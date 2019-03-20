Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье » Красота
Что новенького? Разговор со "звездой" Оригинальные методики Техника красоты Дерматология Проблемная кожа Венерология Фитнесс
Автор На правах рекламы

Все грани Алтая: секреты алтайских долгожителей теперь доступны москвичам

Здоровье » Красота » Что новенького?

При слове "Алтай" воображение рисует сказочную страну синих гор, хрустального воздуха и альпийских заливных лугов, где пасутся стада маралов — горных оленей, которые являются символом этого края. На Алтае марал считается священным животным, но не столько за красоту, сколько за необыкновенные лечебные свойства его рогов — пантов, известных еще эскулапам глубокой древности.

В XX веке ученые всерьез заинтересовались феноменом пантолечения, на Алтае стали появляться маральники — предприятия по разведению маралов, сбору пантов и их дальнейшей переработке. Постепенно пантолечение стало популярным и эффективным методом реабилитации, но малодоступным для москвичей — и в силу удаленности региона, и в силу отсутствия технологии использования "живого" панта, а не порошка.

Ситуация изменилась только в этом году, когда в Москве открылся центр "Грани Алтая" - первый столичный оздоровительный центр, предлагающий процедуру пантовых паросаун с "живым" пантом.

Наш собеседник — директор центра "Грани Алтая" Сергей Владимирович Жученко.

Сергей Владимирович, почему панты, почему Алтай, почему вы выбрали эту нишу?

— Первое упоминание о пантах насчитывает более 2000 лет и уходит своими корнями на Корейский полуостров. В Юго-Восточной Азии, Китае, Тибете снадобья из пантов молодых маралов ценились дороже золота и были доступны только "сильным мира сего". В сознании жителей Юго-Восточной Азии панты являются синонимом жизненной силы. Это, по сути, сама жизнь и есть. Всем нравится чувствовать себя живыми, здоровыми и сильными, что тут удивительного.

Кстати, за 2000 лет в этом смысле ничего не изменилось. Практически вся пантовая продукция (а в период май-июнь на Горном Алтае срезают около 30 тонн панта) вывозится из России в Корею, Японию и Китай. Пант пользуется огромной популярностью, и, как правило, уже в декабре, перед срезкой, он весь раскуплен. Но нет смысла никого осуждать, это рынок, где спрос рождает предложение. Я хочу создать у москвичей повышенный спрос на здоровье, силу и долголетие с использованием этого уникального природного материала.

— Ваша вера в метод пантолечения очень подкупает. Так и хочется спросить — это что-то личное?

— Да. Я и супруга по образованию медики. Но жизнь внесла свои коррективы, пришлось кормить семью и уйти в бизнес. Постоянные перелеты, командировки, встречи. Но в нашей семье на протяжении 20 лет есть одна четкая и устоявшаяся традиция — в июне мы откладываем все дела и уезжаем на Горный Алтай на пантовые ванны. Там нет связи, интернета, условия, близкие к походным. Но я точно знаю одно — это помогает нам на целый год забыть про все недуги и вирусы.

Безусловно, не каждый житель мегаполиса может в своем графике выбрать десять свободных дней, чтобы поехать на Алтай. Все мои партнеры знают мою привычку и любовь к Горному Алтаю, но наотрез отказываются туда лететь, ссылаясь на загруженность, долгую дорогу, отсутствие комфорта.

"Привези Алтай в Москву, и я буду твоим постоянным посетителем", — сказал мне однажды партнер. В голове созрел план. А почему бы и нет? И я с командой единомышленников, перелопатив огромное количество литературы, съездив на Алтай, пришел к пониманию того, что в Москве подобного рода услуги нет. Есть спа, фитобочки с травяным сбором, порошок для ванны с добавлением панта, но панта, живого, настоящего, до Москвы еще не довезли.

И как же вы вышли из положения?

— Мы заморозили пант в период срезки методом глубокой заморозки и привезли его в Москву. Помимо этого, придумали новую технологию и запатентовали ее. Пант подается через мелкодисперсный пар с температурой 38-42 градуса в кедровую бочку. Материал бочки тоже важен: как известно, кедр считается деревом-целителем.

— А что подразумевается под термином "оздоровление по-алтайски", который вы используете?

— Когда я приезжаю на Алтай, вижу крепких и здоровых людей, а главное — детей. В школах нет карантина, и люди не тратят, как мы, деньги на лекарства. К тому же, на Алтае очень много долгожителей, возраст которых превышает сто лет. Они живут в первозданной природе, употребляют в пищу только экологически чистые продукты, принимают пантовые бочки.

Вот и мы в нашем центре каждому посетителю стараемся дать глоток алтайского воздуха через кедровую бочку, ложку пантогематогена и алтайского целительного меда. Переступив порог нашего центра, человек испытывает эффект полного погружения в природу Горного Алтая. Настоящие рога марала, фотографии пейзажей, травы, мед, пантогематоген — все оттуда.

Мы хотим, чтобы люди через наши пантовые бочки зарядились энергией, силой, восстановили свой иммунитет, а главное, чтобы после нашего курса забыли про лекарства. Хочу отметить, что это нам удается.

— Детям можно принимать пантовые паросауны?

— Можно с 12 лет. К нам ходят старшеклассники, студенты вузов, те, которые были на Алтае и испытали на себе эффект пантов. Хочу обратиться к родителям старшеклассников и студентов — поддержите своих детей во время сдачи сессии и подготовки к ЕГЭ. Даже несколько процедур способны укрепить тело и дух вашего ребенка в этот непростой период, когда и без того хватает нервотрепки. В данном случае это не рекламный призыв, это личный опыт.

— С какими проблемами по здоровью чаще всего обращаются взрослые?

— С самыми разными. Кто-то не может заснуть, у кого-то на нуле иммунитет и жизненная активность, болят суставы, у кого-то трудности с зачатием ребенка… Много спортсменов обращаются, проходят реабилитацию. Много мужчин с проблемами мочеполовой сферы.

Недавно мы запустили программу "Псориазу скажем СТОП" и получили очень хороший отклик. Два случая полной ремиссии. Люди счастливы, мы тоже.

Или вот еще показательный случай. Мужчина приходил к нам на курс 20 процедур, у него был сильнейший артрит и подагра, а в результате — ушел от нас своими ногами до метро, без посторонней помощи. Человек до этого испытывал сильнейшие боли, "как собака в ногу вцепилась", ходить не мог. "До курса я лежал дома и постоянно делал уколы в колено. Благодаря вам и вашему центру я начал ходить, а порой и бегать, и водить автомобиль", — это его слова, которые, безусловно, очень приятно слышать.

У вас в центре очень много женщин, прямо как в салоне красоты…

— Да, прекрасный пол традиционно в авангарде самых эффективных методов омоложения и борьбы с лишним весом (смеется). Наши пантовые паросауны, помимо мощного жиросжигающего эффекта, также прекрасно влияют на кожу, проходит отечность, целлюлит, улучшается цвет лица. Но женщины нас любят не только за это.

— Как интересно, а за что же еще?

— Наши процедуры, если так можно выразиться, обладают интересным "воспитательным" эффектом для всего организма. То есть у людей перестраиваются обменные процессы настолько, что меняется весь образ жизни. Организм получает свои идеальные настройки самочувствия и перестает себе вредить "в обход головы". Например, управляющая нашего центра после приема 14 процедур избавилась не только от лишних десяти килограммов, но и от своих прежних пищевых привычек. Это ли не чудо? И это далеко не единственный случай.

— Действительно, чудо! Кстати, еще о чудесах — все ваши гости в один голос отмечают небывалый прилив сил даже после одной-двух процедур. На чем основан этот эффект?

— Эффект основан на целительных свойствах панта марала, хотя я понимаю скепсис людей, которые не верят в "волшебные таблетки". Но это не волшебство, это наука. Панты содержат 18 из 22 аминокислот, имеющихся в природе, коллаген, энзимы, ферменты, витамины, макро- и микроэлементы: железо, кальций и магний, натрий, фосфор и калий, марганец, селен, кобальт, медь и цинк, йод… Я понимаю банальность выражения "уникальный состав", но ничего подобного на Земле действительно не существует.

Также эффект основан и на нашем методе приема панта. Хочу отметить, что разница между бочкой и ванной большая. В ванне надо полежать пять-семь процедур, чтобы достичь того эффекта, который приходит у нас уже на второй процедуре. Наша технология подачи панта через мелкодисперсный пар в кедровую бочку помогает раскрыть поры и очистить организм от шлаков в первые три-пять минут. А потом уже идет накопительный эффект, организм, как губка, впитывает все полезные вещества.

Безусловно, наши гости получают огромный заряд бодрости и от общения с нашим специалистами. Мы все — единомышленники и верим в то, что наши труды не останутся без внимания у жителей мегаполиса. Еще не было ни одного человека, кто ушел бы от нас на негативе.

— Ну и последний вопрос. Метод пантолечения давно используют в восстановительной медицине, в том числе для помощи людям с ограниченными возможностями. Готовы ли вы работать с инвалидами? Есть ли у вас специальные условия для этой категории граждан?

— В нашем центре есть специальная процедурная комната, позволяющая принять инвалида-колясочника, с горизонтальной спа-капсулой. Вообще, изначально весь центр планировался от этой процедурной, мы постарались учесть запросы и возможности всех категорий граждан, которым показана реабилитация.

Что касается финансовых условий, то пенсионерам и инвалидам мы предоставляем скидку 20 процентов от стоимости курса. Но абсолютно всем на первую процедуру мы готовы предоставить скидку 50 процентов, чтобы люди попробовали и сразу почувствовали себя лучше, бодрее и энергичнее. Так что приглашаем москвичей в наш оздоровительный центр познакомиться с процедурой пантовой паросауны и погрузиться в атмосферу Горного Алтая, здоровья и долголетия по адресу: проспект Мира, д. 102, стр. 31, тел. (495) 640-75-23.

Темы панты Москва медицина здоровье Горный Алтай пантолечение реабилитация Сергей Жученко медицинские центры
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Свекольный сок и его польза для спортсменов
Что новенького?
Все грани Алтая: секреты алтайских долгожителей теперь доступны москвичам
Прогнозы и статистика
Почему Путин не доверяет Росстату - эксперт
Новости Все >
Глава Еврокомиссии посоветовал Британии выйти из ЕС до 23 мая
Дом на Кипре можно приобрести на деньги от продажи "двушки" в Петербурге
Пресс-секретаря ЛПР Соню Блейд исключили из партии
В NASA обнаружили в космосе сверхбыстрый пульсар
NASA запустит свой первый луноход в 2023 году
Дом основателя Reebok продается со скидкой в $52 млн
На Бали убиты двое россиян, которые пытались ограбить обменный пункт
МИД Польши выпустил брошюру о недопустимости использования формулы "польские концлагеря"
Рейтинг высотности новостроек возглавили Москва, Екатеринбург и Петербург﻿
Политик, призывающий отменить обязательную вакцинацию, заболел ветрянкой
Читательский топ
Европа готовится к признанию Крыма российским
Мустафа Джемилев о якобы признании Путиным "ошибки с Крымом"
Путин подписал закон об ограничении ежедневного снятия наличных
Гороскоп автомобилиста на неделю с 18 по 24 марта 2019 года для всех знаков Зодиака
Бразилия предложила США "освободить нашу Венесуэлу"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Популярные лекарства от стенокардии могут привести к остановке сердца

К столь любопытному выводу пришли европейские ученые. Доклад исследователей из Европы опубликован на страницах научного издания EurekAlert!.

Популярные лекарства от стенокардии могут привести к остановке сердца
Белорусский телеканал заявил об "оккупации белорусских земель Российской империей"
Новости Белоруссии
Белорусский телеканал заявил об "оккупации белорусских земель Российской империей"
Военные новости
Эксперт объяснил закупку Египтом российских истребителей Су-35
Евросоюз
Европа готовится к признанию Крыма российским
Новости Белоруссии
Белорусский телеканал заявил об "оккупации белорусских земель Российской империей"

Столь громкое заявление, прозвучавшее на одном из главных белорусских телеканалов, является результатом резко ухудшившихся отношений России и Белоруссии.

Белорусский телеканал заявил об "оккупации белорусских земель Российской империей"
"Лидеры России": Игрушка для администраторов?
Политика. Новости и аналитика
"Лидеры России": Игрушка для администраторов?
Мир. Новости мира
Польские активисты попросили Трампа помочь взыскать репарации с России
Новости Украины
НАТО обратилось к России с предложением вернуть Крым Украине
США и Канада. Новости и аналитика
CounterPunch: США ждет банкротство из-за военных расходов

Правительство США тратит на "ведение бесконечных войн по всему миру" гораздо больше денег, чем получает от налогов.

CounterPunch: США ждет банкротство из-за военных расходов
Российские военные выкопали танк Т-34 в районе Голанских высот и отреставрировали его
Новости спецслужб
Российские военные выкопали танк Т-34 в районе Голанских высот и отреставрировали его
Новости Украины
Климкин назвал массовый отъезд украинцев на заработки за границу "мегавызовом"
Военные новости
Barrett M82 - одна из самых мощных винтовок в мире и история ее появления
Любовь Степушова Европа готовится к признанию Крыма российским Любовь Степушова Соломон Соловьев "Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг..." - Гороскоп дня Соломон Соловьев Сергей Костин Деньги на социальные эксперименты в России есть Сергей Костин
Комментарии
НАТО обратилось к России с предложением вернуть Крым Украине
В США обвинили Россию и Китай в создании вооружений против спутников
Порошенко нашел причину проблем Киевского метрополитена - "русская агрессия"
Президент Латвии назвал СССР страной-убийцей
Президент Латвии назвал СССР страной-убийцей
Астана станет Нурсултаном: надолго ли?
Президент Латвии назвал СССР страной-убийцей
Европа готовится к признанию Крыма российским
Нострадамус предрек гибель половины человечества в 2019 году
Мустафа Джемилев о якобы признании Путиным "ошибки с Крымом"
Соцопрос: россияне одинаково плохо относятся к украинцам и американцам
Патриарх Кирилл рассказал о кризисе семейных ценностей в жизни священников
Росстат: бедные россияне чаще чувствуют себя одинокими
Росстат: бедные россияне чаще чувствуют себя одинокими
Европа готовится к признанию Крыма российским
Астана станет Нурсултаном: надолго ли?
Патриарх Кирилл рассказал о кризисе семейных ценностей в жизни священников
Путин подписал закон об ограничении ежедневного снятия наличных
Астана станет Нурсултаном: надолго ли?
Полиция задержала жителей Якутии, устроивших погром в магазинах
Американский гинеколог тайно оплодотворил более 50 женщин
История и современность Все >
Обезвоживание - главная причина вялости при смене часовых поясов
Обезвоживание - главная причина вялости при смене часовых поясов
Почему перед повешением заключенные кричали "Пейте какао"?
Почему перед повешением заключенные кричали "Пейте какао"?
В США обвинили Россию и Китай в создании вооружений против спутников
В США обвинили Россию и Китай в создании вооружений против спутников
Назван первый пункт дислокации С-400 в Турции
Назван первый пункт дислокации С-400 в Турции
Крым никто не вернет: Россия развернула на полуострове ЗРК С-400
Крым никто не вернет: Россия развернула на полуострове ЗРК С-400
На Филиппинах ликвидирован помощник главаря боевиков
На Филиппинах ликвидирован помощник главаря боевиков
Испытания "Посейдона" продлятся около двух лет
Испытания "Посейдона" продлятся около двух лет
Русские на Амуре: из-за чего началась первая война с Китаем
Русские на Амуре: из-за чего началась первая война с Китаем
Битва под Коломной: сражение, в котором удалось почти невозможное
Битва под Коломной: сражение, в котором удалось почти невозможное
Чего ожидать русским в Казахстане после ухода Назарбаева
Чего ожидать русским в Казахстане после ухода Назарбаева
Кто следующий: в каких регионах отставят губернаторов
Кто следующий: в каких регионах отставят губернаторов
Женское Все >
Не сажаете канадскую розу? Напрасно
Не сажаете канадскую розу? Напрасно
Пересаживаем можжевельник из леса
Пересаживаем можжевельник из леса
Как размножить трудноукореняемую сирень
Как размножить трудноукореняемую сирень
Как из одной луковицы лилии получить 15 саженцев
Как из одной луковицы лилии получить 15 саженцев
Выбираем правильную газонную траву
Выбираем правильную газонную траву
Британский врач назвал шесть признаков проблем со здоровьем
Британский врач назвал шесть признаков проблем со здоровьем
В Петербурге задержали подозреваемых по делу о продаже БАДов пенсионерам
В Петербурге задержали подозреваемых по делу о продаже БАДов пенсионерам
Они научились принимать себя, и ты научись
Они научились принимать себя, и ты научись
"Добрый день. Я блогерка"
"Добрый день. Я блогерка"
Гинеколог из США тайно сделал 50 женщин матерями своих детей
Гинеколог из США тайно сделал 50 женщин матерями своих детей
Знаки зодиака, которых трудно забыть после расставания
Знаки зодиака, которых трудно забыть после расставания
New Balance выпускает новые кроссовки
New Balance выпускает новые кроссовки
Небольшая операция вместо пожизненных таблеток от давления
Небольшая операция вместо пожизненных таблеток от давления
Народные средства для улучшения состояния ногтей
Народные средства для улучшения состояния ногтей
Мужское Все >
Самолеты Судного дня парализовало наводнение
Самолеты Судного дня парализовало наводнение
О карповой ловле: удилище и катушка
О карповой ловле: удилище и катушка
Декоративная отделка фасада загородного дома
Декоративная отделка фасада загородного дома
Как сэкономить пространство в квартире?
Как сэкономить пространство в квартире?
Несколько лайфхаков для эффективной и быстрой уборки
Несколько лайфхаков для эффективной и быстрой уборки
Озеленение квартиры: выбираем растение для каждой комнаты
Озеленение квартиры: выбираем растение для каждой комнаты
Использование бетона в современном интерьере
Использование бетона в современном интерьере
Горы равных возможностей в Сочи
Горы равных возможностей в Сочи
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Клуб Главного Редактора
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Точка зрения
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Интересы
Патриарх Кирилл рассказал о кризисе семейных ценностей в жизни священников
Патриарх Кирилл рассказал о кризисе семейных ценностей в жизни священников
Веселый мартовский праздник Пурим
Веселый мартовский праздник Пурим
Кошка и птица: как содержать вместе
Кошка и птица: как содержать вместе
15 любопытных фактов о кроликах
15 любопытных фактов о кроликах
Среднеазиатская черепаха: как содержать
Среднеазиатская черепаха: как содержать
Китаец купил в Бельгии голубя за 1,25 млн евро
Китаец купил в Бельгии голубя за 1,25 млн евро
Как разговаривать с собакой
Как разговаривать с собакой
Череп ихтиозавра воссоздали в 3D
Череп ихтиозавра воссоздали в 3D
Челябинцам показали проект "экологичного" ТРК с висячими садами и водопадами
Челябинцам показали проект "экологичного" ТРК с висячими садами и водопадами
Короткие прогулки продлевают жизнь
Короткие прогулки продлевают жизнь
Ученый объявил новую версию тайны перевала Дятлова
Ученый объявил новую версию тайны перевала Дятлова
Обезвоживание главная причина реакции на смену часовых поясов
Обезвоживание главная причина реакции на смену часовых поясов
Чтобы выйти из косметической клиники красивой
Чтобы выйти из косметической клиники красивой
Москвичка ослепла на один глаз после укола косметолога
Москвичка ослепла на один глаз после укола косметолога
Карп-великан был выловлен тайскими рыбаками
Карп-великан был выловлен тайскими рыбаками
Бывший СССР
Астана станет Нурсултаном: надолго ли?

Столица Казахстана - Астана будет переименована в четвертый раз, зачем надо было менять название и надолго ли сохранится название Нурсултан?

Астана станет Нурсултаном: надолго ли?
Эксперт рассказал, как будет проходить транзит власти в Казахстане
Бывший СССР
Эксперт рассказал, как будет проходить транзит власти в Казахстане
Бразилия предложила США "освободить нашу Венесуэлу"
Южная Америка
Бразилия предложила США "освободить нашу Венесуэлу"
Выборы на Украине выходят на финишную прямую
Новости Украины
Выборы на Украине выходят на финишную прямую
Запад недоволен Вучичем. В Сербии назревает майдан
Балканы
Запад недоволен Вучичем. В Сербии назревает майдан
Граждане США - власти: "Руки прочь от Венесуэлы!"
США и Канада. Новости и аналитика
Граждане США - власти: "Руки прочь от Венесуэлы!"
Почему Россия проигрывает в информационной войне
Мир. Новости мира
Почему Россия проигрывает в информационной войне
О чем говорит манифест новозеландского убийцы
Австралия и Океания
О чем говорит манифест новозеландского убийцы
Почему Украину не судят за реабилитацию нацизма
Новости Украины
Почему Украину не судят за реабилитацию нацизма
Китай бросил вызов США по Венесуэле
Южная Америка
Китай бросил вызов США по Венесуэле
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ