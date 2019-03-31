И пенсии, и рабочие места скоро будут никому не нужны

Когда наступает старость? Все сравнительно и относительно. Об этом говорит высшая мировая медицинская инстанция ВОЗ. На Западе она сейчас наступает в среднем в 75 лет. Россия по этим показателям примерно на 15 лет отстает от своих соседей-европейцев. Зато конкретные россияне их обгоняют, стремительно старея.



Старение начинается в 30 лет

Об этом "Правде.Ру" рассказал врач-гериатр, председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ Валерий Новоселов.

Можно не сомневаться, что из-за новых людоедских законов и разрушения медицины процесс ускорится… Зато, возможно, уже скоро государство не только освободится от выплаты пенсий, но и от проблемы создания новых рабочих мест…

— Валерий Михайлович, какой возраст сейчас считается началом старости? Как это определяется?

— Доклад 2016 года Всемирной организации здравоохранения по старению и болезням показал, что возраст старости с начала XXI века стал очень разнообразный, что подразумевает, что очень много людей стали жить в очень хорошем функциональном состоянии и качестве. Условные границы — 75 лет. Но можно подойти по-разному. Можно посчитать, сколько осталось дожития.

Поскольку россияне в целом живут недолго, как правило, меньше на десять лет сравнительно с другими странами, а с соседями-европейцами разница еще больше, то, соответственно, можно сказать, что старость у нас начинается раньше. Плюс наши пенсионеры при выходе на пенсию более коморбидны, то есть у них больше патологий, чем даже у соседей-поляков, например. Причем прилично больше. То есть они меньше функциональны и менее здоровы.

— Какие факторы влияют на продолжительность жизни?

— Это огромное количество показателей. Их очень много. Я могу лучше сказать, почему россияне долго не живут, на мой взгляд. Первое — менталитет россиян. У нас постоянно кипит разум возмущенный. Посмотрите на эти гневные лица в соседней машине, которые мешают вам проехать. Какие эмоции! Люди не улыбаются на улице, в метро.

При пересечении границы пограничник на входе даже спрашивает: "А почему вы улыбаетесь на территории Российской Федерации?" Второе — это тоже менталитет: обращаться к врачам за пять минут до смерти, как я называю. То есть человек приходит почти на каталке, умирая, в самый последний момент. Особенно это характерно для мужчин среднего возраста.

То есть люди не обращаются вовремя, одновременно считая, что в том, что так происходит, виноваты врачи, врачи-вредители. Хотя на самом деле он 30-40 лет накапливал свои дополнительные 50 килограммов, не следил за своим здоровьем. Соответственно, в этой ситуации долго жить принципиально невозможно. Ну и, конечно, в России огромное количество чиновников, еще чиновников и их семей…

Отсутствие врачей-гериатров — отдельная тема. Врачей-гериатров практически нет на сегодня. Их на всю Россию — всего 200 гериатров. Всего! Из них, по данным профессора Хорошининой, 60 в Санкт-Петербурге и 36 в Москве. Очевидно, это связано с тем, что разные гериатрические школы по-разному развивались.

Главный гериатр минздрава Ольга Николаевна Ткачева сейчас, конечно, делает все, что возможно, прилагает все усилия, чтобы этих врачей было больше. Но чиновников я бы поставил все-таки на первое место. Потому что коррупция. И она больше всего сказывается на жизни всех, все разрушает.

— То есть многочисленная армия чиновников, к тому же коррупционеров, — самый мощный отрицательный фактор, оказывающий прямое воздействие на сокращение жизни россиян — нас с вами?

— Да. Сокращающий возраст нашей жизни. Потому что им важны только их интересы. Потому что в любом месте, куда вы ни обратитесь, интересы конкретных семей всегда превалируют. Поэтому чтобы вы ни делали: поставки лекарств, медтехники, укладка плитки, все что угодно, — везде интересы каких-то коррупционных составляющих.

А потом уже идут вот эти индивидуальные составляющие, менталитет и т. д. Это ясно видно еще и по такому признаку, что в тех странах, где долго живут, например, в Северной Европе, там же коррупция минимальная. А мы все-таки по коррупции на одном из ведущих мест…

— Вы сказали, что гериатров у нас практически нет, обычным людям они совершенно недоступны. А где их готовят? Можно ли надеяться, что их станет больше в ближайшем будущем?

— Владимир Николаевич Анисимов в последнем номере журнала "Успехи геронтологии" поднял вопрос об этой проблеме. Есть определенный конфликт в образовании гериатра. Потому что это специалист очень широкого профиля: эндокринолог, онколог, кардиолог и другие медицинские специальности — все, вместе взятое.

И одновременно он является узким специалистом. Но если гериатр — тоже узкий специалист, но с таким широким профилем, то по конкретной проблеме в кардиологии лучше пойти уже к кардиологу. Поэтому на сегодня мы не видим, что в гериатры стремятся очень сильно специалисты, врачи. Большинство людей вообще не знают слово "геронтология".

Да, и, конечно, опять же, вездесущая коррупция…

Беседовала Лада Коротун

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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