Почему рак забирает людей?

Почему рак забирает людей? Можно ли предугадать и не допустить заболевание? Что можно и нужно предпринимать в тех случаях, когда вылечить уже нельзя и остается только ждать неизбежного конца? Об этом "Правде.Ру" рассказал заведующий химиотерапевтическим отделением Московской городской онкологической больницы № 62 Даниил Строяковский.



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— Даниил Львович, когда к вам приходит пациент, вы изучаете его документы, осматриваете его и назначаете некий протокол лечения, вы действуете при этом строго по инструкции или учитываете тысячу разных факторов и придумываете каждый раз какую-то индивидуальную схему для каждого человека?

— Абсолютно всегда лечение каждого человека индивидуально. Но это не значит, что у нас нет в голове некой системы принятия решения, каких-то дедлайнов, схем и рекомендаций, которые нам подсказывают, что можно и нужно делать в той или иной ситуации. У нас есть, безусловно, рекомендации, дедлайны, схемы, подходы к лечению той или иной нозологии. Но все равно каждый человек индивидуален.

Есть свод общих правил, которые рассчитаны на какого-то идеального пациента и идеальный случай. Но все равно в жизни-то такого нет. В жизни к нам приходят люди разного возраста, разного пола, разного веса, и у всех разные сопутствующие патологии, метастазы… Они могут быть разного размера, в разных органах. И каждый такой момент должен нами учитываться при принятии решения. Мы просто обязаны все это учитывать.

— Все-таки бывают ситуации, когда болезнь уже победила. Что можно сделать, когда вы понимаете, что уже ничего не можете сделать?

— Бывают, к сожалению, и в этих ситуациях мы стараемся щадить пациента и иногда не говорим про истинную картину, только родственникам сообщаем, как есть на самом деле. Потому что если сказать самому больному, то это не принесет ему никакой пользы, а принесет только вред, депрессию и плохое общее эмоциональное состояние, что еще более ухудшит его положение.

Если мы понимаем, что человеку действительно осталось жить не очень долго и медицина бессильна, а сегодня таких ситуаций, к сожалению, бывает еще все-таки довольно много, то мы зачастую щадим пациента, но объясняем родственникам, как помочь в такой ситуации, при таком положении, чтобы человеку избежать, скажем так, финальных трудностей, которые могут случиться.

Сейчас есть паллиативная помощь, хосписы и т. п. По крайней мере, в Москве эта система хорошо отлажена. Моя очень хорошая подруга учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анюта Федермессер мне сказала, поделилась своей мегацелью — настоящей целью. Я ее за это просто обожаю.

Так вот, она сказала, что надо сделать так, чтобы фраза "отмучился" вообще перестала быть в обиходе по отношению к человеку, который болеет неизлечимым онкологическим заболеванием, чтобы это ушло из нашей жизни, обязательно надо создать такие условия, чтобы такие люди не мучились, а продолжали жить нормально.

Я ее очень хорошо понимаю, потому что я вижу, что пока еще нет такого, пока еще люди, к сожалению, мучаются. Люди должны перестать мучиться, даже если они погибают, потому что смерть — это на самом деле неотъемлемая часть нашей жизни. Никуда мы от этого не денемся, что бы там ни произошло, вечных людей природа не придумала.

Просто это не должно быть больно и страшно. Надо сделать так, чтобы людям было нестрашно умирать. Я не знаю, насколько это реализуемо, но мне бы хотелось, чтобы людям нестрашно было болеть в нашей стране. Я хочу, чтобы люди не боялись в нашей стране заболеть тяжелой болезнью, чтобы они понимали, что наша медицина придет им на помощь.

Наша медицина — на самом деле современная, она может действительно помочь человеку продлить жизнь либо вылечиться, спастись. Конечно, все боятся серьезно заболеть, особенно онкологией, лучше в нашей стране не болеть. Но не думаю, что в какой-нибудь другой стране заболеть бывает лучше.

— Несколько лет назад умер от рака наш технический директор. Он поехал на Шри-Ланку, и через месяц под солнцем приобрел какую-то очень агрессивную опухоль. Как раз в вашей больнице сказали, что могут ему помочь, но он решил, что обязательно надо ехать в Германию или Израиль, собрал денег, поехал в Израиль, но вскоре деньги кончились и он умер.

— Сложно это комментировать, я могу так сказать, что нигде нет волшебных палочек. Этого не существует. Сегодня мир открытый, медицина практически везде одинаковая по возможностям. Другое дело, что не всегда эти возможности используются, но возможности есть у всех. Просто это такой немножко раздутый хайп: уехать куда-то за границу...

Да, там зачастую действительно есть более современные с виду клиники, более какие-то красивые условия, но это и стоит совершенно других денег, такое есть и в частных клиниках в России. Наши государственные клиники, может быть, не в таких идеальных условиях, с очередями, с какими-то сложностями, но тем не менее условия в них позволяют лечить людей совершенно не хуже.

По крайней мере, в Москве, в Санкт-Петербурге и крупных городах это действительно так. У нас просто страна очень большая, невозможно одновременно сделать во всех ее регионах все одинаково хорошо. Это же не маленькая Бельгия или Голландия, где, во-первых, мало населения, а во-вторых, очень маленькая территория.

Нельзя сравнивать Россию и эти страны. Но приличные возможности у здравоохранения есть уже во многих наших регионах, тем более в ведущих центрах. Наш уровень и возможности вполне соответствуют мировым стандартам.

На фото: заведующий химиотерапевтическим отделением 62-й московской городской больницы Даниил Строяковский.

Продолжение следует…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев