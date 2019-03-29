Кто тормозит телемедицину

Какие есть основные достижения и главные проблемы у нашей медицины в последнее время? Почему возможности диагностики многократно выросли, а прогресса практически нет? Зачем нужна компьютеризация здравоохранения и активное внедрение телекоммуникационных технологий в медицине? И почему чиновники указывают академикам, как кого и когда лечить?



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Обо всем этом дискутировали главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и председатель совета директоров Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

— Герман Сергеевич, какие, на ваш взгляд, основные достижения и главные проблемы в нашей медицине в последнее время?

— Очень сильно улучшились средства диагностики. За это время появились ЭКТ, МРТ, рентгены, прочее. Средства диагностики выросли многократно. А большая проблема, что наши медицинские вузы выпускают хирургов сейчас столько же, сколько и 20 лет назад! Но это только часть большой проблемы.

Выпускники получили возможность сразу же после вуза (они же не закреплены сейчас, нет обязательных распределений) работать, где угодно. И треть уходит в фармацевтику после выпуска прямо сразу, треть уезжает за границу куда-то, а у нас остается одна треть врачей. А количество диагностируемых заболеваний — в десять раз больше, чем 20 лет назад. Понятно, что число больных очень сильно растет, конечно же.

— То есть у нас острая нехватка хирургов?

— У нас растет число онкологических заболеваний или растет уровень диагностики? Ну, конечно, диагностируется лучше, но без этого число заболеваний увеличивается. А самое главное — кто лечить-то будет? Вот в этом вся проблема. Создать юридический вуз — пять минут работы. Здание есть — вот и все, вперед! Комната отдыха. А чтобы построить медицинское учреждение, нужно еще при нем клинку иметь и т. д.

— А как определить, когда и как надо или не надо?

— Вот это как раз тоже очень большая проблема! Почему государство диктует доктору-академику, как ему общаться с клиентом? Почему минздрав ему определяет? Он же академик, а не интерн! Если достаточно с человеком поговорить, почему только первичный прием? Или почему он не имеет права обслуживать клиента, если считает, что это будет лучше?…

Это же академик. Почему вы не доверяете академику, если он на себя берет такую ответственность? Чиновники здравоохранения думают, что они знают лучше, всем больным и даже академикам в конкретных случаях не доверяют?!… Минздрав ненавидит врачей. Он их считает за упырей, за неквалифицированных людей, за кого угодно. Он им не верит и поэтому всячески их ограничивает.

Я говорю одному, который это в себе совмещает: "Слушай, объясни мне, ты же академик". Он втихаря сидит, у него приходит тут ЭКТ, МРТ, он что-то пишет. Я говорю: "Это же телемедицина". Говорит: "Это же я. Я профессионал". Я говорю: "А почему ты не разрешаешь это делать другим?" Он говорит: "Они не профессионалы, они друг другу не верят. Они друг друга ненавидят. Они подозревают друг друга в чем угодно".

А мы страдаем… Коллеги, я точно знаю, что если железяка может выиграть у Каспарова, то она точно увидит на рентгене онкологию, ее надо только научить. И мы ничье место не займем, это очень важно, потому что лечить придется докторам. Но мы не дадим возможности увильнуть, мы не дадим возможности низкой компетенции.

Компьютеризация здравоохранения и телемедицина крайне необходимы. Ведь сейчас в наших регионах качество онкологии такое, что они пропускают 70 процентов случаев. Потому что у многих маммологов и других специалистов опыт — год-два и обчелся, они просто тупо не видят. А надо элементарно просто программку поставить.

Но есть Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения… К нему приходят, говорят: "Давайте внедрим маммологию, спасем фигову тучу женщин". А он им говорит: "Через полтора где-то годика возможно"…

— Какие полтора годика, почему?

— Это не ко мне вопрос, а к Мурашко. Лицензирование программного обеспечения — полтора годика. Как можно заниматься лицензированием программного обеспечения полтора годика?!…

Apple, когда мы им сдаем программное обеспечение (там ищут вирусы, еще что-то), справляется за двое суток… Американский FD полностью справляется с программным обеспечением за два месяца. Поэтому у нас Фонд развития цифровой экономики как раз этим сейчас занимается. Но бюрократы все тормозят.

— На самом деле сегодня в связи со всеобщей цифровизацией, доступностью информации в интернете возникла гигантская проблема, в том числе в онкологии и медицине в целом. С одной стороны, в интернете что угодно — масса информации, но там больше мусора, чем реально ценного. Пойди разбери, где правда, где ложь, где чушь собачья и откровенный вред, а где-то, что тебе жизненно необходимо. Это для неспециалистов очень сложно.

— Да, это, к сожалению, так. И это отдельная очень большая тема.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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