Все грани Алтая: секреты алтайских долгожителей теперь доступны москвичам

При слове "Алтай" воображение рисует сказочную страну синих гор, хрустального воздуха и альпийских заливных лугов, где пасутся стада маралов — горных оленей, которые являются символом этого края. На Алтае марал считается священным животным, но не столько за красоту, сколько за необыкновенные лечебные свойства его рогов — пантов, известных еще эскулапам глубокой древности.
В XX веке ученые всерьез заинтересовались феноменом пантолечения, на Алтае стали появляться маральники — предприятия по разведению маралов, сбору пантов и их дальнейшей переработке. Постепенно пантолечение стало популярным и эффективным методом реабилитации, но малодоступным для москвичей — и в силу удаленности региона, и в силу отсутствия технологии использования "живого" панта, а не порошка.
Ситуация изменилась только в этом году, когда в Москве открылся центр "Грани Алтая" - первый столичный оздоровительный центр, предлагающий процедуру пантовых паросаун с "живым" пантом.
Наш собеседник — директор центра "Грани Алтая" Сергей Владимирович Жученко.
— Сергей Владимирович, почему панты, почему Алтай, почему вы выбрали эту нишу?
— Первое упоминание о пантах насчитывает более 2000 лет и уходит своими корнями на Корейский полуостров. В Юго-Восточной Азии, Китае, Тибете снадобья из пантов молодых маралов ценились дороже золота и были доступны только "сильным мира сего". В сознании жителей Юго-Восточной Азии панты являются синонимом жизненной силы. Это, по сути, сама жизнь и есть. Всем нравится чувствовать себя живыми, здоровыми и сильными, что тут удивительного.
Кстати, за 2000 лет в этом смысле ничего не изменилось. Практически вся пантовая продукция (а в период май-июнь на Горном Алтае срезают около 30 тонн панта) вывозится из России в Корею, Японию и Китай. Пант пользуется огромной популярностью, и, как правило, уже в декабре, перед срезкой, он весь раскуплен. Но нет смысла никого осуждать, это рынок, где спрос рождает предложение. Я хочу создать у москвичей повышенный спрос на здоровье, силу и долголетие с использованием этого уникального природного материала.
— Ваша вера в метод пантолечения очень подкупает. Так и хочется спросить — это что-то личное?
— Да. Я и супруга по образованию медики. Но жизнь внесла свои коррективы, пришлось кормить семью и уйти в бизнес. Постоянные перелеты, командировки, встречи. Но в нашей семье на протяжении 20 лет есть одна четкая и устоявшаяся традиция — в июне мы откладываем все дела и уезжаем на Горный Алтай на пантовые ванны. Там нет связи, интернета, условия, близкие к походным. Но я точно знаю одно — это помогает нам на целый год забыть про все недуги и вирусы.
Безусловно, не каждый житель мегаполиса может в своем графике выбрать десять свободных дней, чтобы поехать на Алтай. Все мои партнеры знают мою привычку и любовь к Горному Алтаю, но наотрез отказываются туда лететь, ссылаясь на загруженность, долгую дорогу, отсутствие комфорта.
"Привези Алтай в Москву, и я буду твоим постоянным посетителем", — сказал мне однажды партнер. В голове созрел план. А почему бы и нет? И я с командой единомышленников, перелопатив огромное количество литературы, съездив на Алтай, пришел к пониманию того, что в Москве подобного рода услуги нет. Есть спа, фитобочки с травяным сбором, порошок для ванны с добавлением панта, но панта, живого, настоящего, до Москвы еще не довезли.
— И как же вы вышли из положения?
— Мы заморозили пант в период срезки методом глубокой заморозки и привезли его в Москву. Помимо этого, придумали новую технологию и запатентовали ее. Пант подается через мелкодисперсный пар с температурой 38-42 градуса в кедровую бочку. Материал бочки тоже важен: как известно, кедр считается деревом-целителем.
— А что подразумевается под термином "оздоровление по-алтайски", который вы используете?
— Когда я приезжаю на Алтай, вижу крепких и здоровых людей, а главное — детей. В школах нет карантина, и люди не тратят, как мы, деньги на лекарства. К тому же, на Алтае очень много долгожителей, возраст которых превышает сто лет. Они живут в первозданной природе, употребляют в пищу только экологически чистые продукты, принимают пантовые бочки.
Вот и мы в нашем центре каждому посетителю стараемся дать глоток алтайского воздуха через кедровую бочку, ложку пантогематогена и алтайского целительного меда. Переступив порог нашего центра, человек испытывает эффект полного погружения в природу Горного Алтая. Настоящие рога марала, фотографии пейзажей, травы, мед, пантогематоген — все оттуда.
Мы хотим, чтобы люди через наши пантовые бочки зарядились энергией, силой, восстановили свой иммунитет, а главное, чтобы после нашего курса забыли про лекарства. Хочу отметить, что это нам удается.
— Детям можно принимать пантовые паросауны?
— Можно с 12 лет. К нам ходят старшеклассники, студенты вузов, те, которые были на Алтае и испытали на себе эффект пантов. Хочу обратиться к родителям старшеклассников и студентов — поддержите своих детей во время сдачи сессии и подготовки к ЕГЭ. Даже несколько процедур способны укрепить тело и дух вашего ребенка в этот непростой период, когда и без того хватает нервотрепки. В данном случае это не рекламный призыв, это личный опыт.
— С какими проблемами по здоровью чаще всего обращаются взрослые?
— С самыми разными. Кто-то не может заснуть, у кого-то на нуле иммунитет и жизненная активность, болят суставы, у кого-то трудности с зачатием ребенка… Много спортсменов обращаются, проходят реабилитацию. Много мужчин с проблемами мочеполовой сферы.
Недавно мы запустили программу "Псориазу скажем СТОП" и получили очень хороший отклик. Два случая полной ремиссии. Люди счастливы, мы тоже.
Или вот еще показательный случай. Мужчина приходил к нам на курс 20 процедур, у него был сильнейший артрит и подагра, а в результате — ушел от нас своими ногами до метро, без посторонней помощи. Человек до этого испытывал сильнейшие боли, "как собака в ногу вцепилась", ходить не мог. "До курса я лежал дома и постоянно делал уколы в колено. Благодаря вам и вашему центру я начал ходить, а порой и бегать, и водить автомобиль", — это его слова, которые, безусловно, очень приятно слышать.
— У вас в центре очень много женщин, прямо как в салоне красоты…
— Да, прекрасный пол традиционно в авангарде самых эффективных методов омоложения и борьбы с лишним весом (смеется). Наши пантовые паросауны, помимо мощного жиросжигающего эффекта, также прекрасно влияют на кожу, проходит отечность, целлюлит, улучшается цвет лица. Но женщины нас любят не только за это.
— Как интересно, а за что же еще?
— Наши процедуры, если так можно выразиться, обладают интересным "воспитательным" эффектом для всего организма. То есть у людей перестраиваются обменные процессы настолько, что меняется весь образ жизни. Организм получает свои идеальные настройки самочувствия и перестает себе вредить "в обход головы". Например, управляющая нашего центра после приема 14 процедур избавилась не только от лишних десяти килограммов, но и от своих прежних пищевых привычек. Это ли не чудо? И это далеко не единственный случай.
— Действительно, чудо! Кстати, еще о чудесах — все ваши гости в один голос отмечают небывалый прилив сил даже после одной-двух процедур. На чем основан этот эффект?
— Эффект основан на целительных свойствах панта марала, хотя я понимаю скепсис людей, которые не верят в "волшебные таблетки". Но это не волшебство, это наука. Панты содержат 18 из 22 аминокислот, имеющихся в природе, коллаген, энзимы, ферменты, витамины, макро- и микроэлементы: железо, кальций и магний, натрий, фосфор и калий, марганец, селен, кобальт, медь и цинк, йод… Я понимаю банальность выражения "уникальный состав", но ничего подобного на Земле действительно не существует.
Также эффект основан и на нашем методе приема панта. Хочу отметить, что разница между бочкой и ванной большая. В ванне надо полежать пять-семь процедур, чтобы достичь того эффекта, который приходит у нас уже на второй процедуре. Наша технология подачи панта через мелкодисперсный пар в кедровую бочку помогает раскрыть поры и очистить организм от шлаков в первые три-пять минут. А потом уже идет накопительный эффект, организм, как губка, впитывает все полезные вещества.
Безусловно, наши гости получают огромный заряд бодрости и от общения с нашим специалистами. Мы все — единомышленники и верим в то, что наши труды не останутся без внимания у жителей мегаполиса. Еще не было ни одного человека, кто ушел бы от нас на негативе.
— Ну и последний вопрос. Метод пантолечения давно используют в восстановительной медицине, в том числе для помощи людям с ограниченными возможностями. Готовы ли вы работать с инвалидами? Есть ли у вас специальные условия для этой категории граждан?
— В нашем центре есть специальная процедурная комната, позволяющая принять инвалида-колясочника, с горизонтальной спа-капсулой. Вообще, изначально весь центр планировался от этой процедурной, мы постарались учесть запросы и возможности всех категорий граждан, которым показана реабилитация.
Что касается финансовых условий, то пенсионерам и инвалидам мы предоставляем скидку 20 процентов от стоимости курса. Но абсолютно всем на первую процедуру мы готовы предоставить скидку 50 процентов, чтобы люди попробовали и сразу почувствовали себя лучше, бодрее и энергичнее. Так что приглашаем москвичей в наш оздоровительный центр познакомиться с процедурой пантовой паросауны и погрузиться в атмосферу Горного Алтая, здоровья и долголетия по адресу: проспект Мира, д. 102, стр. 31, тел. (495) 640-75-23.
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