Потеря памяти: жизнь с чистого листа

Когда Бетани было 17 лет, она перенесла тяжелую болезнь, которая лишила ее всех воспоминаний. Выздоровев, девушка перестала узнавать близких, а все телефильмы принимала за реальность. Ей пришлось начинать жизнь с чистого листа. Теперь ей 27. И она уже не хочет, чтобы память вернулась. Ведь она — словно заново родилась, стала другим человеком.

…Гарри Маршалл заглянул в комнату к своей дочери, чтобы пригласить ее наряжать рождественскую елку, и увидел Бетани лежащей на полу. Она сжимала голову руками и стонала от боли. Отец подбежал к ней и спросил, что случилось. И перепугался, когда дочь взглянула на него и… не узнала.

Девушка не понимала, где находится, и от этого ей было еще хуже. Пока Гарри вез ее в больницу, пытаясь отвлечь разговорами, стало ясно, что она не узнает местность, где жила с рождения. Маршалл беспокоился, потому что даже предположить не мог — в чем причина. Но он верил в возможности врачей.

Тем декабрьским утром 2000 года Бетани Маршалл было 17 лет. В этот день она начала жизнь заново. В больнице ей поставили диагноз — герпетический энцефалит, редкий случай поражения вирусом головного мозга. Он вызывает амнезию и даже может закончиться летальным исходом.

Трудно себе представить, каково это — проснуться в незнакомой комнате, испытывая мучительную головную боль, трясясь в лихорадке, не зная собственного имени и обмирая от страха.

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Когда в больнице к Бетани подошла мать, Патрисия, и попыталась обнять, девушка не обратила на нее внимания и принялась вертеть головой, отыскивая взглядом того мужчину, который привез ее сюда. Удивительно, но даже не помня, что он — ее отец, Бетани сразу ощутила теплоту и доверие по отношению к нему. Патрисия решила не тревожить дочь до тех пор, пока она сама ее не вспомнит.

Однако после того как кризис миновал, память не вернулась. Бетани пришлось узнать и полюбить всех своих близких заново. В палату приходили десятки людей — родственники, друзья, одноклассники, учителя, соседи, — словом, все, кто имел отношение к ее прежней жизни. Гарри, дежуривший у постели дочери, терпеливо знакомил ее с каждым посетителем, подробно рассказывая о том, какие у них раньше были отношения.

"Это твой брат Калеб, — объяснял отец, стараясь, чтобы его голос не дрожал от наворачивающихся на глаза слез. — А это Джессика, твоя младшая сестра. Вы все, детки, так любите друг друга". Девушка не помнила никого и изо всех сил старалась вести себя так, чтобы приходящие к ней люди не обижались. Получалось плохо, Патрисия постоянно плакала, а самой Бетани было тяжелее всех.

Заново познакомиться с людьми, которые прежде заполняли собой ее существование, было лишь частью задачи, стоявшей перед ней после выздоровления. В 17-летнем возрасте она словно вернулась в детство — не знала, что такое микроволновка и как она работает, принимала телефильмы за реальность и позабыла все, чему ее учили в школе.

Бетани не разучилась ходить, говорить и завязывать шнурки на ботинках. Словом, элементарные навыки при болезни не пострадали, но все остальные воспоминания и знания исчезли бесследно. Шли месяцы, и родители девушки начали отчаиваться, постепенно утрачивая веру в возможность возвращения к полноценной семейной жизни.

Но однажды Бетани услышала, как сестра играет на пианино. Звуки музыки показались ей волшебными, она была словно загипнотизирована и не могла оторвать взгляда от пальцев Джессики, проворно бегающих по клавишам.

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"Ох, дочка, ты ведь сама так любила играть", — вздохнул Гарри, рассказывая Бетани о том, как она пела в церковном хоре и выступала на школьных концертах. Та отказывалась верить, настолько эта информация не вязалась с ее скудными познаниями о себе самой. Но как-то вечером, разговаривая с матерью, вдруг села за инструмент и положила руки на клавиатуру. Пальцы вдруг сами собой встрепенулись — и из-под них полилась знакомая мелодия, "К Элизе" Бетховена. Поражены были все, но удивление самой девушки — не имело границ.

Нет, музыка не вернула Бетани память. В таких случаях чудес не бывает, говорят врачи. Возможно, и существуют методы воздействия на мозг, позволяющие ликвидировать последствия энцефалита, но пока они медицине не известны. Однако услышав пьесу в собственном исполнении, девушка наконец-то поверила в то, что когда-то у нее была полная событиями, настоящая жизнь. "До этого все истории, которые рассказывали родители и сестра с братом, казались мне выдумкой. То есть я слушала их и пыталась убедить себя в том, что речь идет обо мне. Но не получалось — до тех пор, пока я не заиграла", — рассказывает Бетани.

Сейчас ей 27 лет, и позади остались долгие годы напряженного труда, интенсивного познания мира и, увы, нестерпимых головных болей. Маршаллы сбились со счета, вспоминая, сколько раз за прошедшие десять лет они по ночам вызывали скорую, чтобы отправить дочь в больницу, где врачи снимали приступы мигрени. Долгое время Бетани жила на лекарствах и проводила большую часть времени в очередях у кабинетов врачей. Многие специалисты намекали ее родителям на то, что тут нужны не медикаменты, а сеансы у психотерапевта.

Выход из тяжелого положения девушка нашла сама, сидя однажды перед телевизором. Ее внимание привлекло реалити-шоу, в котором шесть женщин, живших вместе в специально оборудованном доме, делились своими проблемами с профессиональными психологами и, конечно, со зрителями. Тайком от родителей Бетани попросила сестру снять для нее видеопрезентацию и отправила в редакцию программы. "Моя главная проблема заключалась в том, что несколько лет после болезни я жила исключительно верой в чужие слова. Окружающие, как бы сильно я не пыталась их полюбить, все время указывали мне, что именно я должна делать, — объясняет девушка. — Я была уже достаточно взрослой, чтобы задумываться о своей сущности, и постоянно мучилась вопросом о том, кто я такая".

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Несколько месяцев спустя она получила приглашение принять участие в телешоу вместе с пятью другими молодыми американками и отправилась в Лос-Анджелес. Психолог быстро поставил ей "диагноз": Бетани, вмиг лишившаяся прошлого, боялась будущего. Она не чувствовала себя цельной личностью, не могла освоить и принять те сведения о себе, которые получала из рассказов друзей и родственников. И, в конце концов, ей было страшно пробовать что-то новое. В ее размышлениях преобладала жалость к самой себе и поиски ответа на риторический вопрос о том, почему жестокая болезнь настигла именно ее. Руководитель психологического тренинга отправил свою подопечную на поступать в университет, буквально силой заставив ее пойти на экзамены.

Бетани везде носила с собой словарь, потому что не помнила многих слов, которые могли пригодиться ей в беседах с преподавателями. Родители пытались склонить ее к поступлению в музыкальное училище, но девушка отказалась. После болезни у нее не было ни малейшего желания петь в хоре и вообще выступать, зато появился интерес к психологии, особенно к человеческим отношениям. Изучая социологические науки, она постигла ценность семейных уз, которая не была ей знакома, и начала жалеть своих родителей, которые фактически потеряли свою дочь. "Сейчас я люблю их очень сильно, потому что мне хочется вернуть им долг", — признается Бетани.

В мае прошлого года она закончила университет и пошла работать администратором в одну из частных медицинских клиник, специализирующуюся на оказании услуг семьям. Следующая ее цель — получить степень магистра и преподавать коммуникативную психологию. "Это смешно, не правда ли, если человек, который сам недавно еще ничего не знал, будет учить других", — улыбается Бетани.

Сейчас, спустя десять лет после обрушившегося на нее беспамятства, она уже не хочет, чтобы утерянные воспоминания вдруг чудесным образом вернулись. "Я стала другим человеком, пусть даже потеряв 17 лет жизни. Мне хватило сил начать с нуля, и теперь я счастлива", — признается девушка.

Источник фото: flickr.com/ Philip Bitnar