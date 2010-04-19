От инвалидного кресла малыша избавил... хромой утенок

Едва ли не с рождения Финли Ломакса преследовали несчастья. В младенческом возрасте он переболел всеми мыслимыми инфекционными заболеваниями, так что матери приходилось постоянно пичкать его лекарствами. Но потом оказалось, что корь и ветрянка — это все ерунда по сравнению с новым страшным недугом…

Когда мальчик заболел менингитом, врачи не без оснований опасались, что все закончится катастрофическим осложнением — церебральным параличом. Так и произошло: к четырем годам несчастному Финли вынесли приговор — ходить он не будет.

Медики были категоричны, хотя и пытались как могли смягчить удар. Надежды на то, что мальчик сможет победить болезнь, практически нет — так они и сказали его матери, 29-летней фермерше из английского Плимута Бекки Ломакс. Женщина не знала, что и делать. Она разрывалась между необходимостью сидеть с сыном и желанием объездить весь мир в поисках специалистов, которые могли бы помочь ее ребенку. Но помощь пришла оттуда, откуда ее никто не ждал.

Спасителем оказался… хромой утенок Минмин, которого Бекки оставила у себя из жалости. Птенцу было всего полтора дня от роду, когда стало ясно, что он вылупился из яйца с неизлечимой травмой — врожденным вывихом лапки. "Он или лежал, или сидел, да и то с трудом, а ходить не мог вообще, — вспоминает женщина. — Когда ветеринар сказал мне, что этот утенок — не жилец, я почему-то сразу подумала о сыне. И решила, что выхожу пернатого малыша".

Бекки не поленилась отыскать специалиста, имеющего опыт лечения домашней птицы, и обратилась к нему. Ветеринар вправил утенку вывих и изготовил специальную шину, которую наложил на больную лапу. Глядя, как желтый комочек пуха переваливается с боку на бок, пытаясь пересечь двор, Бекки едва сдерживала слезы: она думала о бедном Финли, прикованном к инвалидному креслу.

Мальчик тоже наблюдал за утенком. Старания Минмина, тратящего часы на поход к кормушке, не оставили ребенка равнодушным: он начал предпринимать слабые попытки подражать утенку, поднимаясь на ноги и стараясь удержаться в таком положении хотя бы ненадолго. Опираясь на забор, Финли потихоньку вышагивал за своим пернатым другом и, с гордостью оглядываясь на мать, смеялся: "Я как мама-утка". И весело крякал.

Сейчас мальчик способен пройти примерно четыре с половиной, а то и все пять метров без посторонней помощи, но обязательно держась за что-нибудь. Для ребенка, приговоренного врачами к пожизненному сидению в кресле, этот скромный по меркам здорового человека результат — настоящее чудо.

Бекки Ломакс, которая воспитывает сына в одиночку, совмещая уход за ним с ведением хозяйства на ферме и заочной учебой на юридическом факультете, считает утенка-целителя едва ли не святым существом и готова в буквальном смысле носить его на руках. "То, что совершил этот птенец, просто невероятно. Я понимаю, что в первую очередь тут была важна сила воли самого Финли, но решимость, с которой Минмин пытался ходить вопреки травме, вдохновила моего сына на такой недетский подвиг", — говорит женщина.

Сейчас эта неразлучная парочка — мальчик и утенок — регулярно прогуливается вокруг дома. "Когда врачи сказали мне, что Финли не сможет ходить, я долго не хотела верить в это, — объясняет Бекки Ломакс. — Но увидев, как он ковыляет вслед за Минмином, была просто поражена. Это то самое чудо, о котором рассказывают в сказках. Трудно представить, что такое может случиться в реальной жизни!"

По словам матери мальчика, Финли прошел в детской клинике несколько курсов физиотерапии, так что не исключено, что она оказала благотворное воздействие на его способность передвигаться. Но роль хромого утенка все равно остается в этой истории главной. "Как-то я сказала сыну, что со временем, если он будет упорно тренироваться, то сможет обогнать Минмина, — рассказывает Бекки. — Теперь у него есть конкретная цель, к которой он стремится. И ради нее Финли готов держаться на ногах до изнеможения".