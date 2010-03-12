ВИЧ перестал быть "невидимкой"

Клетки, пораженные вирусом иммунодефицита человека, "прячутся" в организме во время лечения, а впоследствии вызывают рецидивы заболевания. Но недавно вирусологи из университета Мичигана выяснили, где именно скрывается ВИЧ. О важности этого открытия "Правде.Ру" рассказал кандидат медицинских наук, главный врач Кремлевской больницы Константин Зверев.

Ранее другие ученые расшифровали генетический код ВИЧ и исследовали структуру его ключевого фермента. На основании этих данных было обнаружено слабое место вируса и создана эффективная вакцина от СПИДа. Однако высокоактивная антиретровирусная терапия (HAART), увы, помогает избавиться от ВИЧ не навсегда. Дело в том, что количество вируса в организме становится столь низким, что существующие методы исследований не в состоянии его обнаружить, и он затаивается.

"У пациентов, которые перестали принимать лекарства, ВИЧ рано или поздно восстанавливает свою деятельность. Если мы хотим изменить ситуацию к лучшему, необходимо понять, какие клетки остаются инфицированными", — рассказывает руководитель нынешнего исследования Кэтлин Коллинс.

Итак, специалисты поставили перед собой задачу — выяснить, какие клетки являются "тайными убежищами" для ВИЧ. Таковыми уже были признаны Т-лейкоциты — клетки крови, участвующие в формировании иммунного ответа. Однако давно предполагалось, что у болезни существуют и другие "кладовые".

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И вот недавно ученые выяснили, что ВИЧ "прячется" не только в Т-лейкоцитах, но и в стволовых клетках (HPC), расположенных в костном мозге и дающих начало иммунным клеткам. Оказывается, внутри них вирус спокойно переживает лечение, оставаясь совершенно нетронутым. Правда, лекарства не дают его геному встраиваться в новые клетки. Но, после того как курс терапии заканчивается, вирус вновь начинает беспрепятственно размножаться вместе со своей клеткой-хозяином.

В статье, опубликованной в журнале Nature Medicine, авторы исследования рассказывают, что для начала ими были взяты клетки костного мозга здоровых пациентов. Выяснилось, что ВИЧ может их заражать, убивать или оставаться при этом "замершем" состоянии (встраивать свой код, но не копировать его). При этом инфицированные вирусом клетки росли, как и здоровые, не вызывая иммунного ответа организма и не поддаваясь лечению обычными препаратами.

Во второй части эксперимента ученые взяли на анализ стволовые клетки 15 пациентов, прошедших курс HAART-терапии и не показывающих наличие вируса в течение, по крайней мере, шести месяцев. HPC вынудили "вырасти" во взрослые Т- лимфоциты и исследовали на наличие кода ВИЧ. Оказалось, что 40 процентов клеток были по-прежнему инфицированы.

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Теперь ученые думают над тем, как "разбудить" спящие стволовые клетки еще во время приема пациентами лекарств. Чтобы к моменту, когда тесты покажут, что вируса в крови человека больше нет, он уже мог не беспокоиться о своем будущем. Не исключено, что в дальнейшем учеными будут открыты и другие "тайные убежища" ВИЧ.

Исследование, проведенное учеными из университета Мичигана, открывает путь к значительному сокращению затрат на лечение больных, что особенно важно для миллионов пациентов из бедных стран.

Своим мнением по поводу этого исследования с "Правдой.Ру" поделился кандидат медицинских наук, главный врач Кремлевской больницы Константин Зверев:

"Важность открытия американскими учеными ранее неизвестных мест дислокации в организме ВИЧ-инфекции очевидна. Теперь специалистам будет проще проводить дифференцированную терапию больных СПИДом. Ранее она была направлена лишь на блокирование размножения вируса в клетке хозяина. Полученные знания помогут проводить более точное лечение, тем самым продлевать жизнь таким пациентам. Мало того, теперь наука значительно преуспеет в раннем выявлении ВИЧ-инфицированных людей. А это, в свою очередь, позволит своевременно принять меры профилактики во избежание заражения окружающих. Снизить скорость распространения ВИЧ — важнейшая задача современной медицины. Кстати, можно вспомнить этапы исследования таких заболеваний, как вирусные гепатиты B и C, ранее считавшиеся неизлечимыми. На сегодняшний день их терапия довольно эффективна. Надеюсь и с ВИЧ-инфекцией ученым в скором будущем удастся досконально разобраться и справиться".