона. Конечно, там люди просто вынуждены питаться рыбой.
А здоровье и долголетие, может быть, следствием других факторов: климатических, например, влажности, небольшие суточные и годовые колебания температуры… Посмотрите, у нас в Якутии температура скачет от минус 40 до минус 60 — 100 градусов колебания.
Также Архангельск, например, или Петропавловск-Камчатский находятся около океана, но все-таки климат там намного более жесткий, очень много снеговой и ветровой нагрузки. Поэтому, несомненно, климат играет большую роль. Это важный фактор, как и питание. А с питанием — это отдельная большая тема.
Валерий Мамаев: Рядом с Россией есть страны, которые находятся в том же самом климатическом поясе, например, Финляндия, и люди там на 15 лет дольше живут. Хотя не так давно они жили так же, как и мы. А вот сейчас они что-то сделали…
— Что повлияло на это, на ваш взгляд?
В.М.: Это мы даже изучали. На это повлияла профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. То есть они занимались практически всем набором кардиологических факторов риска.
И еще они добавили к этому влияние почвы. Там была плохая почва, у нас тоже плохая, то есть без некоторых микроэлементов, в частности, селена. Они стали добавлять селен вначале в корм скоту, а потом и в почву. И после этого постепенно-постепенно в течение десятка лет все это увеличивалось-увеличивалось, улучшалось. И теперь они достигли прибавки в 15 лет к жизни. Хотя климат такой же, экология такая же…
Так что есть на самом деле и фактор питания, и факторы стресса или, если хотите, пропаганды, ментальные факторы. Там это как раз очень хорошо поставлено. Там было много мероприятий в этой области. Они одни из первых боролись с курением. А у нас совсем недавно стали как-то более-менее ограничивать курящих.
— Валерий Борисович, весь организм изнашивается достаточно синхронно или какие-то системы — сердце, печень, почки — в человеке стареют быстрее всего?
В.М.: Валерий Михайлович уже сказал, что из главных фундаментальных особенностей старения — гетерохронность, гетеротопность и т. д. Это заслуга киевской школы. Они это точно установили. Никто уже в этом не сомневается. Поэтому у каждого свое. Это раз. Во-вторых, на самом деле важно совсем даже не природное старение, а условия жизни.
До 1951 года, когда не было антибиотиков, все определяли инфекционные болезни. Потом все определял туберкулез. Тогда сердечные болезни, которые сейчас вышли на первый план, стояли где-то там далеко. Про них вспоминали, но говорили: болит сердце, ну и ладно. А вот от туберкулеза умирали. А сейчас все наоборот: сердечно-сосудистые заболевания вышли в лидеры.
Условия жизни таковы. Мы сами создали эти условия. Сами должны их расхлебывать. Надо понимать, что большая часть страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому с них и надо начинать. Какая-то четверть или треть уже страдает от онкологических заболеваний. Да, этим тоже надо серьезно заниматься.
Но пока, к сожалению, даже многие геронтологи не очень еще прониклись этим, не поняли, что нужно перейти ближе к человеку. Потому что когда мы изучаем эти проблемы на мышах, дрозофилах, — там, конечно, есть какие-то фундаментальные вещи. А есть и не фундаментальные, есть особенности. Нематоды. У птиц стирается глотка, и глотка все определяет: живут они или нет. У человека — совсем по-другому.
Беседовала Лада Коротун
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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