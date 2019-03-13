Тот, кто тормозит телемедицину, убивает людей

Общественный Институт возраста создается, чтобы решать медицинские проблемы всех возрастов, сделать комфортной жизнь и лечение для молодых и старых. Сейчас в России активно развивается телемедицина и другие современные технологии лечения. Но у многих возникают и опасения на этот счет. Насколько они обоснованы? Как лечили раньше, лечат сейчас и к чему надо стремиться в этом направлении?



Герман Клименко: Держать пенсионеров в квартирах негуманно

Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал председатель совета директоров Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

— Герман Сергеевич, в последнее время активно продвигаются современные технологии в медицине, особенно телемедицина. Вы ее ярый сторонник и уже много сделали для реализации проекта в отдаленных районах Севера. Однако есть такая медицинская философия и важный постулат, что надо лечить, не болезнь, а больного. Нет ли опасения, что современные технологии сильно отдаляют врача от больного? Может быть, врачу надо посмотреть в глаза больному, ведь у каждого свой подход к болезни и лечению, поэтому часто надо человека мотивировать на исцеление. Либо действительно нужно лечить строго по протоколам, штамповать всех одним методом и стремиться к тому, чтобы роботы делали операции?

— Давайте вспомним Антона Павловича Чехова. Он был земским врачом, но это было бесконечное количество лет назад. В то время к нему прибегал парнишка и говорил: "Доктор, доктор, у Аглафьи прыщ на жопе. Что делать?" На что он совершенно справедливо говорил: "Тащи сюда Аглафью"! Потому что, какой прыщ, он не знал, мало ли какой.

И понятно, что у людей и всего общества сформировался некоторый коннектом (полное описание структуры связей в нервной системе организма. — Ред.). Это такой термин у психологов и психотерапевтов, означающий, что в голове выложилась строгая колея, которой строго следуют. Ведь врачи были тогда действительно богами, потому что они спасали жизни. Тогда и заложилась основа этих белых башен, чистых плащей и святости первичного приема.

Но тогда не было смартфонов, анализов крови, ЭКТ и МРТ, тогда не было вообще ничего. А если сделать рентген, анализ крови и при необходимости остальное, то зачем врачу пациент? Что вы хотите у него в глазах увидеть?

Просто сейчас самое главное — добавить к этой истории вторую часть — связь, а для этого есть все. Сколько у нас в стране населенных пунктов? 88 тысяч. Давайте уберем 68 тысяч очень мелких, забудем про них. Сколько у нас эндокринологов, например, урологов или гинекологов? Примерно одинаково — по семь тысяч. Получается, на 20 тысяч крупных и более-менее средних населенных пунктов — по 7000 гинекологов, эндокринологов и урологов. А сколько из них живет в Москве? Почти половина. А еще почти половина где живет? В Санкт-Петербурге, Новосибирске и еще нескольких крупных городах. В итоге, действительно квалифицированная медицинская помощь большинству недоступна вообще.

А зачем онкологу для гистологии пациент? Да он не нужен ему. Патологоанатом вообще не видит пациента. С чего бы они понадобились онкологу? Нет ни одной причины, кроме устоявшегося стереотипа, кроме желания контролировать пациента. У врачей есть свои заморочки. Они действительно не очень любят брать чужих пациентов, потому что неизвестно, что раньше с ними происходило.

Три-четыре года назад я бегал по всем докторам и говорил: "Коллеги, я посмотрел, мы можем научить эту железяку не только выиграть у Каспарова, но и определить диабетическую ретинопатию. Нам не нужны будут для этого офтальмологи". Они сказали: "Герман, это ересь". И мы три года с этой темой бегали, пока американская FD не сказала: "Мы лицензируем этот алгоритм". А самое главное, они сказали: "Без врача". Не нужен врач больше. В Америке легализовали историю, когда искусственный интеллект выступает в роли сантиметра. Сантиметр никогда не перепроверяют, правильно? А теперь получается, что со мной сейчас разговаривают: "Герман, а давай вернемся к этой теме". Я говорю: "Уже поздно". Уже есть лицензирование искусственного интеллекта. Без врача.

Это и есть ответ на вопрос, нужен ли первичный прием. Наверное, при необходимости — да. Почему бы и нет. Понятно, что никто не будет оперировать дистанционно без острой необходимости, хотя, возможно, когда-нибудь появится возможность делать это запросто.

Da Vinci (робот-хирург. — Ред.) - сейчас больше пиар, но тем не менее, если у нас стоит выбор: помочь человеку на Камчатке с некоторым риском или он завтра умрет, — то выбор очевиден. К тому же риск есть всегда и во всем. У нас есть статистика, что мы распознаем, допустим, диабетическую ретинопатию на 98 процентов, тоже есть какой-то риск.

Прогресс всегда приносил неудобства. Автомобили принесли сколько неудобств? Двадцать тысяч смертей в год в России и сто тысяч инвалидов. До автомобилей сколько гибло под копытами лошадей. Ну десятки, может быть, сотни. Вернемся обратно к лошадям?…

Может быть, мы на этом переходном этапе пожалеем тех людей, которые не могут получить доступа к врачам в Москве и Санкт-Петербурге? Может, дадим им возможность получать помощь, не выходя из дома? Как сейчас человек обыкновенный, заболев в городе Урюпинске, сможет всего-навсего понять, чем он болеет?…

— Удаленная постановка диагноза может быть ошибочна…

— Вы смотрите на меня, как смотрели те врачи. А сейчас при личном приеме сколько диагнозов может быть ошибочных?…

— Вообще ошибочных диагнозов много.

— Шестьдесят процентов пересматривается. Это при личном приеме пациентов. А с развитием технологий ошибок, я уверен, обязательно будет меньше.

— Как это можно прогнозировать?

— Я вас уверяю, что можно. Каждой своей дискуссией тот, кто говорит, что надо подождать, изучить, выбрать, убивает каждый день людей. Тот, кто говорит, что возможен ошибочный диагноз, каждый день убивает бабушку на Камчатке. Одну. Каждый день. Выбирайте. А про точность диагностики надо помнить, что компьютер, вот эта железка, обыгрывает Каспарова. Если уж она ошибется, то я не знаю такого врача, который бы не ошибся в подобном случае…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Источник фото: mhealthrussian.wordpress.com

Читайте также:

Мнение: "Государство не готово к работе с пожилыми"

Пожилые: как выжить без внимания государства

Как живут и должны жить старики?

"Решить проблемы пожилых сложно, но можно — главное начать"