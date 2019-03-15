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Подробное руководство для идеально гладкого тела

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Если вы хотите иметь идеально гладкое тело и наконец избавиться от нежелательных волос, то эта статья станет вашим руководством к действию, другом и помощником в правильной подготовке к лазерной эпиляции и точном выборе специалистов.

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Возможно, вы уже думали о лазерной эпиляции, но так и не решились попробовать. Наверняка вам казалось, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Или вас оттолкнула завышенная цена в недобросовестных салонах. Пришло время подробнее изучить этот метод в борьбе с ненужной растительностью и взвесить все за и против. Вы убедитесь в его очевидных преимуществах в борьбе с быстро отрастающими и вросшими волосами и с постоянным раздражением от бритвы.

РЕШАЙТЕСЬ

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Лазерные технологии работают не с самим волосом, как воск или шугаринг, а с волосяным фолликулом — они разрушают его и тем самым останавливают рост. Так как волосы растут и обновляются циклично, процедуру приходится делать несколько раз с интервалом в четыре-шесть недель. За несколько месяцев от волос можно избавиться полностью и на долгое время о них забыть.

Наверное, вы слышали, что лазерная эпиляция подходит в основном для светлой кожи, на которой растут темные волосы. Но технологии уже шагнули вперед — сегодня лазер справится даже с волосами на темной коже. При этом такой вид эпиляции по-прежнему не подходит для удаления седых волос, так как лазер воздействует на фолликул благодаря пигменту волоса. Именно пигмент волоса позволяет лазеру распознать и нацелиться на него. Поэтому, если вам необходимо избавиться от роста еле заметного пушка на теле, то запаситесь терпением, современные аппараты могут справиться и с ним, но результаты будут не такими ошеломляющими, вам потребуется чуть больше процедур.

Долгое время считалось, что лазерную эпиляцию может позволить себе далеко не каждый. Но рынок значительно вырос, и теперь конкуренция диктует свои правила — высокое качество и доступная цена. Такие центры аппаратной косметологии, как EPILAS, буквально меняют правила игры, теперь лазерная эпиляция европейского качества доступна большинству желающих. В EPILAS есть возможность сэкономить еще больше, если записаться на процедуру вместе с подругой или приобрести абонемент. А выбрав комплекс различных зон по акции, вы получите скидку около 30% от общей стоимости. Перед записью вы должны точно решить, в каких именно зонах хотите избавиться от волос. Мы рекомендуем начать с самых популярных областей, например, с зоны глубокого бикини, которая обойдется вам в 1500 рублей. Только подумайте, эпиляция самой востребованной зоны дешевле стоимости маникюра. Чтобы извлечь наибольшую выгоду, можно воспользоваться комплексной программой эпиляции нескольких зон, которую можно приобрести по символической цене. Если вы уже точно знаете, какие зоны хотите обработать лазером, то проверьте стоимость услуг на сайте самостоятельно. И как только решитесь попробовать, выберите день и время с помощью формы для записи, которая расположена там же.

Когда дело доходит до инвестиций в вашу внешность и в уверенность в себе, нужно учитывать множество факторов. Лазерная эпиляция — это понятная, простая и эффективная процедура, которая стоит своих денег. Подумайте о количестве времени и денег, которые вы сэкономите, отказавшись от бритья и покупки бритв и геля. Они вам будут больше не нужны. Инвестируйте в себя, и это пойдет на пользу вашей уверенности в себе!

ПОДГОТОВЬТЕСЬ

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Пока вы находитесь на сайте клиники, взгляните на противопоказания. В этот список входят некоторые обезболивающие и гормональные препараты. Перед началом процедур сообщите специалисту о лекарствах, которые вы принимаете. Если в настоящее время вы находитесь на лечении, вы можете подождать полного выздоровления, прежде чем записываться на лазерную эпиляцию. Существует ряд химических соединений, которые делают кожу чувствительной к воздействию лазера и могут вызвать нарушение пигментации. Все, что делает вашу кожу чувствительной к воздействию солнца, может негативно отреагировать и на воздействие лазера, поэтому будьте на сто процентов честны со специалистом в отношении лекарств, которые вы принимаете.

Последнее, что все-таки необходимо учесть перед записью в специализированный центр аппаратной косметологии, — это сезон. Весь курс займет несколько месяцев. Во время него нужно стараться избегать прямых солнечных лучей и защищать обрабатываемую зону от загара в течение какого-то времени. Поэтому летом начинать процедуру большинства зон не рекомендуется. А весна — хорошее время для начала курса лазерной эпиляции.

Первый вопрос, который задают все: "Больно ли это?" Нет, не больно! Вы можете испытывать легкое покалывание, но не более того. Специалист настраивает аппарат оптимально под вас, благодаря чему эпиляция проходит безболезненно. Конечно, это не спа-процедура, и вы будете ощущать действие лазера, но это нормально и сильного дискомфорта не вызывает. Если вы когда-нибудь удаляли волосы с помощью восковой депиляции, то действие лазера вы оцените сполна. Сама процедура может занимать буквально несколько минут в зависимости от выбранной зоны, так что покончить с излишней растительностью можно в кратчайшие сроки и, самое главное, надолго.

При записи специалист предупредит вас о том, что нужно удалить волосы накануне визита. Это очень важно! Самое главное — не прибегать к восковой депиляции на время курса. Помните, что лазер должен распознать волосяной пигмент, иначе процедура будет неэффективна. На время курса волосы, которые не попали под воздействие лазера и будут продолжать расти, можно удалять бритвой или кремами для депиляции.

Помимо легкого покалывания, многие испытывают и другой дискомфорт — смущение, особенно при работе с зоной бикини. Если вы хотите избавиться от нежелательных волос в этой области, то вам придется справиться со своей застенчивостью перед первым походом к своему специалисту. Просто будьте к этому готовы и помните, что это квалифицированные специалисты, для которых ваша гладкая кожа — главная цель их работы. У вас нет причин стесняться.

После первой процедуры у вас может возникнуть соблазн сразу выбросить бритву и крем для бритья. Наконец наступила жизнь без ненужных волос! Но не надо спешить, результат придет не сразу. Понадобится три или четыре сеанса, прежде чем вы заметите значительное сокращение роста волос.

Во время курса каждые пару недель отшелушивайте и брейте обрабатываемую зону. Вам также необходимо обращать внимание, в каких зонах волосы все еще растут интенсивно, чтобы сообщить эту информацию своему специалисту при следующем посещении.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ

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После того как вы пройдете весь курс лазерной эпиляции в необходимых зонах, уход за своей кожей станет для вас настоящим удовольствием. Ухаживайте за своим телом, но не забывайте о мерах, которые стоит предпринять для сохранения продолжительного результата. Если вы принимаете препараты для волос, кожи и ногтей, такие как биотин, во время и после процедур желательно приостановить курс приема. Да, ваши волосы становятся вашей гордостью, но не нужно забывать, что препараты, способствующие здоровью волос на голове, то же самое делают и для волос на других участках тела. Эффективность вашего курса лазерной эпиляции уменьшится, если вы начнете принимать добавки для роста волос после того, как закончатся сеансы. Вместо биотина можно попробовать омега-3, другие виды рыбьего жира и цинк. Эти добавки не будут стимулировать рост новых волос, но будут поддерживать регенерацию здоровых клеток и насыщать их необходимыми веществами. А специалисты в медицинских центрах EPILAS посоветуют вам, какая косметика по уходу подойдет после лазерной эпиляции, и более подробно расскажут о том, как продлить эффект. Лазерная эпиляция поможет вам чувствовать себя уверенной каждый день, будто вы ступаете по красной ковровой дорожке. Вам не придется прятать ноги под слоем одежды летом, ваш гардероб больше не будет зависеть от тривиальных вещей.

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