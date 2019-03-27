Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье » Здравоохранение
Здоровье и профилактика Здравоохранение Стоматология Акушерство и гинекология Зрение Красота Ваше здоровье
Автор Редакция health.pravda.ru

Почему рак забирает людей?

Здоровье » Здравоохранение

Почему рак забирает людей? Можно ли предугадать и не допустить заболевание? Что можно и нужно предпринимать в тех случаях, когда вылечить уже нельзя и остается только ждать неизбежного конца? Об этом "Правде.Ру" рассказал заведующий химиотерапевтическим отделением Московской городской онкологической больницы № 62 Даниил Строяковский.


Даниил Строяковский: рак был приговором, а сейчас диагноз

Смотрите и читайте также:

Можно ли предупредить онкологические заболевания

Химиотерапевт: стремительно молодеющее заболевание можно предотвратить

Рак атакует активней, но и оборона крепчает

Рак. Можно ли избежать смертного приговора? 

— Даниил Львович, когда к вам приходит пациент, вы изучаете его документы, осматриваете его и назначаете некий протокол лечения, вы действуете при этом строго по инструкции или учитываете тысячу разных факторов и придумываете каждый раз какую-то индивидуальную схему для каждого человека?

— Абсолютно всегда лечение каждого человека индивидуально. Но это не значит, что у нас нет в голове некой системы принятия решения, каких-то дедлайнов, схем и рекомендаций, которые нам подсказывают, что можно и нужно делать в той или иной ситуации. У нас есть, безусловно, рекомендации, дедлайны, схемы, подходы к лечению той или иной нозологии. Но все равно каждый человек индивидуален.

Есть свод общих правил, которые рассчитаны на какого-то идеального пациента и идеальный случай. Но все равно в жизни-то такого нет. В жизни к нам приходят люди разного возраста, разного пола, разного веса, и у всех разные сопутствующие патологии, метастазы… Они могут быть разного размера, в разных органах. И каждый такой момент должен нами учитываться при принятии решения. Мы просто обязаны все это учитывать.

— Все-таки бывают ситуации, когда болезнь уже победила. Что можно сделать, когда вы понимаете, что уже ничего не можете сделать?

— Бывают, к сожалению, и в этих ситуациях мы стараемся щадить пациента и иногда не говорим про истинную картину, только родственникам сообщаем, как есть на самом деле. Потому что если сказать самому больному, то это не принесет ему никакой пользы, а принесет только вред, депрессию и плохое общее эмоциональное состояние, что еще более ухудшит его положение.

Если мы понимаем, что человеку действительно осталось жить не очень долго и медицина бессильна, а сегодня таких ситуаций, к сожалению, бывает еще все-таки довольно много, то мы зачастую щадим пациента, но объясняем родственникам, как помочь в такой ситуации, при таком положении, чтобы человеку избежать, скажем так, финальных трудностей, которые могут случиться.

Сейчас есть паллиативная помощь, хосписы и т. п. По крайней мере, в Москве эта система хорошо отлажена. Моя очень хорошая подруга учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анюта Федермессер мне сказала, поделилась своей мегацелью — настоящей целью. Я ее за это просто обожаю.

Так вот, она сказала, что надо сделать так, чтобы фраза "отмучился" вообще перестала быть в обиходе по отношению к человеку, который болеет неизлечимым онкологическим заболеванием, чтобы это ушло из нашей жизни, обязательно надо создать такие условия, чтобы такие люди не мучились, а продолжали жить нормально.

Я ее очень хорошо понимаю, потому что я вижу, что пока еще нет такого, пока еще люди, к сожалению, мучаются. Люди должны перестать мучиться, даже если они погибают, потому что смерть — это на самом деле неотъемлемая часть нашей жизни. Никуда мы от этого не денемся, что бы там ни произошло, вечных людей природа не придумала.

Просто это не должно быть больно и страшно. Надо сделать так, чтобы людям было нестрашно умирать. Я не знаю, насколько это реализуемо, но мне бы хотелось, чтобы людям нестрашно было болеть в нашей стране. Я хочу, чтобы люди не боялись в нашей стране заболеть тяжелой болезнью, чтобы они понимали, что наша медицина придет им на помощь.

Наша медицина — на самом деле современная, она может действительно помочь человеку продлить жизнь либо вылечиться, спастись. Конечно, все боятся серьезно заболеть, особенно онкологией, лучше в нашей стране не болеть. Но не думаю, что в какой-нибудь другой стране заболеть бывает лучше.

— Несколько лет назад умер от рака наш технический директор. Он поехал на Шри-Ланку, и через месяц под солнцем приобрел какую-то очень агрессивную опухоль. Как раз в вашей больнице сказали, что могут ему помочь, но он решил, что обязательно надо ехать в Германию или Израиль, собрал денег, поехал в Израиль, но вскоре деньги кончились и он умер.

— Сложно это комментировать, я могу так сказать, что нигде нет волшебных палочек. Этого не существует. Сегодня мир открытый, медицина практически везде одинаковая по возможностям. Другое дело, что не всегда эти возможности используются, но возможности есть у всех. Просто это такой немножко раздутый хайп: уехать куда-то за границу...

Да, там зачастую действительно есть более современные с виду клиники, более какие-то красивые условия, но это и стоит совершенно других денег, такое есть и в частных клиниках в России. Наши государственные клиники, может быть, не в таких идеальных условиях, с очередями, с какими-то сложностями, но тем не менее условия в них позволяют лечить людей совершенно не хуже.

По крайней мере, в Москве, в Санкт-Петербурге и крупных городах это действительно так. У нас просто страна очень большая, невозможно одновременно сделать во всех ее регионах все одинаково хорошо. Это же не маленькая Бельгия или Голландия, где, во-первых, мало населения, а во-вторых, очень маленькая территория.

Нельзя сравнивать Россию и эти страны. Но приличные возможности у здравоохранения есть уже во многих наших регионах, тем более в ведущих центрах. Наш уровень и возможности вполне соответствуют мировым стандартам.

На фото: заведующий химиотерапевтическим отделением 62-й московской городской больницы Даниил Строяковский.

Продолжение следует…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы рак смерть болезни медицина здоровье онкология заболевания Точка зрения лечение в России Даниил Строяковский онкологические заболевания
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости медицины
Почему рак забирает людей?
Недвижимость
Стоит ли покупать недвижимость в США
Кино. Новости и обзоры
10 интересных фактов о сериалах, которые удивят вас
Новости Все >
Защита Абызова предложила освободить экс-министра под залог в миллиард рублей
Хозяин дома в Италии решил продать жилье с помощью лотереи﻿
The Guardian: EC может перенести Brexit на год
Житель Петербурга заплатит 56 млн рублей за обрушение при перепланировке﻿
Украинские националисты разбили памятник генералу Ватутину
Сенатор от Крыма назвала регион зоной риска для строительства жилья
Белый дом запросил на поддержку Гуайдо до 500 млн долларов
Вымогатели в Якутии заставляли граждан брать кредит и продавать квартиры
Россия подарит Киргизии 30 млн долларов
Ford решил покинуть рынок легковых автомобилей в РФ
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
"Гуаянский щит": Венесуэла создает российскую военную базу

Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.

"Гуаянский щит": Венесуэла создает российскую военную базу
Археологи нашли тысячелетний "корабль мертвых"
Новости Европы
Археологи нашли тысячелетний "корабль мертвых"
Газ
Германия поясняет, в каком случае предпочтет СПГ из США
Современная
Димаш Кудайберген: "Давайте будем просто доверять друг другу!"
Военные новости
"Гуаянский щит": Венесуэла создает российскую военную базу

Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.

"Гуаянский щит": Венесуэла создает российскую военную базу
Зеленский назвал свою победу на выборах "первым шагом к возвращению Крыма"
Новости Украины
Зеленский назвал свою победу на выборах "первым шагом к возвращению Крыма"
Новости Украины
Оппозиционные депутаты призвали Порошенко покаяться на коленях
Новости Украины
Boeing в Донбассе сбили ВСУ - экс-сотрудник СБУ
Современная
Димаш Кудайберген: "Давайте будем просто доверять друг другу!"

В нашей столице мероприятия "Наурыза-2019" прошли под ошеломительный успех совершенно нового явления на музыкальном небосклоне. В Кремлевском Дворце съездов выступил казахстанский певец Димаш Кудайберген. Не случайно имя его переводится, как "Данный Богом". Автор "Правды.Ру" побывал на концерте восходящей звезды.

Димаш Кудайберген: "Давайте будем просто доверять друг другу!"
"Гуаянский щит": Венесуэла создает российскую военную базу
Военные новости
"Гуаянский щит": Венесуэла создает российскую военную базу
Путешествия
Федор Конюхов пережил шторм мощностью в 12 баллов
Новости Барнаула
Учительнице из Барнаула пришлось уволиться после публикации фотографий в платье и купальнике
Любовь Степушова Визит Путина в Киргизию: встанет ли главный вопрос? Любовь Степушова Сергей Костин "Красное поле": патриотизм за деньги? Сергей Костин Игорь Буккер Шимпанзе превращаются в людей Игорь Буккер
Комментарии
Визит Путина в Киргизию: встанет ли главный вопрос?
"Красное поле": патриотизм за деньги?
Ford решил покинуть рынок легковых автомобилей в РФ
Украинские националисты разбили памятник генералу Ватутину
Германия поясняет, в каком случае предпочтет СПГ из США
Белый дом запросил на поддержку Гуайдо до 500 млн долларов
"Народ власть не понял, потому что понял правильно"
Визит Путина в Киргизию: встанет ли главный вопрос?
Украинскую спортсменку уволили за отказ агитировать за Порошенко
Украинскую спортсменку уволили за отказ агитировать за Порошенко
На баррикады еще рано, соль и спички запасать уже пора
Украинскую спортсменку уволили за отказ агитировать за Порошенко
Украинскую спортсменку уволили за отказ агитировать за Порошенко
Украинскую спортсменку уволили за отказ агитировать за Порошенко
Украинские националисты разбили памятник генералу Ватутину
Десять силовиков пострадали при столкновении с митингующими в Ингушетии
Трамп велел отправить астронавтов к Луне в течение пяти лет
Германия поясняет, в каком случае предпочтет СПГ из США
Литовский суд приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам тюрьмы
В сенате США заговорили о новых санкциях против РФ после доклада Мюллера
США не допустят вмешательства "враждебных держав" в дела Венесуэлы
История и современность Все >
История британского моряка, первого добравшегося до Японии
История британского моряка, первого добравшегося до Японии
В Африке запретили энергетик, который вызывал эрекцию
В Африке запретили энергетик, который вызывал эрекцию
НАТО ведет активную разведку у российских границ
НАТО ведет активную разведку у российских границ
В Индии завершились испытания противоспутникового оружия
В Индии завершились испытания противоспутникового оружия
Раскрыты подробности гибели российских военных в Сирии
Раскрыты подробности гибели российских военных в Сирии
На Камчатке прошли учения с ЗРПК "Панцирь-С"
На Камчатке прошли учения с ЗРПК "Панцирь-С"
Гитлеровские штрафбаты - как в Германии наказывали провинившихся и куда их отправляли
Гитлеровские штрафбаты - как в Германии наказывали провинившихся и куда их отправляли
Однажды в Берлине: как СССР попросился в НАТО - и получил оскорбительный отказ
Однажды в Берлине: как СССР попросился в НАТО - и получил оскорбительный отказ
Как Британия планировала поступить с Россией после Крымской войны
Как Британия планировала поступить с Россией после Крымской войны
Мэр Белгорода присягнул под марш из «Звездных войн»
Мэр Белгорода присягнул под марш из «Звездных войн»
"Многовато будет": власть снова пересчитает пенсии россиян
"Многовато будет": власть снова пересчитает пенсии россиян
Женское Все >
Экономно и просто: забор из сетки рабица
Экономно и просто: забор из сетки рабица
Советы по высадке семян, о которых вы не знали
Советы по высадке семян, о которых вы не знали
Маленькие хитрости при выращивании редиса
Маленькие хитрости при выращивании редиса
Рассада заболела. Что делать?
Рассада заболела. Что делать?
Перенимаем опыт древних: работаем по лунному календарю
Перенимаем опыт древних: работаем по лунному календарю
Врачи из Ивановской области напечатали на 3D-принтере "титановое лицо" для подростка
Врачи из Ивановской области напечатали на 3D-принтере "титановое лицо" для подростка
Жительница США перенесла инсульт во время занятий йогой
Жительница США перенесла инсульт во время занятий йогой
Готовим кожу к весне
Готовим кожу к весне
Алина Кабаева рассказала все о своей семье
Алина Кабаева рассказала все о своей семье
Салон нишевой парфюмерии в Москве 29-30 марта
Салон нишевой парфюмерии в Москве 29-30 марта
Кафе с котиками закрывают
Кафе с котиками закрывают
Какие посты в Instagram говорят о психологических проблемах
Какие посты в Instagram говорят о психологических проблемах
Три способа улучшить свое самочувствие
Три способа улучшить свое самочувствие
Ученый из Лондона придумал алкоголь, не вызывающий похмелье
Ученый из Лондона придумал алкоголь, не вызывающий похмелье
Мужское Все >
Когда-то Юпитер находился в другом месте
Когда-то Юпитер находился в другом месте
Чиновники Таганрога: куклы LOL не безопасны
Чиновники Таганрога: куклы LOL не безопасны
Уникальные и эффективные способы применения соды в быту
Уникальные и эффективные способы применения соды в быту
Не все знают, что эти вещи можно стирать в стиральной машине
Не все знают, что эти вещи можно стирать в стиральной машине
Маленькие хитрости в организации пространства на маленькой кухне
Маленькие хитрости в организации пространства на маленькой кухне
Как и где расположить телевизор в гостиной
Как и где расположить телевизор в гостиной
Домашние растения, которые не требуют ухода
Домашние растения, которые не требуют ухода
Горы равных возможностей в Сочи
Горы равных возможностей в Сочи
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Речной круиз – лучший способ увидеть страну изнутри
Правда ТВ
Речной круиз – лучший способ увидеть страну изнутри
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Клуб Главного Редактора
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Точка зрения
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Интересы
Полузабытое таинство: елеопомазание, или маслособорование
Полузабытое таинство: елеопомазание, или маслособорование
Архиепископ РПЦ выразил обеспокоенность миниатюрными скульптурами домовых
Архиепископ РПЦ выразил обеспокоенность миниатюрными скульптурами домовых
Дикие животные дома: оригинальность во вред
Дикие животные дома: оригинальность во вред
Как отучить собаку портить вещи
Как отучить собаку портить вещи
В США пес спас хозяев от смерти, пожертвовав собой
В США пес спас хозяев от смерти, пожертвовав собой
Лхасский апсо: история породы, характер, уход
Лхасский апсо: история породы, характер, уход
Животное и ребенок: за и против
Животное и ребенок: за и против
Умная поджелудочная железа обеспечит пациентов инсулином
Умная поджелудочная железа обеспечит пациентов инсулином
Успехи Илона Маска в ракетостроении
Успехи Илона Маска в ракетостроении
Как ускорить сжигание жира — четыре совета от экспертов
Как ускорить сжигание жира — четыре совета от экспертов
Роботы будут манипулировать рыбами, птицами и наскомыми
Роботы будут манипулировать рыбами, птицами и наскомыми
Каково это: родить двойняшек от разных отцов
Каково это: родить двойняшек от разных отцов
10 основных святынь Москвы и Подмосковья
10 основных святынь Москвы и Подмосковья
Трамп распорядился отправить американцев на Луну в течение пяти лет
Трамп распорядился отправить американцев на Луну в течение пяти лет
Черная кошка попала на видео и растворилась в воздухе ВИДЕО
Черная кошка попала на видео и растворилась в воздухе ВИДЕО
Южная Америка
Русские и гринго в Венесуэле: счет - 3:2

Что дал людям венесуэльский социализм? Как развиваться стране в условиях необъявленных, но фактически начатых американцами войны и грабежа? Как относятся в Венесуэле к русским и американцам, любят ли чависты Мадуро? Каковы его шансы удержать власть? Обозреватель "Правды.Ру" делится впечатлениями после посещения Венесуэлы.

Русские и гринго в Венесуэле: счет - 3:2
Разрыв шаблона в Европе: "популисты" стали реалистами
Евросоюз
Разрыв шаблона в Европе: "популисты" стали реалистами
Так кто же победил ИГИЛ*?
Мир. Новости мира
Так кто же победил ИГИЛ*?
Трамп кулаками машет, а венесуэльцы танцуют
Южная Америка
Трамп кулаками машет, а венесуэльцы танцуют
Никто не расходится: демократы размялись в борьбе с Трампом
США и Канада. Новости и аналитика
Никто не расходится: демократы размялись в борьбе с Трампом
Аннексия Голанских высот и "аннексия" Крыма: Трамп в ловушке?
Ближний Восток
Аннексия Голанских высот и "аннексия" Крыма: Трамп в ловушке?
Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение
Евросоюз
Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение
Генпрокурор Украины "наехал" на посла США: что это значит?
Новости Украины
Генпрокурор Украины "наехал" на посла США: что это значит?
Астана станет Нурсултаном: надолго ли?
Бывший СССР
Астана станет Нурсултаном: надолго ли?
Европа готовится к признанию Крыма российским
Евросоюз
Европа готовится к признанию Крыма российским
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ