Материнство по разным поводам

Герой мультфильма, считавший, что "дети сами заводятся", отстал от жизни и науки. Понятия "планирование семьи", "конструирование материнства" и пр. глубоко проникли в самую суть явления. Вопроса "Зачем вы рожаете детей?" сегодня не возникает только применительно к верующим разных конфессий. Вся Библия, например, проникнута мыслью, что дети — благословение Божие: "Вот наследие от Господа: дети; награда от Него — плод чрева". Так гласит Псалтирь. Но по этим правилам живут не все.

Объяснение желания родить ребенка материнским инстинктом универсальным уже никому не кажется. На сегодня отсутствует единое мнение, генетическое ли это явление, то есть особенность женского организма, или качество, приобретенное млекопитающими в ходе эволюции. Эпоха грубого материализма сменилась эпохой еще более грубого, когда установили, что выраженность материнского инстинкта зависит от содержания в крови некоего гормона. Если он вырабатывается ниже нормы, никаким таким инстинктом женщина не наделена.

Возможно, именно обделенные природой роженицы в основном и оставляют плоды своей страсти на попечение государства в лице нянечек домов малютки. Или бьют их и мучают. Но на стремление матери заботиться о новорожденном этот гормон практически не влияет. Почему же тогда абсолютное большинство женщин, иногда в самых невообразимых обстоятельствах, выхаживают своих детишек и неусыпно о них пекутся? Почему "залетевшие" случайно и без особого желания часто становятся самыми нежными и любящими матерями?

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Современная женщина, способная содержать себя самостоятельно, может позволить себе не рожать ребенка, уж коли пресловутый инстинкт у нее недостаточно развит. Если все дело в гормональном дисбалансе, недостающий гормон можно вколоть и запросто решить демографическую проблему в масштабе планеты. Однако медицинским способом она не решается. Многие психологи вообще склонны считать неодолимую и безотчетную тягу стать матерью, этакую "чревоманию", мифом.

Дети перестали служить формой бартера между женщиной и мужской цивилизацией: я вам рожаю (солдат или домохозяек) — вы меня содержите. Контрацепция развивается бурными темпами. Конечно, в развитых странах рождаемость неуклонно падает, и отрицать это нелепо.

Но почему женщины продолжают лечиться от бесплодия? Зачем платят сумасшедшие деньги суррогатным матерям? Допустим, в 18 лет, когда в голове ветер, а ниже — дым, многие рожают "назло": вы меня считаете маленькой, а я взрослая! Но число поздних родов неуклонно растет. Как бы женщина ни была озабочена карьерой или фигурой, она норовит успеть выполнить еще и репродуктивную функцию. Значит, так называемая мотивация личностного развития не подавляет полностью желание воспроизвестись?

Есть еще и такое понятие, как стремление к продолжению рода. Но оно не имеет ничего общего с родительским инстинктом в широком смысле. Миф о Медее, уничтожившей детей, чтобы отомстить изменнику-мужу, работает и поныне: достаточно посмотреть статистику женских преступлений. Дети примерно до 18 века не являлись самодостаточной ценностью. Привязанность к ним родителей практически отсутствовала, а отношение было сугубо прагматическим. Например, на Руси много рожали, чтобы постоянно пополнялась семейная рабсила.

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Самый поверхностный анализ "родильной" социологии показывает, что большинство женщин производит на свет дитя, потому что "так принято". Социальные стереотипы — штука мощная, и ничего дурного в них нет. Наоборот! Только подростки перестают чистить зубы "в знак протеста". Взрослых не смущает, что "так все делают": они заботятся о свежем дыхании и приятном впечатлении. Даже в рождении ребенка с заложенной в подсознании мыслью: "чтобы было кому на старости лет стакан воды подать", нет ничего сверхсебялюбивого. Забота выросших детей о стариках лежит в основе многих культур.

Очень распространен в России и повод к рождению детей ради того, чтобы удержать любимого. Или чтобы угодить угрюмым свекру и свекрови. Или чтобы "обновить организм". Ясно одно: причины появления на свет нового человека сегодня носят в большинстве своем социальный и осознанный, а не биологический и спонтанный характер. Как, впрочем, и причины прекращения беременности. Что ни говори, а женщина изменилась капитально!

Мотив всегда можно скрыть. Но, чем бы вы ни руководствовались — пусть даже и материнским капиталом, — значение имеет лишь ваше отношение к ребенку. Любовь побеждает все — это одна из истин, которая никогда не становится банальной. Побеждает и искупает.