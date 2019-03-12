Рак атакует активней, но и оборона крепчает

Почему рак забирает людей? Можно ли предугадать и не допустить заболевание? Что нужно предпринимать для профилактики онкологических заболеваний и людям, и государствам? Об этом и о многом другом главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова говорила с заведующим химиотерапевтическим отделением Московской городской онкологической больницы №62 Даниилом Строяковским.



Даниил Строяковский: рак был приговором, а сейчас диагноз

"Почему развивается рак или какое-то другое онкологическое заболевание у каждого конкретного человека, именно у него, а не у кого-то другого, до конца не понятно. Должна быть масса сочетаний причин, часть из которых мы знаем, а часть не знаем", — рассказал "Правде.Ру" химиотерапевт доктор Строяковский.

Но не надо отчаиваться, наука и медицина активно занимаются этими вопросами. И не за горами новые открытия, новые методы предупреждения, выявления и лечения онкологических заболеваний. Так, уже совершенно однозначно доказано, что самой распространенной причиной рака легких является курение. Даниил Строяковский также рассказал о связи питания и риске заболевания раком и способах предупреждения заболеваний раком, таких как вакцинация и колоноскопия.

Читайте об этом в предыдущих частях интервью:

Можно ли предупредить онкологические заболевания

Химиотерапевт: стремительно молодеющее заболевание можно предотвратить

— Даниил Львович, связано ли возникновение рака с малоподвижным образом жизни?

— Я не уверен в этом. Это скорее относится к гиподинамии. А опухоли образуются у всех. Совсем не обязательно, что эти люди — толстые и малоподвижные. Много среди них и стройных людей.

Риск онкологических заболеваний действительно становится больше. Почему? Это все требует более детальных исследований.

— Вы говорите о красном мясе, но также считается, что на возникновение рака может повлиять и молоко, поэтому его особенно вредно пить женщинам…

— Молоко ведь тоже производное от коровы.

— То есть любая животная пища может спровоцировать онкологические заболевания?

— Не любая животная, а именно красное мясо — говядина. Хотя это пока не совсем доказанная история. Но существуют серьезные статистические и географические совпадения, которые вряд ли являются просто случайными. Скорее, за этим стоит какая-то системность. Есть уже публикации на эту тему, пока не очень уверенные, но тем не менее подозрения есть.

Я не призываю всем отказаться от красного мяса. Я тоже очень люблю стейки и вообще вкусно поесть. И я понимаю, что уже от этого отказаться невозможно. Но то, что, вероятно, это повышает риск развития определенных онкологических заболеваний, скорее всего, так и есть. Поэтому надо хотя бы ограничивать себя в этом.

В России в 2007 году было на 144 миллиона женщин 50 тысяч раков молочной железы. В 2017 году — уже почти 70 тысяч. За одно десятилетие в Российской Федерации добавилось 20 тысяч раков молочной железы. Причем практически во всех возрастных группах значительный рост — на 40 процентов рост заболеваемости раком молочной железы.

Это что, просто так? Почему это произошло? С чем это связано? И это в стране, где нет скрининга рака молочной железы, то есть это не благодаря увеличению выявляемости, а настоящие раки, которые развились бы в любом случае. Не благодаря тому, что их выявили активно, а пассивно выявленные раки, то есть истинный рост заболеваемости. И это неслучайно.

— Может быть, экология, кризисы?…

— У нас экология, наоборот, после деиндустриализации, которая случилась в 90-х годах, стала лучше, чем была в советское время.

— Рассказывают, что в Челябинской области на заводах часто случаются выбросы. Там люди постоянно в экземах, многие с онкологией…

— Это преувеличение, такое очень субъективное восприятие. Если мы посмотрим истинную статистическую картину, то в таких промышленных регионах нет особых отличий по заболеваемости теми или иными формами рака в отличие от других регионов нашей страны. Есть колебания по регионам, но они больше связаны с национальными особенностями.

— С национальными или с культурой питания?

— С национальными — и это тоже связано с культурой питания. Поэтому всё вместе. Это, безусловно, есть. Наша страна очень многонациональна, поэтому и в этих вопросах не может быть все одинаково. Разные нации болеют разными онкологическими заболеваниями. Или, точнее, процент заболеваний тех или иных болезней отличается в зависимости от нации.

— Раньше диагноз "рак" был самым страшным, его даже не сообщали самому больному. Считалось, что это просто убьет его сразу морально и только приблизит смерть. А сейчас все консультации только в присутствии больного. Этот подход оправдан?

— Во-первых, здесь нет универсального рецепта для всех и вся. Раньше, когда дело касалось онкологических заболеваний, рак был практически приговором. Кроме хирургии, реально эффективного лечения не существовало, а хирургия эффективна при опухолях относительно ранних и небольших.

Поэтому полвека назад и формировалось представление, что лучше не говорить пациенту. Ложь во спасение, что называется, и лучше ужас в конце, чем ужас без конца…

Но медицина не стоит на месте, развивается, особенно в сфере противоопухолевого лечения, будь то хирургического, лучевого и лекарственного развивается очень быстро. И сегодня рак уже не является таким неизбежным приговором, которым он был раньше.

Сегодня даже многие пациенты, у которых исходно были выявлены метастазы (четвертая стадия — жить совсем мало осталось), живут годами, живут абсолютно нормально, с прекрасным качеством жизни. Но они должны понимать, чем болеют, поэтому обязательно надо серьезно лечиться.

И люди становятся все более просвещенными. Есть интернет, общение между людьми, оно стало гораздо более тесным, и скрывать от человека очевидные вещи становится просто глупостью.

Поэтому нужно говорить, безусловно, людям правду, но эта правда не должна доноситься в форме закошмаривания человека и объявления ему жестоких цифр и фраз, которые действительно могут человека довести до депрессии. Нужно говорить правду такую, какая она есть, без приукрашивания, но и без выпячивания негативных сторон.

Если ты можешь нормально объяснить человеку истинную ситуацию, показать пути борьбы с этим, рассказать, что мы ждем, какой оптимальный сценарий мы можем получить, если все пойдет хорошо, то у людей, наоборот, возникает подъем и стремление бороться. Они начинают сотрудничать с врачами и бороться за свою жизнь. И многим это удается делать очень эффективно.

На фото: заведующий химиотерапевтическим отделением 62-й московской городской больницы Даниил Строяковский.

Продолжение следует...

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев