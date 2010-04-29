Генетически модифицированные организмы: за и против

Химические удобрения уступили первое место генетически модифицированным организмам (ГМО) в рейтинге главных "страшилок". Однако все мы сегодня потребляем трансгены с едой, даже совершенно натуральной, и при этом еще ни один из нас не превратился в китайский салат. В чем же дело? Полезны ГМ-продукты или вредны? Мнения ученых на этот счет разделились.

Прежде чем приступить к анализу возможных выгод и рисков, связанных с использованием и потреблением ГМ-продуктов, разберемся, что это такое — ГМО.

Трасгены — это организмы, чей генетический материал был искусственно изменен. Первым таким подопытным организмом стала кишечная палочка, полученная американскими учеными в 1973 году. Однако не стоит думать, что генетически модифицированными могут быть только животные или растения.

Так, в 1978 году впервые был получен трансгенный человеческий инсулин, и с тех пор технология генетической модификации широко применяется в фармацевтике для изготовления различных лекарств. А вот первое ГМО-растение — табак — было получено лишь 1985 году. В последнее десятилетие в мире уже целые коллекции генетического материала применяются не только в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, но и в научных исследованиях и медицине.

Какая же польза человечеству от ГМО? Зачем они вообще нужны? Игорь Гольдман — директор "Трансгенбанка" (Российской коллекции генетического материала), ответил на этот вопрос примером собственного исследования, которое он проводит совместно с белорусскими коллегами.

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"Дело в том, что в природе существует уникальный белок лактоферин, который содержится исключительно в грудном женском молоке. Он необходим для того, чтобы предупредить заболевание младенцев гастроэнтеритом. Ведь сейчас все большее число женщин испытывают трудности с грудным вскармливанием, а значит, у малышей, не получающих лактоферин, увеличивается риск заболевания.

В связи с этим в Институте биологии гена РАН путем генетической модификации была выведена особая порода коз, в молоке которых как раз и содержится этот белок в количествах, необходимых для детского организма. Козье молоко само по себе исключительно полезно для детей, а молоко ГМ-коз еще и содержит крайне необходимый для малышей лактоферин. При поддержке правительства России ученые уже вырастили целую популяцию коз", — рассказывает Игорь Гольдман.

Различных пород тех же трансгенных коз выведено уже довольно много. Так, например, в США ГМ-козы дают молоко, содержащее особые вещества, нейтрализующие вредное действие отравляющего газа зарин, а канадские трансгенные козы производят в составе молока белок паутины, который применяется в медицине в качестве шовного материала и для лечения различных ран.

В настоящее время генетически модифицированные организмы широко используются и в других сферах, например, в растениеводстве. Трансгенные сельскохозяйственные культуры, а это в основном кукуруза и соя, составляют мощную конкуренцию обычным растениям за счет своей низкой себестоимости. Выращивать ГМ-культуры в среднем на 20 процентов дешевле, чем традиционные. Поэтому более 90 процентов всей производимой в мире сои является генномодифицированной. Генетически модифицированная соя и ее субпродукты широко применяются при производстве большого числа продуктов питания для человека и кормов для сельскохозяйственных животных.

"Сейчас в России разрешено использование трансгенов как в пищевой промышленности, так и в качестве кормов, однако запрещен посев и выращивание генетически модифицированных растений. У нас пока нет ни одного легального посева ГМ-культур, однако "де факто" они существуют. Именно в неконтролируемых посевах трансгенных культур — основной риск как для здоровья населения, так и для экономики страны", — считает Аркадий Злочевский, президент Российского зернового союза.

Может ли современная наука и экономика вообще обойтись без трансгенов? По мнению члена-корреспондента РАН, директора Института общей генетики Николая Янковского, "без внедрения ГМО человечество просто не сможет прокормить себя. Например, сейчас по подсчетам экономистов и специалистов в области сельского хозяйства, чтобы прокормить одного человека, нужно использовать 20 соток земли. Однако с каждым годом количество сельскохозяйственных площадей сокращается, и к 2050 году для использования останутся доступными только 13 соток на человека".

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Напомним, что в 1939 году немецкое правительство подписало указ, согласно которому все сельское хозяйство Германии должно было стать органическим, натуральным. Земледельцам было разрешено использовать только органические удобрения, дождевых червей и компост. Эксперимент, проведенный Третьим Рейхом, оказался крайне неудачным — через два года в Германии наступил голод, и этот указ пришлось отменить.

Какие же помимо пользы имеются риски, связанные с использованием генетически модифицированных организмов? Сейчас в прессе "химия" уступила первое место ГМО в рейтинге главных "страшилок". Все мы сегодня потребляем трансгены с едой, даже совершенно натуральной, и при этом еще ни один из нас не превратился в китайский салат. В чем же дело?

"Когда мы едим, например, кукурузу, то в каждой ее клеточке содержится 50 тысяч генов. В ГМ-кукурузе один из этих 50 тысяч модифицирован. Во-первых, это количество просто ничтожно по сравнению с общим объемом генов, съедаемых нами, а во-вторых, такая замена гена может произойти и сама собой в ходе селекционной работы", — объяснил Николай Янковский.

По его мнению, генетически модифицированная пища абсолютно безвредна, т. к. гены мы едим постоянно. Каждый день человек с пищей употребляет 1 грамм генов, а отдает во внешнюю среду — 10 граммов. Кроме того, к ГМ-продуктам применяются гораздо более жесткие критерии контроля качества и безвредности, чем к обычным продуктам.

Но профессор Виталий Пухальский — руководитель лаборатории Института общей генетики так не считает. По его мнению, "предугадать пользу ГМ-продуктов можно, а вот риски — нельзя. Если трансгенную пищу ест взрослый человек, то ничего страшного не произойдет, но если такими продуктами будет питаться беременная женщина, то это может повлиять на гормональный статус плода. В этом и заключается основной риск".

Такого же мнения придерживается Наталья Олефиренко — руководитель Генетической программы "Гринпис": "В настоящее время ученые не могут достоверно предсказать медицинские риски, связанные с употреблением генетически модифицированных организмов. Еще никто убедительно не смог доказать, что-то, что происходит с растениями в процессе генетической модификации, не может произойти с организмом человека. Для "Гринпис" вред ГМО очевиден".

Кроме риска для здоровья человека, по вине трансгенов происходит загрязнение окружающей среды, снижается биоразнообразие на тех участках, где выращивают ГМ-культуры. Кроме этого, генетически модифицированные продукты обладают худшими потребительскими качествами. Например, ГМ-картофель, устойчивый к колорадскому жуку, обладает меньшей лежкостью, чем обычный, и сгнивает уже за четыре месяца.

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"Отрицательные экологические последствия только начали проявляться. Например, в природе существует белок лигнин, отвечающий у растений за жесткость стебля. В генетически модифицированной кукурузе этого белка содержится на 20 процентов больше. Такая кукуруза медленнее разлагается, ее стебли дольше остаются в почве, а следовательно, в ней резко повышается концентрация лигнина. Биологическая эволюция еще покажет, к чему это может привести", — предостерегает старший научный сотрудник Института проблем эволюции и экологии РАН, кандидат биологических наук Александр Викторов.

Получается, что прошло слишком мало времени для того, чтобы убедительно доказать безвредность ГМО. Ученые еще не накопили достаточно реального опыта, и консенсус в научном сообществе не достигнут. Однако любое новое явление в науке — это риск, и в настоящее время существуют риски как применения, так и не применения трансгенов.

Если сейчас человечество откажется от использования ГМ-организмов, то ему придется вернуться к пестицидам, гербицидам и прочей "химии". Но и применять траснгены нужно крайне осторожно. В этом мнения всех ученых сходятся.

Тем более что последние исследования Общенациональной Ассоциации генетической безопасности (ОАГБ) совместно с Институтом проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН в период 2008–2010 годов свидетельствуют о значительном негативном влиянии кормов, содержащих ГМО, на репродуктивные функции и здоровье лабораторных животных. Отчет об этом был представлен 14 апреля в пресс-клубе РИА Новости.

"У животных (принимающих ГМО) было обнаружено отставание в развитии и росте, нарушение соотношения полов в выводках с увеличением доли самок, уменьшение числа детенышей в помете, вплоть до их полного отсутствия у второго поколения, — сообщил заместитель директора ИПЭиЭ РАН, доктор биологических наук Алексей Суров. — Было также отмечено значительное снижение репродуктивных способностей самцов".

"Результаты нашего исследования подтвердили данные тех европейских ученых, которые заявляли о негативных эффектах влияния на здоровье, возникающих при использовании ГМО в пищу лабораторных животных, — говорит президент ОАГБ Александр Баранов, — Мы использовали соевый шрот, который широко применяется в России для откорма сельскохозяйственных пород. Соя линии 40-3-2, содержащаяся в шроте, разрешена в нашей стране и для применения в пищу людям".

Специалисты ОАГБ заявляют о необходимости проведения новой серии опытов, чтобы еще раз проверить выводы о вреде ГМО на здоровье человека, и недавно выступили с предложением о введении в России временного моратория на разрешенные линии ГМО до их полной проверки на биобезопасность.

Напомним, что в России разрешено использование 17 видов генетически модифицированных линий пяти сортов культивируемых растений: это соя, кукуруза, картофель, рис и сахарная свекла.