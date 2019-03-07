Корь снова атакует. Что делать?

В Грузии и на Украине вспышки кори, хотя это заболевание считалось уже побежденным и достаточно редким. Бьют тревогу и в США. Там начинается такое же. Почему болезнь, которая вроде бы уже давно искоренена, опять дает о себе знать во многих странах? Причем некоторые из них — наши ближайшие соседи.



"Детская чума" возвращается. Как защититься от кори

Об этом и о том, как устранить опасную болезнь и не допустить заражения, "Правде.Ру" рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики СНД Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

— Михаил Юрьевич, пишут, что основной источник заражения корью — носители вируса кори, приехавшие из неблагополучных стран Восточной Европы. Ваше мнение, откуда появилось вновь это вирусное заболевание? Насколько катастрофично положение?

— Надо понимать, что значит неблагополучные страны. Это прежде всего те страны, где больше всего невакцинированных от кори. Ведь болеют как раз невакцинированные. Конечно, это не только Восточная Европа. Например, вспышка кори, причем очень значительная, недавно была во вполне благополучной Италии.

Причины недостаточного охвата прививками могут быть разные. Полностью разрушена программа вакцинации, что мы, к сожалению, видим у наших соседей на Украине, или активное антивакцинаторское лобби, что мы увидим в той же самой Италии. Результат один и тот же. Хотя, конечно, многие приезжие тоже не имеют прививок и, соответственно, могут быть источником или стать объектом этого заболевания.

— В России заболевшие тоже есть. Насколько серьезно надо россиянам опасаться?

— Россия даже вошла в десятку стран с самой высокой заболеваемостью корью. Но это, правда, по абсолютным цифрам. У нас заболело в прошлом году примерно 2500 человек. В абсолютных цифрах это много, но если взять показатель на сто тысяч населения, то мы, конечно же, далеко позади многих других стран. Для сравнения — на Украине заболело 54 500 человек, 16 человек умерло за 2018 год. И новый всплеск заболеваемости идет с начала нынешнего года.

В нашей стране все-таки долгое время был достаточный охват прививками. Для того чтобы заработал так называемый популяционный иммунитет, что и позволяет искоренить многие инфекционные заболевания, охват прививками должен быть, ну, не менее 90 процентов, а лучше 95 процентов в соответствующих возрастных группах. И у нас это есть. Так что мы все-таки защищены. Но, конечно же, в зоне риска те, кто по какой-то причине не прививался.

— Если все-таки в какой-то пограничной стране возникнет действительно эпидемия, насколько это угрожает России?

— Несомненно, это угрожает России, но об эпидемии говорить вряд ли можно, потому что все-таки у нас охват вакцинации достаточно высок. А кто вакцинирован — тот защищен. В группе риска по кори — маленькие дети, беременные и, конечно, прежде всего, невакцинированные.

И надо помнить еще об одном важном моменте. Иммунитет к кори после проведенной вакцинации непожизненный. Со временем он ослабевает и может исчезнуть. То есть через 20-25 лет человек уже может перед корью быть беззащитным несмотря на то, что в шестилетнем возрасте он прошел ревакцинацию. За этим тоже надо следить, беречь себя и вовремя понять, что иммунитета-то уже нет.

Поэтому каждый взрослый старше 30 лет должен прийти в поликлинику по месту жительства и сдать там анализ крови на напряженность иммунитета, то есть посмотреть иммуноглобулины G к вирусу кори. Если антитела есть, значит, хорошо — у него иммунитет, он защищен. А вот если антител уже нет, то надо подумать о повторной вакцинации.

— Это платная или бесплатная прививка? Каков механизм?

— В рамках национального календаря профилактических прививок до 35-летнего возраста — плановая вакцинация, в том числе и от кори. Она входит в систему ОМС, то есть бесплатная. Начиная с 35-летнего возраста это уже платная процедура. Но это не самая дорогая вакцина — где-то в пределах тысячи рублей стоит, а здоровье намного дороже.

— Как распознать корь, какие симптомы?

— Корь в классическом варианте — болезнь очень яркая и показательная. Инкубационный период длится от недели до двух. И, кстати, в последние дни инкубационного периода больной уже заразен, хотя он себя еще хорошо чувствует. Дальше наступает так называемый катаральный период, который очень напоминает ОРЗ или грипп.

Появляется кашель, выделения из носа. Все это на фоне высокой температуры и достаточно хорошо выраженной интоксикации. В общем-то, отличить от ОРВИ практически невозможно. Но где-то на третий-пятый день начинает появляться характерная сыпь сначала на голове-шее, потом на туловище, на руках и ногах очень хорошо заметная.

Есть еще один очень важный симптом, причем его можно определить еще до появления сыпи. Это так называемые белые пятна Филатова-Коплика на внутренней стороне щек. Опытный врач, увидев это, всегда заподозрит корь. Но окончательный диагноз можно подтвердить лабораторным путем.

— Насколько это все-таки опасно?

— Это опасно для самого человека и для его окружающих, потому что корь — очень высококонтагиозное заболевание. Считается, что если непривитые проконтактируют с заболевшим, то из десяти человек девять обязательно заболеют. Так называемый индекс контагиозности вируса кори приближается к ста процентам, то есть она гораздо заразнее, чем грипп во время эпидемии.

Корь — классическая вакциноуправляемая инфекция. Соответственно, надежно защититься от этой болезни можно только с помощью специфической профилактики — вакцинации. И надо стараться не общаться с заболевшими. Вирус кори в течение часа-двух вполне жизнеспособен и на окружающих поверхностях, куда он попал при кашле, чихании.

Вирус не любит ультрафиолетовое излучение, как естественное, солнце, так и искусственное, различные ультрафиолетовые излучатели. Поэтому можно попробовать в помещении включать ультрафиолетовый излучатель. Вирус кори чувствителен ко всем известным дезинфицирующим веществам, даже самым простым. Тем не менее все равно может не повезти, а вакцинация единственное, что гарантированно поможет.

Беседовала Лада Коротун

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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