С какого возраста начинается старение

Вопросы долголетия издавна волновали человечество. Люди всегда мечтали о продлении молодости и долгой и даже вечной жизни. Процесс старения запускается в организме человека начиная с 30 лет, хотя некоторые специалисты считают, что с 15-ти и даже с рождения.



Старение начинается в 30 лет

Об этом "Правде.Ру" рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Лаборатории физико-химических основ регуляции биологических систем Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН, член правления Московского отделения геронтологического общества РАН Валерий Мамаев.

— Некоторые ученые утверждают, что человек начинает стареть, только родившись. Но другие говорят, что старение начинается после того, как прекращается взросление, рост человеческого организма. Когда все-таки человеческий организм начинает стареть?

— Суть в том, что геронтология — наука совсем молодая. Она только пару десятков лет существует как наука. Но с самого начала, когда я стал интересоваться геронтологией, я понимал, что проблемы старения можно решать только научным способом. Хотя тысячелетиями людьми пытаются в этом разобраться и отсрочить старение, ведь все хотят жить.

И по мере того, как развивается цивилизация, люди хотят жить все приятнее и приятнее. И к этому вопросу нужно подойти с точки зрения науки. Нужно точно определить, про что мы говорим. Понятно, что про старение. Но что это такое? Есть определение старения, которое впервые дал Стрелер: увеличение вероятности смерти, универсальное эндогенное постепенное разрушение организма, которое приводит к вероятности смерти.

Это двоякое определение. Оно задает метод измерения. Если мы за метод измерения берем вероятность смерти, то, вполне естественно, можем легко определить по кривым смертность. И начинается она в районе 15-16 лет. Но часто когда геронтологи с ходу начинают отвечать на этот вопрос, они примешивают свои представления, порой иллюзорные, о механизмах старения.

Не так давно у нас на обществе выступал очень уважаемый геронтолог и говорил: "Ну как же? Повреждение же начинается с нуля". Конечно, если считать, что повреждение — это основа старения, то да, он прав. Но мы не можем знать, что является основой старения.

На сегодняшний момент мы не можем сказать, что старение полиэтиологично, то есть много причин приводит к старению. Очень часто употребляют такую аналогию, что старение — это как река, которая имеет много истоков разнообразных, и все они в конечном счете вытекают в одну точку — в устье. А устье — это, к сожалению, смертельный исход.

Поэтому, конечно, можно мерить вероятность смерти. К счастью, у нас уже есть и опыт замедления старения. Но не всегда, если с 15 лет начинать что-то давать, вы получите максимальный эффект. Иногда максимальный эффект дает воздействие, начинающееся с 30 лет. В 15-16 лет человек еще мало что соображает. Редко, кто задумывается о жизни и смерти в 15-16 лет.

Если не повезет и ближайшие родственники начнут умирать, то люди раньше начинают задумываться, что же такое происходит, что человек живет-живет, а потом — раз — и умер. Но так редко происходит. Большинство людей задумываются о старении где-нибудь лет в тридцать-сорок.

Поэтому и биохакеры (энтузиасты молекулярной биологии) начинают свои любительские исследования не раньше 30 лет. Я так думаю, что это разумная практическая цифра на сегодняшний день. В общем, начиная с 30 лет нужно уже что-то делать для того, чтобы замедлить старение.

Важно, что спортсмены в 30 лет уже ощущают возрастные изменения, уже они заметны. Становится трудно достичь высоких результатов, а хочется. Как принял что-то, то сразу получил хороший результат, но быстротечный, сиюминутный.

Старение — длительный процесс. Если с 15 лет возьмем, то оно 50 лет и более лет длится. И так же медленно мы умеем на него воздействовать. Поэтому здесь такого эффекта сразу (принял таблетку и тут же получил) не будет никогда.

По своей практике мы знаем, что если воздействие тут же приводит к результату, это не старение и не его замедление. Это что-то другое, наложенное на это. А для воздействия на эти процессы должно пройти по крайней мере полгода. Если эффект полгода держится, то это уже значит, что мы повлияли на старение.

— Валерий Борисович, эффект от чего держится, от каких воздействий?

— От всего. Конечно, мы живем в среде, человек — существо открытое, и снаружи все на него действует, и вовнутрь себя он потребляет то, что есть снаружи. Он в постоянном воздействии. И какие-то процессы потом приводят к такому драматическому процессу, как старение.

Люди умирают от разных причин. Но старение протекает примерно у всех одинаково. И примерно сразу видно, что этому человеку столько-то лет. А у врачей-гериатров, как правило, самый наметанный глаз — очень точный.

Беседовала Лада Коротун

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Источник фото: estet-portal.com

Читайте также:

Старение начинается в 39 лет

Парадоксы старения: установлено почему люди стареют и умирают с разной скоростью

Что провоцирует раннее старение