"Вирус" анорексии поражает через интернет

Когда Самире Джей было 12 лет, она, как и любой подросток, имела множество комплексов. Ей казалось, что она не добьется успехов в жизни, потому что бездарна, и что родители ее не любят. Голодание дало девочке уверенность, что она может управлять хоть чем-то в своей жизни.
Дома Самира говорила, что поела в школе, а если доводы были неубедительны, она уходила "ужинать" в свою комнату, и уже там избавлялась от еды, выкидывая ее в окно или спуская в унитаз.
Примерно через год такой жизни девочка услышала по телевизору о так называемых "про-ана" сообществах. Их участниц объединяло одно — анорексия — болезненное неконтролируемое желание похудеть. На сайтах девушки разных возрастов делились "рецептами" того, как обмануть домочадцев, в каких пропорциях какие препараты употреблять, чтобы похудеть и убить чувство голода, а также поддерживали друг друга в периоды многодневных голодовок. Даже 15-летние школьницы, состоящие в сообществе, ежедневно буквально горстями пили чудо-таблетки для похудения.
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Открыв для себя мир "про-ана", Самира поняла, что не одинока. Она завела блог, где регулярно выкладывала свои фотографии, хвастаясь новыми "успехами". Дошло до того, что 13-летняя девочка весила немногим более 30 килограммов. Несмотря на то, что от нее остались, в основном, только кости, Самира не чувствовала себя счастливой — в зеркале она видела себя толстухой… "Постоянные муки голода не тревожили меня. Наоборот, воодушевляли — ведь раз я голодна, значит худею!" — рассказывает Самира.
К 14 годам рацион школьницы состоял из воды, жвачки и чипсов раз в пару недель, которые Самире приходилось растирать в мелкую крошку, иначе организм просто не принимал пищу. Такое питание очень быстро сказалось на внешнем виде и самочувствии девочки: кожа и волосы испортились, Самира все время чувствовала невероятную слабость.
Конечно, пищевое расстройство не могли не заметить друзья и близкие. Мама постоянно старалась накормить дочку, но та лишь отмахивалась. Как-то раз одноклассница застала Самиру в туалете, когда та пыталась вызвать у себя рвоту. Об этом стало известно учителям, а потом и родителям школьницы, которые приняли решение положить ее в специализированную клинику. Во время первого же обследования врач заявил, что еще чуть-чуть — и у Самиры начали бы отказывать органы.
Следующие два месяца девочка провела в больнице, где ее пытались откормить и привести в чувства. Однако дома все вернулось на круги своя — Самира продолжала отказываться от пищи: "Мысль о еде была мукой, в своих самых страшных ночных кошмарах я набирала вес".
Еще через некоторое время девочке вновь разрешили ходить в школу, но она оставалась под постоянным наблюдением: "Голос в моей голове твердил, что все вокруг хотят, чтобы я не просто набрала вес, а разжирела".
Благодаря друзьям Самиры, ее родители узнали о блоге дочери, где она рассказывала о своих методах похудения. Прочитав записи, взрослые пришли в ужас и запретили девочке приближаться к компьютеру. Ее это не остановило. Она ходила в интернет-кафе, чтобы найти поддержку у своих соратниц и выложить фотографии того, что от нее осталось, дабы другие девушки вдохновились на такие же "подвиги".
Следующие два года Самира регулярно попадала в клинику и даже пропустила выпускные экзамены в школе, так как у нее элементарно не было на это сил. Но она продолжала выкладывать снимки своего костлявого тела, которое вызывало вздохи зависти и восхищения у единомышленниц.
В 16 лет девушка, наконец, начала понимать, что у нее серьезные проблемы — она весила 33 килограмма, испытывала постоянные боли в груди и вечную слабость, граничащую с обмороком. Тогда она удалила свой блог и начала борьбу за здоровье. Самира снова легла в клинику, но на этот раз с искренним желанием победить анорексию. На восстановление организма понадобилось четыре месяца, но девушка победила болезнь.
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Сейчас она ест три раза в день, занимается спортом и собирает деньги в фонд помощи людям с пищевыми расстройствами. "Когда я вижу в интернете "про-ана" сообщества, в которые пишут девушки с такими же проблемами, какие были у меня, то становится грустно и хочется помочь. Раньше я считала, что эти больные девочки — мои друзья, что они по-настоящему меня понимают, но на самом деле они отчаянно нуждаются в помощи".
Стоит сказать, что подобных сообществ немало и в нашей стране. Россиянки, возраст которых редко превышает 25 лет, также ведут блоги, где с удовольствием рассказывают друг другу секреты нездорового похудения. Идеалом красоты юных дев являются модели, которые весят 40-45 килограммов при росте в 175-180 сантиметров. Этих параметров и пытаются достигнуть участницы "про-ана" сообществ. Многие из них не раз лежали в клиниках, о чем они также рассказывают друг другу.
Психологи и исследователи причин анорексии отмечают, что важным психологическим фактором для больных является ежедневная борьба, которая помогает повышать самооценку. Каждый несъеденный кусочек пищи для них — это достижение.
Чаще всего заболеванию подвержены подростки. А максимум зафиксированных случаев анорексии приходится на возраст от 17 до 18 лет. И в большинстве случаев больными оказываются девушки.
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