Россия опережает Запад в наступлении старости на 15 лет

Старение — неизбежный, но длительный процесс. Сейчас, по международной возрастной классификации, старость наступает в среднем в 75 лет, но в России в среднем на 15 лет раньше. Об этом "Правде.Ру" рассказали председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ Валерий Новоселов и член правления Московского отделения геронтологического общества РАН Валерий Мамаев.



Старение начинается в 30 лет

Безответственное отношение россиян к своему здоровью и невысокое качество жизни — основные причины невысокой продолжительности жизни наших соотечественников. Власти явно поторопились с изменениями в законодательстве, увеличивающими пенсионный возраст россиян. Прежде всего, необходимо добиться увеличения продолжительности и качества жизни наших соотечественников, а уже затем заниматься корректировкой законодательства. А продолжение активной трудовой деятельности в пожилом возрасте только усилит процессы старения и приведет к преждевременной смерти миллионов наших людей.

Читайте начало интервью: С какого возраста начинается старение

— От чего зависит биологический возраст человека? Почему мы на глаз можем его примерно определить? И как его определяют специалисты?

Валерий Новоселов: У врачей-гериатров, как правило, очень точный наметанный глаз.

Валерий Мамаев: Да, даже в геронтологии как в науке еще не найдены те вещи, которые улавливает человек, глядя на другого человека. То есть мы передаем значительно больше информации (специально или не специально — это отдельный вопрос), чем мы умеем мерить. Часто врач, взглянув на человека, сразу может понять, здоров он или болен.

А с помощью всяких измерений мы можем измерить очень много параметров, но часто делаем ошибочные выводы. Например, есть яркий пример с альбумином. Если этого белка нет у человека, вдруг его не стало, то организму очень плохо, чуть ли не до смертельного исхода может дело дойти.

А если его с самого начала не было, то человек нормально живет и даже не замечает это. Если вы будете смотреть по количеству альбумина в крови, вы можете попасть в ошибку. Человек полностью здоров, просто все это у него закомпенсировано чем-то другим. Организм тем-то и хорош, что все компенсирует.

— Да, он сам как-то стабилизирует себя.

В.М.: Находит выходы. Яркий пример — климакс. Когда падает эстрадиол, то просто катастрофа, у женщины начинается сердечно-сосудистая патология, но организм заставляет работать другие клетки и вырабатывать этот эстрадиол.

Потом проходит какой-то процесс воссоздания исходного организма, но получается, что бывшая девушка — уже старушка, но она вполне жизнеспособна. Она может что-то делать, воспитывать детей и внуков или еще что-то.

Пластичность организма еще нами до конца не понята. Но надо потихонечку разбираться в этом. И точно, что с 30 лет уже надо начинать задумываться и что-то делать для противодействия старости.

В.Н.: Я знаю массу вариантов, когда, по мнению специалистов, начинается начинается старение — с зачатия, с рождения, с зиготы, с бластулы, с 11 лет, с 14-ти, с 15-ти, с 30-ти и т. д. Но всегда есть какая-то привязка к какой-то стадии состояния организма, происходящему в нем процессу. Обычным людям не имеет никакого смысла вникать в эти глубокие теории и разбираться, что такое старение, потому что на сегодня существуют сотни объяснений и более 300 гипотез.

— То есть у ученых и практикующих медиков нет одинакового ответа на этот вопрос?

В.М.: В отношении вероятной смерти у всех есть одна точка зрения: да, это имеет отношение. А все остальное, что к этому добавляют, у всех свое. Поскольку смертность имеет две компоненты: возрастную и внешнюю. Нас больше интересует все-таки индивидуальная дееспособность. Это можно вычислить легко. Самое начало процесса заметно уже с 14 лет…

В.Н.: Поскольку процессы повышения вероятности гибели организма накладываются на механизмы развития онтогенетические, старение для врачей — это не естественный и не патологический процесс. Это онтогенетический процесс, связанный в том числе с процессом индивидуального развития от рождения до смерти. Современная геронтология насчитывает 20 лет, но еще в работах древнеримского врача Галена поднимались вопросы старости, старения.

В.М.: Но поднимать вопросы — это еще не наука. Наукой, по определению, считается, когда есть лаборатория, записанная в Академии наук, Академия наук зафиксировала, что это стало предметом научного изучения, когда есть сообщество людей, которые этим занимаются, выходят научные журналы и т. д. У нас не так давно появился научный журнал…

— Так когда же все-таки начинается реальное старение в организме? Когда организм уже не развивается, а начинает деградировать, с какого возраста?

В.Н.: Условно, Валерий Борисович (Мамаев. — Ред.) правильно сказал, что можно взять за условный возраст порядка 30 лет. В нем есть прагматичная направленность: это максимальный возраст максимальной жизнеспособности, максимальный возраст деятельности, значит, интенсивности какой-то работы — интеллектуальной, физической и т. д.

Поскольку процесс старения — гетерохронный, гетеротопный, то есть разные системы стареют с разной скоростью, по-разному и с разным ускорением, то можно взять условную цифру — 30 лет. Это для обычного потребителя большого смысла не имеет. Когда начинается уже настоящая старость, то требуется помощь со стороны общества и близких, в том числе и медицинская. Вот это уже имеет серьезное значение.

Беседовала Лада Коротун

К публикации подготовил Юрий Кондратьев